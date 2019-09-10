Все «ЗаБОР»! «Комсомолка» и «PhelaNews» приглашают челябинцев на экологический квест

В следующую субботу, 21 сентября, в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина мы проводим экологический фестиваль и квест «ЗаБОР». Организаторы — министерство экологии Челябинской области, городской портал «Пчела.News» и ваша «Комсомольская правда».

«Экология — актуальный вопрос для Челябинска, и цель нашего проекта, конечно — рассказать горожанам, как правильно беречь природу, — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — А главное, мы хотим объединить многочисленных экологов-общественников нашего города. Пусть они встретятся не на очередном «протестном» митинге за чистый воздух, а вместе устроят для челябинцев праздник».

Название эко-квеста выбрано неслучайно: в считанных сотнях метров от места праздника проходит граница челябинского бора, «зеленых легких» города-миллионника. Там 21 сентября параллельно с нашим праздником пройдет субботник, организованный общественной организацией «АнтиСмог».

Участникам же квеста «ЗаБОР» предстоит пройти шесть станций, разбросанных вокруг главной сцены ПКиО Гагарина. Каждая посвящена актуальным экологическим проблемам: сохранению леса, водных ресурсов, атмосферы, животного мира, а также экологически чистому транспорту и раздельному сбору мусора. На каждой станции предстоит выполнить задания, проявить смекалку, эрудицию, а иногда — смелость и ловкость. Внимательные судьи будут следить за выполнением заданий, отмечая набранные очки или штрафы. Победу одержит команда, которая наберет больше всех баллов.

На станциях будут работать представители известных экологических организаций «Моя планета», «Время Че», «АнтиСмог», «Разделяй-ка» и зоозащитники «Спаси меня», поддержку «ЗаБОРу» оказывает факультет экологии Челябинского государственного университета. Организаторы научат участников пользоваться газоанализаторами, тепловизорами и другими гаджетами из арсенала надзорных служб. Бонусом все желающие смогут выполнить еще два задания: построить домик из макарон и пластилина и поучаствовать в заплыве на катамаранах.

Параллельно для всех гостей парка Гагарина на главной сцене пройдет концерт от минэкологии региона, а вокруг фонтана «Ниагара» будут работать «экологически чистые» мастер-классы и благотворительная ярмарка.

Приходите! Будет интересно!

Участие бесплатное.

Вам нужно собрать команду от пяти до 10 человек и заполнить простую форму по ссылке.

Программа мероприятия:

09.30 — 10.00 — регистрация участников;

10.00 — 10. 30 — торжественное открытие;

10.30 — старт Квеста;

10:30 — концертная программа на главной сцене

13:30 — подведение итогов и награждение победителей.