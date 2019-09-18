70 метров ткани и 15 километров ниток: огромная майка с именами болельщиков «Трактора» войдет в Книгу рекордов

Шестеро работников трикотажной фабрики с трудом разворачивают бело-черное полотно. Стол размером с пять бильярдных площадки не вмещает всю тканевую конструкцию.

— Да это парашют! Нет. Это — парус для большой яхты, — кто шутит за моей спиной

Однако, когда из раскрывшихся складок появляется белый медведь и серый след гусеницы все становится понятным.

Гигантскую майку пока дошивают на фабрике.Фото: Алексей МИКУШИН

— Масштабы впечатляют, — удивляюсь я.

— Эта майка выше нашего двухметрового голкипера Ивана Федотова в четыре раза, — говорят сотрудники клуба.

— И какой у нее рост?

— Размеры озвучат представители Книги рекордов России 25 сентября на матче «Трактора» с «Ак Барсом». А 23 сентября на игре с «Нефтехимиком» любой желающий сможет сфотографироваться на фоне этого уникального экспоната.

ВСЕ СДЕЛАНО ТОЧЬ В ТОЧЬ...

— На пошив ушло более 70 метров ткани и почти три катушки ниток по пять километров каждая, — делится секретами руководитель фабрики Павел Овчинников. — Весит майка 15 кг.

— Материал какой?

Все швы профессионально обработаны.Фото: Алексей МИКУШИН

— Тот, из которого шьют игровые свитера для хоккеистов-профессионалов. И сама майка пошита по всем технологиям: двойная кокетка, которая пришивается к спине, внутренняя заплатка на рукаве тоже усилена двумя слоями ткани.

Все прошито двойным швом. Найти бы еще такого богатыря-хоккеиста.

— Долго шили?

— Работали три дня. Сложность в том, что это спортивный тянущийся трикотаж, и его не просто кроить. Все конструкция состоит из шести частей. Но справились.

Стилизованный логотип «Трактор» в виде следа от гусеницы.Фото: Алексей МИКУШИН

БУДЕТ ВДОХНОВЛЯТЬ НА ПОБЕДЫ

— Хоккейная майка с именами тысячи человек — это подарок болельщикам, — говорит специалист по связям с общественность ХК «Трактор» Елена Ермолаева.

Первый такой сюрприз — это презенты игровых свитеров с надписью на спине «Я в команде» тем, кто приобрел сезонные абонементы.

— Свитер-рекордсмен с логотипом команды и фамилиями верных болельщиков, провисит над хоккейной площадкой не менее полугода, до конца сезона. Будет вдохновлять хоккеистов бороться за победу. Наша «амуниция» должна войти в историю, как самый большой экипировочный хоккейный свитер России.

Имена тысяч болельщиков будут красоваться на спине.Фото: Алексей МИКУШИН

P.S.

18 и 20 сентября «Трактор» сыграет два матча на выезде — с новосибирской «Сибирью» и казахстанским «Барысом».

Домашние матчи «Трактора», сентябрь

23 сентября. «Трактор» — «Нефтехимик» (19.00)

25 сентября. «Трактор» — «Ак Барс» (19.00)

27 сентября. «Трактор — «Барыс» (19.00)

29 сентября. «Трактор» — «Локомотив» (17.00)

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