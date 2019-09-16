2019-09-16T14:04:31+03:00
Общество

IX летняя Спартакиада работников «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершилась победой челябинских газовиков

Масштабный спортивный форум собрал почти полтысячи работников уральского трансгаза
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15 сентября на базе отдыха «Прометей» (п. Верхняя Сысерть, Свердловская область) завершилась IX летняя Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Участие в ней приняли команды 25 филиалов, расположенных во всех четырех областях присутствия газотранспортного предприятия — Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.

Масштабный спортивный форум собрал почти полтысячи работников уральского трансгаза, которые в течение недели соревновались в шести видах спорта. Всего было разыграно почти два десятка комплектов наград.

Турнир гиревиков выиграли мужчины Алексеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) из Оренбуржья. А в состязаниях по бадминтону и легкой атлетике первенствовали представители Невьянского ЛПУМГ (Свердловская область).

Главными же триумфаторами Спартакиады вновь оказались работники Челябинского ЛПУМГ, опередившие всех конкурентов в игровых видах — стритболе, пляжном волейболе и мини-футболе.

Именно южноуральские газовики опять стали обладателями чемпионского титула в общем медальном зачете. Второе место заняли невьянские атлеты, а на третьей ступени командного пьедестала разместились спортсмены Управления эксплуатации зданий и сооружений.

Добавим, что год назад призовая тройка выглядела таким же образом.

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