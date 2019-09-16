IX летняя Спартакиада работников «Газпром трансгаз Екатеринбург» завершилась победой челябинских газовиков
15 сентября на базе отдыха «Прометей» (п. Верхняя Сысерть, Свердловская область) завершилась IX летняя Спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Участие в ней приняли команды 25 филиалов, расположенных во всех четырех областях присутствия газотранспортного предприятия — Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской.
Масштабный спортивный форум собрал почти полтысячи работников уральского трансгаза, которые в течение недели соревновались в шести видах спорта. Всего было разыграно почти два десятка комплектов наград.
Турнир гиревиков выиграли мужчины Алексеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) из Оренбуржья. А в состязаниях по бадминтону и легкой атлетике первенствовали представители Невьянского ЛПУМГ (Свердловская область).
Главными же триумфаторами Спартакиады вновь оказались работники Челябинского ЛПУМГ, опередившие всех конкурентов в игровых видах — стритболе, пляжном волейболе и мини-футболе.
Именно южноуральские газовики опять стали обладателями чемпионского титула в общем медальном зачете. Второе место заняли невьянские атлеты, а на третьей ступени командного пьедестала разместились спортсмены Управления эксплуатации зданий и сооружений.
Добавим, что год назад призовая тройка выглядела таким же образом.
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