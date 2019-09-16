«Комсомолка» наградила победителей первого конкурса «Лидеры образования Челябинской области-2019»

Совсем недавно дипломы выдавали они, а теперь сами получают свидетельства о большом вкладе в сферу образования. 13 сентября редакция КП-Челябинск назвала победителей первого онлайн-конкурса «Лидеры образования». С этого года он будет проводиться в Челябинской области ежегодно.

Несколько месяцев наши читатели голосовали за лучшие, с их точки зрения, вузы, техникумы и центры дополнительного образования. А между делом могли познакомиться с работой каждого конкурсанта. В итоге сразу 17 учебных организаций получили дипломы лидеров (см. список ниже — ред.) и подарки от партнера конкурса — областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.

— Мы всегда готовы поддержать профессионалов, — напомнил на награждении председатель регионального профсоюза Юрии Конников.

После торжественной церемонии в «Комсомолке» прошел круглый стол. Победители конкурса рассказали о проходном балле в вузы, о качестве новых абитуриентов и перспективах трудоустройства молодых специалистов.

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ РАСТЕТ

Все вузы без исключения замечают, что проходной балл растет. Этому руководители учебных заведений, естественно, рады. Даже целевики, поступающие по отдельному конкурсу, сейчас имеют весомые результаты ЕГЭ: усредненный порог поступления в вузы Челябинска сейчас 70 баллов.

— Видимо, формируется новое прагматичное поколение, которое понимает, что степень усилий напрямую влияет на будущий доход. Это доброкачественная динамика, и она нам нравится, — отмечает ректор Южно-Уральского государственного медицинского университета Илья Волчегорский.

— Студенты радуют. Они приходят к нам с хорошей подготовкой и сразу хорошо учатся. Ощущение, что они «сели в тот поезд», пришли по адресу, — добавляет директор Финансового университета при правительстве РФ Анатолий Якушев.

Еще одна тенденция современного времени: многие школьники, получив аттестаты без троек, идут не в вузы, а в техникум. Для одних это прямой путь в профессию, для других — ступенька в вуз, но уже после получения среднего профессионального образования.

— Если раньше мы были заточены на прием девятиклассников, то сегодня уже открыли четыре группы для ребят, закончивших одиннадцать классов, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного технического колледжа Олеся Руднева. — Причем учиться к нам идут выпускники школ с хорошими аттестатами, без троек. Средний конкурс на место в этом году составил 2,3 человека на место.

ПЕРЕЕЗД УЖЕ НЕ ПУГАЕТ

Также вчерашние школяры не бояться покинуть город своего детства. В вузы Челябинска активно едут учиться абитуриенты из Сибири и соседних нам регионов. А челябинцы смело подают документы в столичные вузы.

— Для поступления в наш институт результатов ЕГЭ недостаточно. Будущие студенты проходят два творческих испытания. Причем, многие успевают за лето слетать в Москву и в Санкт-Петербург и попробовать свои силы еще и там, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Челябинского государственного института культуры Ольга Ильченко.

Учеба в столицах, конечно, не всем по карману. Даже если студент поступил на бюджет, его семью ждут большие бытовые расходы. Но мечту о престижном столичном вузе челябинцы не оставляют.

— Есть такая тенденция: диплом бакалавра ребята получают в Челябинске, а в магистратуру, в ординатуру едут в Москву и в Питер, — рассказал Илья Волчегорский.

БЕЗ РАБОТЫ НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ

После выпуска мало кто из вчерашних студентов сидит без работы.

— По всей области не хватает учителей физики, химии, биологии, информатики… Из десяти наших выпускников восемь работают по специальности, — говорит ответственный секретарь приемной комиссии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Ирина Петрухина.

— По региону 2600 вакансий врачей, а наш вуз выпускает всего 550-600 человек за год, так что спрос на врачей не иссякнет, — добавляет Илья Волчегорский.

— Нам звонят из других регионов России, из сельской местности: дайте библиотекарей, хореографов, музыкантов, — уточняет Ольга Ильченко.

— Иногда предприятия берут на практику наших студентов, а потом не отпускают: устраивают на работу, помогают учиться в магистратуре. По такой схеме, к примеру, мы работаем с предприятием «Орион» из Подмосковья, — рассказал советник при ректоре ЧелГУ Дмитрий Батаев.

Еще плотнее связь работодателя и студентов в средних учебных заведениях области. Обучение здесь имеет мощный практический компонент. К моменту выпуска ребята проходят тысячи часов производственной практики, в том числе на предприятиях области.

— Уже на этом этапе предприятия присматривает для себя хорошие кадры. А работодатель, сидящий на государственных выпускных экзаменах, для нас — норма, — говорит представитель ЮУрГТУ Олеся Руднева.

— Нашим выпускникам также найти вакансию не проблема. Но многих выпускников не устраивает размер зарплаты, которую обещают начинающим специалистам, — уверен заместитель директора по учебной работе челябинского филиала РАНХиГС Олег Осипов.

Тем не менее, без работы никто не сидит. Современная жизнь позволяет многим выпускникам быть фрилансерами и зарабатывать достойные деньги без трудовой книжки.

ИТОГИ КОНКУРСА

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ-2019»

1. В номинации «Лучшие учебные заведения начального профессионального образования (профессиональные лицеи, училища)»:

— лицей №102.

2. «Лучшие учебные заведения среднего профессионального образования (колледжи, техникумы)»:

— Южно-уральский государственный технический колледж.

3. «Лучший вуз в области естественно-научного образования»:

— Южно-уральский государственный медицинский университет.

4-5. «Лучший вуз в области социально-гуманитарного образования»

— Челябинский государственный институт культуры;

— Южно-уральский государственный гуманитарный педагогический университет.

6. «Лучший вуз в области технического образования»:

— Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова.

7. «Лучший вуз в области экономико-управленческого образования»:

— РАНХиГС (Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации).

8. «Второе высшее. Лучший вуз в области естественно-научного образования»:

— Южно-Уральский Государственный университет.

9. «Второе высшее. Лучший вуз в области социально-гуманитарного образования»:

— Международный институт экономики и права Челябинский филиал.

10. «Второе высшее. Лучший вуз в области технического образования»:

— Челябинский многопрофильный институт.

11. «Лучший факультет предвузовского образования»:

— Южно-уральский институт управления и экономики.

12. «Лучший вуз для подготовки офицеров»:

— Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище (военный институт) (филиал) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

13. «Лучший филиал вуза»:

— Финансовый университет при правительстве РФ.

14. «Лучший центр дополнительного образования, повышения квалификации и бизнес-образования»:

— Консорциум Российских вузов.

15. «Лучшее учебное заведение дистанционного образования»:

— РФЭИ (Региональный финансово-экономический институт).

16. «Лучший учебный центр непрерывного образования»:

— учебный центр «Стандарт».

17. «Лучшие языковые центры»:

— сеть школ английского языка Planet English.

18. «Лучший языковой центр по внедрению инновационных методик в обучении иностранным языкам»

— сеть школ английского языка Planet English.