Это был прощальный звонок: друг из Челябинска рассказал о последних словах чемпиона России по сноуборду

4 сентября в Златоусте Челябинской области пропал чемпион страны по сноуборду Андрей Палькин. Он вышел из дома по проспекту Гагарина, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Корреспондент КП-Челябинск провела собственное расследование. Мы поговорили со всеми, с кем общался Андрей в тот злополучный день.

«МАМА, Я СКОРО УМРУ»

Мама рассказала, что смогла дозвониться до сына в вечером 4 сентября.

Последнее время Андрей сменил работу, шабашил на стройке. Накануне они закончили один объект. Скинул дома рабочую одежду, инструменты. А 5 сентября сыну нужно было выходить на новую стройку.

— Он шел по трассе, слышно было, как мимо проезжают машины. Я его спросила, где ты, и напомнила, что завтра на работу, возвращайся домой. Он ничего внятно не ответил. Сказал, что звонок по другой линии, и оборвал разговор.

Еще мать вспомнила, что последними словами сына были: «Я скоро умру».

Она еще раз набирала его номер позднее, в районе 9 вечера, но абонент был недоступен. То же повторилось и на следующий день. Каждый раз звонки были безрезультатны.

Андрею 26 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИЩУТ ОДНОКЛАССНИКИ

Когда Андрей не вернулся на следующий день, мама стала обзванивать в Златоусте друзей сына в надежде, что он находится у них.

Вот что рассказал КП-Челябинск одноклассник спортсмена . Ему позвонила мать пропавшего сноубордиста. Но помочь парень ничем не мог, он давно не общался с чемпионом. И дал телефон друга из Челябинска, с которым, по его информации, последним общался спортсмен.

— 3 сентября Андрей был в Златоусте. 4-го ушел из дома, говорят, что звонил другу из Челябинска и сказал ему: «Я иду».

«Я ИДУ К ТЕБЕ»

Нам удалось дозвониться до Алексея из Челябинска — это последний человек, который говорил с пропавшим. Вот что он рассказал:

— Андрей звонил мне 4 или 5 сентября вечером. Я находился в отпуске в эти дни. Почему с трудом вспоминаю? Потому что болел в этот день и на следующий, и поэтому много спал. Лечился таблетками. За датами не следил. Сначала у меня был пропущенный звонок с неизвестного мне номера. Я перезвонил, там оказался Андрей.

Алексей вспоминает, что состояние у сноубордиста было очень плохое. Был или нетрезв, или в депрессии.

— Андрей сказал: «Ты очень хороший человек. Давай прощаться. Я столько дел наделал, что мы уже не увидимся, наверное, никогда», — с металлом в голосе произнес собеседник КП-Челябинск.

Парень начал успокаивать товарища, давай, мол, заканчивай, что ты говоришь.

— Говорил ему: «Давай я тебя встречу. Ты откуда идешь? В Челябинск два входа, с северо-запада и с областной больницы. Где тебя подхватить?» — вспомнил молодой человек.

Но Андрей так и не пришел к другу. И просил ничего об этом звонке не рассказывать матери.

Из большого спорта парень ушел несколько лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЧТО ПРАВООХРАНИТЕЛИ?

В дежурной части ОМВД Златоуста подтвердили получение 7 сентября заявления о поиске пропавшего от матери Андрея Палькина. В пресс-службе отделения рассказали:

— Идет розыск. Андрей часто раньше уходил из дома и возвращался. Занимался спортом несколько лет назад, был чемпионом. Из сноубординга ушел в 20 лет, и вот уже шесть лет ничем не занимается, — сказала пресс-секретарь Ольга Аристова.

В следственном отделе СК Златоуста дело пока не заведено. Поиск пропавшего ведут полицейские.

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