2019-09-22T12:52:47+03:00
Общество

В Челябинске сотрудница педуниверситета ищет биологического отца, чтобы... спасти свою жизнь

Она выставила его фотографию в интернете
Ольга АНТОНОВА
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Ольга ищет родного отца ради сохранения своего здоровья. Фото: личный архив героя публикации.Ольга ищет родного отца ради сохранения своего здоровья. Фото: личный архив героя публикации.
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О том, что своим родителям она неродная, 39-летняя Ольга Ледешкова узнала в седьмом классе: «добрая» подружка просветила.

— Жили мы тогда в Златоусте, город маленький, все друг у друга на виду. Я у мамы спросила: «Разве я приемная?». Всю жизнь с родителями, первые воспоминания из младенчества идут... Мама сказала: «Ты мне родная». Я успокоилась, но сомнение в душе осталось, — говорит Ольга.

По окончании школы Ольга переехала в Челябинск, закончила филологический факультет педагогического института. И работает сейчас архивариусом в альма-матер.

Родители так и хранили молчание, а Олю точило сомнение. Шесть лет назад сделала запрос в роддом на ул. Тимирязева: появлялась ли на свет девочка 1 июля 1980 года (это дата моего рождения). Получила отрицательный ответ. Но продолжала поиски и под натиском аргументов родители «сдались» и раскрыли тайну.

— Рассказали, что удочерили меня в двухнедельном возрасте, и этот день внесен в мои документы как официальная дата рождения, — говорит Ольга. — Мама не могла иметь детей... Меня они воспитывали в любви и заботе. Родители мне и сейчас самые близкие люди.

Предполагаемый отец. Фото: личный архив героя публикации.

Предполагаемый отец. Фото: личный архив героя публикации.

Найти биологическую мать челябинка смогла только пройдя семь судов, добившись оформления справки о данных родительницы в Верховном суде.

Искали мать, как говорит Ольга, всем Интернетом, полиция помогала. В мае она познакомилась с биологической мамой и родными по матери младшими братом и сестрой.

— Но с матерью отношения не сложились: она пьет. А я ищу биологического отца. Кто он, мать мне не сказала. В соцсетях я опубликовала фото предполагаемого родителя. Если кто-то из мужчин узнает себя, пусть отзовется и не прячет голову в песок. Не исключаю, что связь была мимолетной, — говорит Ольга.

Причин для поиска отца у Ольги несколько. Во-первых, у нее тяжелое генетическое заболевание. Кровные родственники нужны, чтобы понять, как их организм справляется в недугом и подобрать грамотную терапию.

Во-вторых, она хочет знать свои корни. В семье Ольги растут трое детей. С рождения у них есть мама и папа. Так и должно быть: дети должны знать историю своей семьи, своего происхождения.

Ольга ждет личных сообщений от отца в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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