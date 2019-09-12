2019-09-12T16:17:55+03:00
Общество

«Комсомолка» до конца года будет дарить читателям подарки за подписку

Подписаться на любимую газету и получить за это приз можно на Дне подписки
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Кто бы что ни говорил, а газета по-прежнему популярна.Кто бы что ни говорил, а газета по-прежнему популярна.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кто бы что ни говорил, а газета по-прежнему популярна. И читают ее не только бабушки и дедушки. К чтению газет возвращаются люди среднего возраста и молодежь, которые устали от «зомбоящика» и мусора в интернете. Газета не «зависнет», у нее не сядет батарейка, в ней нет фейков — только проверенная информация.

«Комсомольская правда» по-прежнему лидер среди ежедневных газет страны. Ее любят, ей доверяют. В киосках и в супермаркетах она долго не залеживается. Чтобы не остаться без свежего номера, лучше оформить подписку!

«Комсомольская правда» по-прежнему лидер среди ежедневных газет страны. Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Комсомольская правда» по-прежнему лидер среди ежедневных газет страны.Фото: Валентина ВАГАНОВА

До конца года мы будем дарить призы нашим подписчикам! Два раза в месяц в почтовых отделениях Челябинска будет проводиться День подписки. Все, кто придет и подпишется на «Комсомольскую правду» получат полезный подарок: книгу, фирменную кружку, товары для дома, контейнер для хранения макарон и круп от компании MAKFA, либо абонемент на пять посещений в соляную пещеру «Дыхание моря». Стоимость подписки — от 135 рублей.

12 сентября прошел первый День подписчика в почтовом отделении №14 на Комсомольском проспекте. Кто-то подписал на «Комсомолку» родителей, кто-то просто продлил подписку на любимое издание.

Подписчики получат полезный подарок: книгу, фирменную кружку, товары для дома, контейнер для хранения макарон и круп от компании MAKFA, либо абонемент на пять посещений в соляную пещеру «Дыхание моря». Фото: Валентина ВАГАНОВА

Подписчики получат полезный подарок: книгу, фирменную кружку, товары для дома, контейнер для хранения макарон и круп от компании MAKFA, либо абонемент на пять посещений в соляную пещеру «Дыхание моря».Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Очень люблю «Комсомольскую правду», выписываю ее много лет. Раньше особенно нравилось читать новости, сейчас уже больше интересны материалы про дом, советы садоводам. Внучка моя тоже, кстати, читает вашу газету. Иногда даже обсуждаем с ней какие-нибудь новости, — рассказала подписчица Зоя Ивановна. В подарок за подписку она получила книгу Василия Пескова — одного из своих любимых писателей.

Два раза в месяц в почтовых отделениях Челябинска будет проводиться День подписки. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Два раза в месяц в почтовых отделениях Челябинска будет проводиться День подписки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Следующий День подписчика пройдет 19 октября, в почтовом отделении №1, по адресу ул. 40 лет Победы, 31б, с 9 до 12 часов. Приходите, подписывайтесь и получайте подарки!

Также напоминаем, если вы являетесь подписчиком, но по каким-то причинам не получили газету, сообщите об этом по телефону 8 (351) — 7000-967, доб. 1021.

Стоимость подписки — от 135 рублей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Стоимость подписки — от 135 рублей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Следующий День подписчика пройдет 19 октября. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Следующий День подписчика пройдет 19 октября.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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