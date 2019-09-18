70 метров ткани и 15 километров ниток: огромная майка с именами болельщиков «Трактора» войдет в Книгу рекордов
Шестеро работников трикотажной фабрики с трудом разворачивают бело-черное полотно. Стол размером с пять бильярдных площадки не вмещает всю тканевую конструкцию.
— Да это парашют! Нет. Это — парус для большой яхты, — кто шутит за моей спиной
Однако, когда из раскрывшихся складок появляется белый медведь и серый след гусеницы все становится понятным.
Гигантскую майку пока дошивают на фабрике.Фото: Алексей МИКУШИН
— Масштабы впечатляют, — удивляюсь я.
— Эта майка выше нашего двухметрового голкипера Ивана Федотова в четыре раза, — говорят сотрудники клуба.
— И какой у нее рост?
— Размеры озвучат представители Книги рекордов России 25 сентября на матче «Трактора» с «Ак Барсом». А 23 сентября на игре с «Нефтехимиком» любой желающий сможет сфотографироваться на фоне этого уникального экспоната.
ВСЕ СДЕЛАНО ТОЧЬ В ТОЧЬ...
— На пошив ушло более 70 метров ткани и почти три катушки ниток по пять километров каждая, — делится секретами руководитель фабрики Павел Овчинников. — Весит майка 15 кг.
— Материал какой?
Все швы профессионально обработаны.Фото: Алексей МИКУШИН
— Тот, из которого шьют игровые свитера для хоккеистов-профессионалов. И сама майка пошита по всем технологиям: двойная кокетка, которая пришивается к спине, внутренняя заплатка на рукаве тоже усилена двумя слоями ткани.
Все прошито двойным швом. Найти бы еще такого богатыря-хоккеиста.
— Долго шили?
— Работали три дня. Сложность в том, что это спортивный тянущийся трикотаж, и его не просто кроить. Все конструкция состоит из шести частей. Но справились.
Стилизованный логотип «Трактор» в виде следа от гусеницы.Фото: Алексей МИКУШИН
БУДЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ НА ПОБЕДЫ
— Хоккейная майка с именами тысячи человек — это подарок болельщикам, — говорит специалист по связям с общественность ХК «Трактор» Елена Ермолаева.
Первый такой сюрприз — это презенты игровых свитеров с надписью на спине «Я в команде» тем, кто приобрел сезонные абонементы.
— Свитер-рекордсмен с логотипом команды и фамилиями верных болельщиков, провисит над хоккейной площадкой не менее полугода, до конца сезона. Будет вдохновлять хоккеистов бороться за победу. Наша «амуниция» должна войти в историю, как самый большой экипировочный хоккейный свитер России.
Имена тысяч болельщиков будут красоваться на спине.Фото: Алексей МИКУШИН
P.S.
18 и 20 сентября «Трактор» сыграет два матча на выезде — с новосибирской «Сибирью» и казахстанским «Барысом».
Домашние матчи «Трактора», сентябрь
23 сентября. «Трактор» — «Нефтехимик» (19.00)
25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (19.00)
27 сентября. «Трактор — «Барыс» (19.00)
29 сентября. «Трактор» — «Локомотив» (17.00)
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