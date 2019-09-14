Силуэт дьявола и светящийся нимб: ТОП самых невероятных облаков в Челябинской области

Не нужно иметь хорошую фантазию, чтобы увидеть в этих облаках необычные вещи. Природа все сделала сама, а людям остается только удивляться. И иногда пугаться.

СТРАШНАЯ НОЧЬ В КОПЕЙСКЕ

Жители Копейска напугались этого силуэта в небе. Фото: vk.com/podslushano_kop

Ночью 16 июня в небе над Копейском появилось это…

— Увидели вот такое существо! Нет слов! Без фотошопа. После такого начинаешь задумываться… — написал автор снимка.

О чем именно он задумался, не уточнил. Однако, небо в ту ночь напугало не только его. Фотографии выложили в соцсети несколько копейчан. Каждый увидел свое: быка, глаз и даже дьявола.

НИМБ НАД ОЗЕРСКОМ

Нимб или НЛО? Фото: группа "Подслушано Озерск" в ВК

Как только не назвали это интересное облако: и нимб, и НЛО, и портал в другое измерение. По-научному же оно называется лентикулярное или линзовидное облако. Такие образуются между двумя слоями воздуха. Зависают в небе абсолютно неподвижно. С какой бы силой не дул ветер, сдвинуть это облако ему не под силу. И это довольно редкое природное явление.

Жительнице Озерска удалось сфотографировать много таких облаков, похожих на летающие тарелки.

А это уже вторжение. Фото: группа "Подслушано Озерск" в ВК

— А это уже целое вторжение, — прокомментировали фото пользователи VK.

Также прошлым летом в Озерске сфотографировали облако, похожее на ядерный взрыв, и облако-вертолет.

Похоже на ядерный взрыв? Фото: vk.com/ozersksecret

— Даже подвесные баки есть, как у «МИшек» (вертолеты МИ — прим. автора), — прокомментировал фото в группе «ВКонтакте» местный житель Леонид.

Облако-вертолет. Фото: vk.com/ozersksecret

КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК В ТРЕХГОРНОМ

Странное облако оказалось смерчем. Фото: Юлия Белина.

Странное облако поднималось с гор, причудливо меняя форму. Жительница Трехгорного сняла его на видео и выложила в соцсети. И вот какие были комментарии:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/721463" frameborder="0"></iframe> Жители Челябинской области сняли на видео смерч.

— Как будто волк на горе стоит.

— Девушка на коленях молится.

— Облако похоже на корабль-призрак в горах.

Но оказалось, что это и не облака вовсе. Это смерч прошел в горах.

СНЕГ И ПЛАМЯ В НЕБЕ НАД МИАССОМ

Немного пугающая Огневушка-поскакушка. Фото: Дан Канбиков.

11 июня в Миассе был сказочный закат.

— Смотрите, нечто огненное вылезает из-за горы. Я назвал это «Огневушка-поскакушка», — подписал свой снимок в соцсети Дан Канбиков.

«Как в сказке Бажова», «лава небесная», «череп дьявола», «котик сатаны», — комментировали миассцы.

За полгода до этого в Миассе тоже случился огненный закат, еще более необычный. «Невероятно!», «Потрясающе!», «На нас напали инопланетяне» — так описывали его местные жители. Небо «зажгли» окрашенные солнцем красно-оранжевые облака в виде спиралей. Это сильный ветер так причудливо закрутил их. А горожане дали им название — марсианские розы.

"Марсианские розы" в закатном небе. Фото: Евгений Боков.

Весной жители Миасса наблюдали на небе другое интересное явление — «снежные кучи». Такое ощущение, что снег упал наоборот: с земли на небо, и получились самые настоящие сугробы. Снимками поделился в соцсети фотограф Данила Целяев.

Сугробы на небе. Фото: Данила Целяев.

Метеорологи считают, что это редкие и мало изученные облака асператусы. В переводе с латинского — волнисто-бугристые.

— Вероятно, утром 3 апреля в Миассе были все условия для образования этих облаков: леса и снега имели одинаковую температуру, не было сильного ветра и больших свободных ото льда водоемов. Поэтому жители наблюдали красивую нижнюю границу облачности, — объяснил астрофизик, кандидат наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В МАГНИТОГОРСКЕ

К сожалению, фото не передает красоты перламутровых облаков. Фото: vk.com "Подслушано Магнитогорск"

Конечно, настоящего северного сияния в Челябинской области быть не может. Но эти светящиеся серебристые облака, которые видели в Магнитогорске 18 июня, весьма на него похожи. Небо над городом будто бы окрасилось перламутром. Между, прочим снова редкое явление.

Это самые высокие облака в атмосфере. Они возникают на высоте 75- 85 км над поверхностью земли. Их можно увидеть только после захода солнца. По одной из версий эти облака состоят из водяного пара, который кристаллизируется вокруг частиц «метеорной пыли». Однако, ученые до сих пор не могут до конца изучить механизм их возникновения.

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