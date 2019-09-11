Кубок «НОВАТЭК»: в Челябинске стартовал один из самых массовых турниров в России

Стадион «Локомотив» в День города стал площадкой открытия VIII сезона и Суперкубка «НОВАТЭК» по мини-футболу — ареной большого спортивного праздника, где собрались сотни школьников, учителей, тренеров, дошколят. Для всех нашлись занятия по душе, развлечения на любой вкус. Более десятка интерактивных площадок — «видеоспинер», «футбольный бильярд», «флэтбол», «бей по воротам», «киккер», «аэрофутбол», «футбольный дартс», «акробатический рок-н-ролл». Но «гвоздем» программы стали матчи команд юношей — из челябинской школы №116, где в этом году «НОВАТЭК» открыл площадку для мини-футбола, и девушек — из копейской школы №24 со своими сверстниками из Костромы. Сильнейшие команды по итогам прошлого сезона Кубка «НОВАТЭК» вышли на поле, чтобы выявить лучших из лучших!

Большой праздник спорта

В субботу, 7 сентября на торжественной церемонии открытия участников приветствовали глава Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко, легендарные и титулованные российские футболисты, чемпионы страны, победители Кубка России Алексей Смертин, Дмитрий Хлестов, Александр Панов, чемпион СССР, президент спортобщества «Спартак» Евгений Ловчев.

— Открытие нового сезона Кубка «НОВАТЭК» — это действительно большой спортивный праздник для детей. Они уже стали победителями, когда решили заняться спортом, выйти на поле. Проект «Шаг к большому футболу» — для многих это действительно прекрасная возможность для занятий физкультурой и спортом, для занятий футболом. Спорт, здоровый образ жизни — это будущее и нынешних, и следующих поколений. Я хочу поблагодарить организаторов турнира — компанию «НОВАТЭК» за проведение такого массового турнира, — сказал в приветственном слове Алексей Текслер.

Руководитель компании «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко поблагодарил всех участников, педагогов, специалистов, руководителей, которые участвовали и будут участвовать в соревнованиях, бороться за награды в своих муниципалитетах, на областном, зональном и всероссийском уровне.

— Футбол — самая популярная игра в мире, и она стирает все границы. Сегодня мы празднуем сразу несколько событий — начало VIII сезона Кубка «НОВАТЭК», проведение Суперкубка и День города, нашего любимого Челябинска! Хочу поблагодарить Правительство Челябинской области за поддержку в организации турнира, всех, кто участвует в реализации этого нужного и важного проекта. За восемь лет «НОВАТЭК» построил тридцать современных мини-футбольных площадок с искусственным покрытием в разных районах Южного Урала. Такой подарок от компании получают команды — победители областного турнира в своих возрастных группах. Успехов в спорте, в новом учебном году, замечательных матчей и ярких побед. Играйте сердцем и душой! — отметил в своем выступлении Вадим Ромасенко.

Заинтересовать, увлечь ребенка

После открытия турнира начались футбольные баталии, по уровню азарта и накала страстей не уступающие матчам профессиональных команд. Во время игры один из известных челябинских наставников, Заслуженный тренер России Фаиль Миргалимов напомнил, что большой футбол начал развиваться в Челябинске еще в 1936 году, а местное «Динамо» доходило до 1/8 финала Кубка СССР. В столице Южного Урала играли и московские динамовцы во главе с легендарным Львом Яшиным…

В борьбе за Суперкубок «НОВАТЭК» девчата из Копейска уступили школьницам из Костромы, а юноши сумели одолеть своих сверстников. Наставники команд отметили, что и летом ребята тренировались и участвовали в соревнованиях… Тем временем, на второй половине поля на небольших площадках мерились силами дошколята. По словам руководителей компании «НОВАТЭК-Челябинск», это одно из новых направлений развития детского футбольного движения на Южном Урале.

— Дети, что в Челябинске, что в Костроме, Вологде, Красноярске, в Москве, в любом другом городе или поселке, — они все одинаковые. И здесь главное заинтересовать, увлечь ребенка спортом. Роль учителя, тренера, который вкладывает силы, душу в физическое развитие школьников и дошколят, очень важна, — почетный гость праздника, обладатель Кубка России, бывший форвард сборной России, а ныне руководитель собственной футбольной школы Александр Панов со знанием дела делится своими впечатлениями у кромки поля. — А еще важно создать для занятий хорошие условия, улучшать их. И прекрасно, что этим занимаются такие крупные российские компании, как «НОВАТЭК», вкладывая средства, силы в организацию турниров, строя новые футбольные площадки. У меня младший 8-летний сын сейчас тоже занимается футболом.

Вместе с Алексеем Смертиным и Дмитрием Хлестовым Александр Панов активно проводил время с болельщикам — никому не отказывал в селфи, фотографиях на память и автографах. Также все желающие получили уникальную возможность сыграть в футбол в формате 3 на 3 со звездами, которых раньше могли видеть только по телевизору.

VIII сезон «Кубка НОВАТЭК» в Челябинской области завершится финальными играми в декабре 2019 года.

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