Это был прощальный звонок: друг из Челябинска рассказал о последних словах чемпиона России по сноуборду
4 сентября в Златоусте Челябинской области пропал чемпион страны по сноуборду Андрей Палькин. Он вышел из дома по проспекту Гагарина, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Корреспондент КП-Челябинск провела собственное расследование. Мы поговорили со всеми, с кем общался Андрей в тот злополучный день.
«МАМА, Я СКОРО УМРУ»
Мама рассказала, что смогла дозвониться до сына в вечером 4 сентября.
Последнее время Андрей сменил работу, шабашил на стройке. Накануне они закончили один объект. Скинул дома рабочую одежду, инструменты. А 5 сентября сыну нужно было выходить на новую стройку.
— Он шел по трассе, слышно было, как мимо проезжают машины. Я его спросила, где ты, и напомнила, что завтра на работу, возвращайся домой. Он ничего внятно не ответил. Сказал, что звонок по другой линии, и оборвал разговор.
Еще мать вспомнила, что последними словами сына были: «Я скоро умру».
Она еще раз набирала его номер позднее, в районе 9 вечера, но абонент был недоступен. То же повторилось и на следующий день. Каждый раз звонки были безрезультатны.
Андрею 26 лет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ИЩУТ ОДНОКЛАССНИКИ
Когда Андрей не вернулся на следующий день, мама стала обзванивать в Златоусте друзей сына в надежде, что он находится у них.
Вот что рассказал КП-Челябинск одноклассник спортсмена . Ему позвонила мать пропавшего сноубордиста. Но помочь парень ничем не мог, он давно не общался с чемпионом. И дал телефон друга из Челябинска, с которым, по его информации, последним общался спортсмен.
— 3 сентября Андрей был в Златоусте. 4-го ушел из дома, говорят, что звонил другу из Челябинска и сказал ему: «Я иду».
«Я ИДУ К ТЕБЕ»
Нам удалось дозвониться до Алексея из Челябинска — это последний человек, который говорил с пропавшим. Вот что он рассказал:
— Андрей звонил мне 4 или 5 сентября вечером. Я находился в отпуске в эти дни. Почему с трудом вспоминаю? Потому что болел в этот день и на следующий, и поэтому много спал. Лечился таблетками. За датами не следил. Сначала у меня был пропущенный звонок с неизвестного мне номера. Я перезвонил, там оказался Андрей.
Алексей вспоминает, что состояние у сноубордиста было очень плохое. Был или нетрезв, или в депрессии.
— Андрей сказал: «Ты очень хороший человек. Давай прощаться. Я столько дел наделал, что мы уже не увидимся, наверное, никогда», — с металлом в голосе произнес собеседник КП-Челябинск.
Парень начал успокаивать товарища, давай, мол, заканчивай, что ты говоришь.
— Говорил ему: «Давай я тебя встречу. Ты откуда идешь? В Челябинск два входа, с северо-запада и с областной больницы. Где тебя подхватить?» — вспомнил молодой человек.
Но Андрей так и не пришел к другу. И просил ничего об этом звонке не рассказывать матери.
Из большого спорта парень ушел несколько лет назад.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
ЧТО ПРАВООХРАНИТЕЛИ?
В дежурной части ОМВД Златоуста подтвердили получение 7 сентября заявления о поиске пропавшего от матери Андрея Палькина. В пресс-службе отделения рассказали:
— Идет розыск. Андрей часто раньше уходил из дома и возвращался. Занимался спортом несколько лет назад, был чемпионом. Из сноубординга ушел в 20 лет, и вот уже шесть лет ничем не занимается, — сказала пресс-секретарь Ольга Аристова.
В следственном отделе СК Златоуста дело пока не заведено. Поиск пропавшего ведут полицейские.
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