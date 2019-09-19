В Челябинске в службе по отлову собак устроили пыточную

В Челябинске разгорелся нешуточный скандал. Сотрудников компании «Продлидер», которая выиграла тендер на отлов бездомных кошек и собак и обслуживает городской ветприемник, уличили в жестоком избиении животных. О страшных пытках зверья рассказали зоозащитники.

ЗАБИЛИ ДО ПОЛУСМЕРТИ, А ПОТОМ ЗАРЕЗАЛИ

В начале августа в ветприемник попал бездомный пес Джек. Через несколько дней его жестоко избили, а спустя две недели пса нашли мертвым в холодильнике ветприемника. Он лежал в луже крови. Зоозащитники отвезли труп собаки на экспертизу в троицкий филиал Южно-Уральского государственного агроуниверситета. И вот ее результаты: пес погиб от ударов тупым предметом.

— У собаки сломан позвоночник, проломлен череп, сломана челюсть, выбиты зубы и проткнута аорта. Джека забили до полусмерти, а потом зарезали, — говорят зоозащитники группы «Сохрани мне жизнь».

Результаты экспертизы переданы в полицию и в прокуратуру. Волонтеры требуют возбудить уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными», а также провести экспертизу трупов других животных из холодильника компании «Продлидер». Есть подозрение, что они также могли стать жертвой побоев.

ВЕТПРИЕМНИК ОПУСТЕЛ: ВСЕ ЖИВОТНЫЕ КУДА-ТО ПРОПАЛИ

Ситуацию взяли на контроль в Общественной палате Челябинской области.

— Чтобы подобное не повторялось, мы предложили руководству «Продлидера» установить в ветприемнике камеры видеонаблюдения. Стоит это недорого, но могло бы снять все подозрения, — заявила руководитель рабочей группы по проблемам надзорных животных Ольга Шкода.

После широкой огласки истории Джека (зоозащитники разослали его историю по местным СМИ — ред.) коммунальщики сами прижали хвосты.

— Один из ловцов, который мог быть причастным к смерти Джека, уволен, — заверил общественность директор «Продлидера» Вячеслав Пряхин.

Кроме того, в ветриемнике постарались замести следы возможных преступлений. Когда члены Общественный палаты и зоозащитники приехали в ветриемник, чтобы взглянуть на оставшихся там животных, все клетки чудесным образом оказались пусты. Хотя неделю назад они были заполнены до отказа.

В «Продлидере» говорят, что животные были неожиданно разобраны горожанами.