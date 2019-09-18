«Не брать в руки!»: в Челябинске массово гибнут голуби

Сидят нахохлившись и не реагируют на приближение человека или машины... Челябинцы обратили внимание на странное поведение городских голубей. Птицы будто сонные.

— Много мертвых, — поделился читатель КП-Челябинск Андрей Егоров. — На Северо-Западе повсюду голубиные трупы... Тельца я видел в пруду городского парка. Что за напасть?

ЭПИДЕМИЯ?

— Эпидемии в Челябинске точно нет, — заверил корреспондента КП-Челябинск ветврач Карен Даллакян. — В ветеринарные службы не поступал никакой информации о массовых заболеваниях птиц.

ОТРАВА?

Умышленно голубей не травят. Но на контейнерных мусорных площадках коммунальщики рассыпают зелье против крыс и мышей. Изредка, когда случается нашествие грызунов. Разбрасывать отраву у подъездов и во дворах категорически запрещено.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР?

Нынешнее лето, по словам Даллакяна, выдалось благоприятным. Например, леса вокруг Челябинска полны подросшими корольками: эту птаху размером с детскую варежку еще называют уральским колибри из-за ярко-желтого оперения. Много горихвосток, поползней, зарянок. Значит, в лесах кормовая база птиц была обильной.

И для голубей в городе тоже кормовая база достаточная.

— Не было жары, засухи, потому вылупилось очень много птенцов. Но тут вступает в силу естественный отбор. Погибают слабые и болезненные, плюс, старые голуби. Если погибнет до 15% птиц, это не страшно, — говорит Даллакян. — В зимние холода ослабленные птицы погибают быстрее.

Голуби переносят много заразы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы заметили вялую птичку, ни в коем случае не берите ее голыми руками, только в перчатках. Можно надеть на руки целлофановые пакеты. До ветклиники пернатого лучше донести в коробке.

Голуби — переносчики инфекционных заболеваний. К примеру, орнитоз передаётся человеку воздушно-капельным путём. На перьях могут жить паразиты.

Мертвую птицу обязаны подобрать дворники или представители подрядных организаций, которые очищают город от павших собак, кошек, птиц.

ПТИЧКУ ЖАЛКО!

Чем болеют голуби

— Вертячка. Характеризуется нарушением координации движения. На земле птицу «ведет» из стороны в сторону, в воздухе птица летит рывками или крутится против часовой стрелки;

— Трихомоноз. Симптомы — вялость и сонливость. При тяжелых стадиях у птицы болит гортань, и она погибает от голода;

— Орнитоз. Вирусное заболевание, для которого характерны вялость, потеря аппетита, истощение.

А еще птицы травмируются о провода, которыми опутан воздух над головами челябинцев. Или бьются о стеклянные панели офисных зданий.

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