Челябинский депутат отрицает, что ударил врача в поликлинике

Сегодня в СМИ появилась инфомация. Якобы недавно в челябинском поселке Полетаево местный кандидат в депутаты (а теперь уже — избранный депутат) 26-летний Константин Минеев устроил потасовку. Говорят, что в регистратуре поликлиники он сначала угрожал, потом схватил за грудки, а затем ударил врача головой в нос. И после полиция завела уголовное дело.

Как же мог человек пойти на выборы, если его обвиняют в преступлении?

— Если приговор не вступил в законную силу, человек может избирать и быть избранным, — прокомментировал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертрас.

Депутат может быть лишен полномочий, только если все инстанции встанут на сторону обвинения. На время судебных тяжб он может работать.

Замглавы Полетаевского сельского поселения Светлана Шамина рассказала, что узнала об этой истории из публикаций в Интернете:

— Я в шоке. Это все неправда, мы бы знали… До выборов ничего не было, а после — вот такое начали писать. Вам не кажется это странным?

В администрации не исключают, что к этой истории мог быть причастен другой кандидат в депутаты, который не победил на выборах.

В разговоре с журналистом КП-Челябинск Константин Минеев заявил, что об уголовном деле он не знает. Депутат признался, что небольшой конфликт действительно был, но до рукоприкладства дело не дошло.

— Так вы ударили врача?

— Боже упаси, что за глупости! Месяца два назад я пришел в больницу с острой болью, хотел побыстрей пройти. Ничего там не было. Я извинился уже, — прокомментировал Константин Минеев.

Однако, источники нашей газеты в правоохранительных органах сообщили, что заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством» (119 УК РФ).

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались, ни подтвердив, ни опровергнув информацию.

В пресс-службе «Единой России» ответили, что прокомментируют ситуацию позднее — пока что выясняют обстоятельно. Согласно уставу, если член партии будет признан виновным в преступлении, его исключат.

На момент написания материала получить комментарий минздрава не удалось. В поликлинике ответили, что заведующий сможет пообщаться только в понедельник.

А в челябинском отделении партии "Единая Россия" нас заверили:

- Мы специально узнавали в отделениях полиции, заведено ли уголовное дело на Минеева. Ничего нет. Конфликт у Минеева с врачом был, но словесный, без драки. Оба помирились и притензий друг к другу не имеют.

КОММЕНТАРИЙ

Статья «Угроза убийством» применяется редко

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕ-АРМ» Евгений Чуркин отмечает, что статья «Угроза убийством» применяется редко.

— Необходимо установить реальность угрозы, что человек действительно имел возможность ее осуществить, а не просто говорил «Я тебя убью!» и тому подобное, — отмечает Евгений Чуркин. — Но первый этап пройден, и ключевое значение для судьбы дела будет иметь позиция потерпевшего. Вполне вероятно, что дойдет до приговора. Если будут судить только по этой статье, то могу предложить, что наказание будет условным. Вряд ли это потянет на вред средней тяжести, вряд ли действия были совершены с особым цинизмом.

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