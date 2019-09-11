2019-09-11T15:49:23+03:00
Общество

Найдена истинная причина неприятного запаха питьевой воды в Челябинске

В эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» мы разбирались, почему из кранов несет подвалом и дустом
Ольга АНТОНОВА
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Плохую воду и кошка не выпьет...Плохую воду и кошка не выпьет...Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Пахнет землей и болотом. А еще — железом и дустом. Даже кипячение не убирает неприятного запаха воды в кранах квартир челябинцев.

В муниципальном предприятии «ПОВВ», отвечающем за подготовку питьевой воды для Челябинска и пригородов, признают — пахнет. И поясняют: из-за отцветания в Шершневском водохранилище сине-зеленых водорослей. Умирая, они выделяют органическое вещество — геосмин. Геосмин пахнет подвальной землей.

В Челябинске воняет вода. Как это возможно?

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Тут бы испугаться. Но в мэрии Челябинска успокаивают: вода соответствует требованиям СанПиНа.

Если прогнать воду через простейший фильтр, она уже не пахнет. Так почему ее не могут очистить централизовано?

ЦВЕТА БОЛОТНОЙ ЖИЖИ

В утреннем эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) мы обсуждали эту животрепещущую тему.

— Моя родственница работает в лаборатории на очистных сооружениях в Сосновке. Утверждает, что у нас не самая плохая вода из кранов течет, — сообщил челябинец Дмитрий

— Железом пахнет, потому что трубы ржавые, — уверен житель микрорайона «Академ Риверсайд».

— Особенно нестерпимо пахнет горячая вода, воняет хлоркой, — говорит жительница Калининского района.

— Работаю на ул. Сони Кривой: в нашем здании вода пахнет канализацией, — возмущен челябинец по имени Виктор. — Весной и осенью особенно.

— Живу на ул. Котина: вода пахнет дустом. Когда становится невмоготу, уезжаем в деревню, там вода колодезная, — говорит Владимир.

— На улице Братьев Кашириных вода в кранах зеленая, пахнет болотом, — возмущается Татьяна.

— В Ленинском районе вода пахнет землей. Пью фильтрованную, из-под крана пить боюсь, — говорит Галина.

ТРЕТЬЯ КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА. ХУЖЕ НЕКУДА

Качество питьевой воды вызвано отвратительным состоянием единственного безальтернативного питьевого источника — Шершневского водохранилища.

— Сейчас это уже третья категория качества, ниже некуда. Вдоль водохранилища идет дорога без локальных очистных. Сгубила водоем интенсивная застройка многоэтажными кварталами западного берега, этого ни в коем случае нельзя было допускать! Уничтожена экосистема берега, которая тоже благотворно влияет на воду. В этом истинная причина вони. Ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, — уверен челябинец Сергей Белогорохов.

ПУТАНИЦА В ЦИФРАХ

В системе водоснабжения челябинского промышленного узла Шершни — это «чашка», которая наполняется из Аргазинского водохранилища.

— В последние годы Аргази наполнены не более чем на 70%. И это уже угрожает дефицитом питьевой воды и Коркино, и Копейску, и Еманжелинску. Поможет Долгобродский канал. Водовод свяжет Долгобродское и Аргазинское водохранилища. Его обещают сдать в декабре. Но в июне было готово не более 50%. Успеют ли? — сомневается челябинский экономист Владимир Гаврилов.

Гаврилова смущает путаница в заявляемых объемах подачи воды по каналу: то ли 112 млн кубометров в год, то ли 150 млн «кубов».

— Хочется услышать объем, зафиксированных в проектной документации. За год Челябинский промышленный узел, включая предприятия, «выпивает» и использует 2,7 объема Шершней. Хватит ли нам воды, если будут вводиться в строй новые предприятия? — говорит экономист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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