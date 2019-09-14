При оформлении кредита паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч рублей

Евгений и Елена задумали поменять машину. Обратились в банк за кредитом. Хотели взять 530 тысяч рублей на три года.

ОБВЕЛИ ВОКРУГ ПАЛЬЦА

— Сначала сотрудница банка долго заполняла анкету, много говорила. Тянула время. Кредит нам в итоге одобрили. Девушка еще сказала: « Вы первые, кому одобрили, мы вообще думали, что день на ноль закончим». Вот, видимо, и решила на нас все планы выполнить.

Времени уже было ближе к пяти вечера. Менеджер стала поторапливать нас, мол, сейчас кассир уйдет и мы не сможем получить деньги. Менеджер быстро стала оформлять документы, дала нам на подпись только договор, — рассказала Елена корреспонденту КП-Челябинск.

Кредит Елене оформили не на три года, как она хотела, а на год. Обещали потом переиграть.

— Менеджер объяснила, в банке действует специальная программа. Через три месяца мы можем подойти в отделение, и нам увеличат срок хоть на пять лет. Потом мы узнали, что нам нужно будет по новой заполнить заявку. И если банк одобрит ее на больший срок с этой же суммой, то нам просто перекроют текущий кредит новым. Это был первый момент обмана.

КАКАЯ ТАКАЯ СТРАХОВКА?

Дальше кредитор стала навязывать страховку. Хотя по закону потребительский кредит дают и без нее. К тому же, банки не имеют права принуждать клиентов оформлять платные допуслуги.

— Кредитор заявила — отказаться от страховки нельзя, сразу изменится процентная ставка. Хотя, как мы позже выяснили, в договоре об этом нет ни слова. Потом она предложила взять кредит сразу наличными, чтобы потом не снимать. Мы согласились. И только дома прочитали в договоре, что с дебетовой картой процентная ставка 20%, а если берешь наличку — 30%!

Мда, взяли кредит на машину...Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОДИН ДОГОВОР УДАЛОСЬ АННУЛИРОВАТЬ

В кассе заемщикам напомнили, что рабочий день вот-вот закончится. И Евгений, чтобы не задерживать сотрудников, не вчитываясь, подписал бумаги и взял деньги.

— Как итог, у нас оказалось две страховки и сертификат от какой-то фирмы, которая предоставляет услуги по юриспруденции, по здоровью животных и бытовым услугам. Мы хотели 530 взять. Но дополнительно нам насчитали еще 61 тысячу: 9 — одна страховка, 22 — вторая, 30 — сертификат! От страховок мы в итоге отказались. По закону в течение 14 дней можно аннулировать договор. А по сертификату написали заявление. Срок его рассмотрения — 30 дней. Ждем ответ.

КОММЕНТАРИЙ

Как отказаться от страховки и вернуть деньги

— Практика навязывания дополнительных услуг банками часто и успешно применяется. В большинстве случаев банки, при оформлении кредита, выдают все документы на подпись одним пакетом и без подписания договора страхования кредит не предоставляется. Казалось бы, бороться с банком в такой ситуации бессмысленно. Не подпишешь договор — не получишь денег. На выручку приходит знание законов и хитростей, о которых никогда не расскажут сами страховщики, — говорит адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая. — Так, обязательным к исполнению указанием Центрального Банка РФ от 21.08.2017 г. для страхователей был установлен специальный срок — период охлаждения, составляющий 14 дней. За это время страхователь может передумать и отказаться от заключения договора со страховой компанией.

По словам Юлии, если договор страхования не вступил в действие и страховой случай не произошел, страхователю вернут деньги. Если же договор в силу вступил, вернут только часть средств.

— Кроме того, поскольку договор страхования заключается, как правило, на год, при перезаключении его на следующий период страхователь может не согласиться с предлагаемыми условиями и минимизировать свои затраты заключением другого договора, а то и отказаться от его заключения.

А про навязанный сертификат на юридические услуги, и говорить нечего, считает адвокат. Навязывать его не имели права.

— Банковские служащие никаких специальных юридических услуг не оказывали. Все представленные заемщику на подпись договора являются типовыми по форме и представляют собой договор присоединения. В связи с чем, требование оплаты за якобы выполненные работы незаконно. А в случае, если деньги были уплачены сразу, — вероятность возврата их через суд весьма велика.

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