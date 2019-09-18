Экономия на страже экологии: «Уралэнергосбыт» объявляет конкурс на лучший пост в социальных сетях на тему энергосбережения

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области ООО «Уралэнергосбыт» запускает первый социальный проект — «Энергосбережение начинается с меня». Он призван донести до подрастающего поколения идею о важности экономии электрической энергии в быту. Отборочный этап конкурса состоится с 16 сентября по 16 октября 2019 года в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

Проект направлен на детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать и опубликовать уникальный текстовый или видеопост на тему «Энергосбережение начинается с меня» на своей страничке в социальных сетях «ВКонтакте» или Faceboоk. Критериями для отбора послужат креативность, доступность и достоверность подачи информации. Победителей выберут в трех номинациях: «Лучший текстовый пост», «Лучший видеопост» и «Признание», ее получат авторы сообщений, набравших наибольшее количество взаимодействий через опцию «Нравится» («лайков») и комментариев.

«Мы решили, что, если хотим донести информацию до подростков, нужно говорить с ними на одном языке и выходить на каналы коммуникации, которыми они активно пользуются. Культура потребления ресурсов закладывается в детстве, поэтому так важно вовлекать в подобные проекты молодежь. Рассказывать им о том, что экология начинается с простых вещей, таких как экономия природных ресурсов и энергосбережение. Это маленький шажок каждого, но в совокупности большой вклад в экологию нашей страны. Надеюсь, что ребята с энтузиазмом подключатся к этому проекту», — комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.

Чтобы принять участие, до 16 октября нужно сделать три простых шага:

1. Создать оригинальный текстовый или видеопост на тему «Энергосбережение начинается с меня». Рассказать в нем, как важно экономить электричество и почему это помогает беречь природу.

2. Поделиться этим постом на своей странице в социальных сетях «ВКонтакте» или Facebоok.

3. Указать хештег #ЭкономимсУралэнергосбыт.

4. Заполнить заявку на участие на сайте компании uralsbyt.ru.

Все победители получат современные, мощные и экологичные зарядные устройства для смартфонов на солнечных батареях. С ними энергия доступна везде и всегда!