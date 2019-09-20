2019-09-20T09:45:42+03:00
Общество

Инаугурация Алексея Текслера: новый губернатор Челябинской области вступил в должность

20 сентября состоялась церемония инаугурации губернатора Алексея Текслера (трансляция обновляется)
Инна КУМЕЙКОАндрей СОКОЛОВ
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Инаугурация Алексея Текслера. Фото: Челябинск Сегодня.Инаугурация Алексея Текслера. Фото: Челябинск Сегодня.
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В Челябинском Драматическом театре имени Наума Орлова началась церемония инаугурации губернатора Алексея Текслера. Как известно, Алексей Текслер победил на 8 сентября на прямых выборах. Он набрал свыше 69% голосов южноуральцев.

На церемонию пришло 800 гостей. Среди них — политики, общественники, чиновники, руководители муниципалитетов, главы районов, депутаты, деятели культуры и спорта, педагоги, ученые, врачи. Среди больших гостей — полпред по УрФО Николай Цуканов, губернатор Курганской области, певица Диана Гурцкая.

Диана Гурцкая в зале с мужем. Фото: Людмила СТЕПАШКИНА

Диана Гурцкая в зале с мужем.Фото: Людмила СТЕПАШКИНА

— Сегодня важный для меня день. Это особые эмоции. Благодарю земляков за эту поддержку. Особое спасибо своей семье, супруге, родителям, друзьям, - говорит со сцены Алексей Текслер.

Полпред УрФО Николай Цуканов поздравил Алексея Текслера и традиционно подарил ему книгу. На этот раз это "История государства Российского". Поистине - сборник удач и неудач на земле, которую, как писал поэт, умом не понять. Но в которую нужно верить.

Книгу Цуканов дарил со словами «Без знания великих событий прошлого нельзя творить современность». Супруге Алексея Текслера и сыну Мише Цуканов пожелал запастись терпением: работа губернатора — сложная.

— В Челябинской области много успехов за последнее время, но есть и проблемы. Поэтому нужно прислушиваться к жителям, — советует Цуканов. Хотя Текслер как раз тему прямых встреч сделал главной в своей работе.

«Впереди напряженная работа, нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Впереди напряженная работа, нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше»Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На сцену вышел бывший руководитель Текслера Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Уважительный жест от большого чиновника — прилететь и лично поздравить коллегу.

С поздравлениями выходит губернатора Курганской области, которого с назначением на этой неделе лично приезжал поздравить Алексей Текслер.

Следом митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Он зачитал поздравление от самого Патриарха Кирилла и вручил Текслеру «православный оберег» икону.

Икона Богородицы от Митрополита. Владыка осенил Алексея Текслера крестным знамением: "С Богом!" Фото: Инна КУМЕЙКО

Икона Богородицы от Митрополита. Владыка осенил Алексея Текслера крестным знамением: "С Богом!"Фото: Инна КУМЕЙКО

За православным священнослужителем вышел Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев. Он вручает Текслеру Коран с переводом на разные языки.

Зачитали поздравительную телеграмму от Дмитрия Медведева, Валентины Матвиенко.

Внесли Государственный флаг Российской Федерации. Официальная церемония инаугурации губернатора Челябинской области Алексея Текслера закончилась.

Инаугурация Алексея Текслера: новый губернатор Челябинской области вступил в должность.Видео: Дмитрий Моргулес

ИСТОЧНИК KP.RU

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