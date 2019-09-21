Удивительные истории от таксистов: «Просят привезти труп и поцеловать»

Несколько раз в неделю я езжу на такси. Это дешевле, чем иметь собственную машину. И все бы ничего, но таксисты порою бесят. Один не знает город и наматывает километры. У другого из динамиков «Голуби летят над нашей зоной». Третий, увидев меня с ребенком, удирает, как бесправник от ГАИ.

А еще некоторые очень любят излить душу. Сначала это тоже раздражало. Но как-то раз зацепила услышанная история, и я стала их записывать.

Вещи в багажник загрузить помоги, ребенка в кресло посади...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОСТАВКА ТРУПОВ И ШАУРМЫ

За рулем — пацанчик в трениках. Гогочет, уткнувшись в телефон. Я уже думаю отменить поездку.

— Ща, ща поедем. Ой, не могу. Смотри, коллега из Магнитки скрин заказа кинул, — тычет мне в лицо покоцаный смартфон. — Клиент вызвал такси и в комментариях указал, что водитель должен купить на свои деньги и привезти ему два мешка клея для кафеля и две белых затирки. Цена заявки — 170 рублей. Ну малорик!

— И что ваш коллега — не согласился?

— Он дурак что ли?! Может, еще и кафель за эти деньги выложить?

Когда клиент попросил сгонять за стройматериалами...

— Часто такие просьбы бывают?

— У меня как-то были заказы типа пиво привезти, шаурму. Но это, наоборот, зашибись (цензура, — прим. автора). Бутылка пива — не мешки с клеем. В соседнем киоске купил, отдал, деньги получил, и никуда ехать не надо.

— Я летом писала заметку: в Кургане таксиста попросили доставить труп. За 200 рублей. В комментарии указали: «Перевозка тела в мешке. Морг. Постучать, зайти, забрать».

— Груз 200 за 200, — цинично подметил водитель. — Ну вот я и говорю: пассажиры совсем обнаглели!

Таксиста попросили привезти труп. Фото: соцсети

ДАМЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ТАКСИСТОВ

Несколько лет назад женщина-таксист была редкостью. Но сейчас их все больше, и уже не удивляешься. Однако, мучил меня один вопрос.

— Не страшно вам? Пассажиры же всякие бывают…

— А вам не страшно? Таксисты тоже всякие. Случаев полно, — не оборачиваясь, ответила таксистка и дала по газам.

Женщина в спортивном костюме, широкоплечая, с короткой стрижкой и низким голосом. Но макияж с румянами и игривой синей тушью.

— Бывает, что пьяные пассажиры пристают?

— Случается. Но у меня тут и газовый баллончик, и другие средства есть, — открывает бардачок, но тут же захлопывает, и я не успеваю разглядеть. — Пьяных стараюсь не брать. Лучше лишний раз откажусь и баллы потеряю, чем машину потом выветривать.

Периодически пьяные мужчинки звонят в такси, чтобы вызвать проститутку. А когда диспетчеры объясняют, что, мол, не по адресу обратились, просят машину с женщиной-водителем. Такие заявки диспетчеры никогда не пропускают.

— А пьяные женщины лучше мужчин?

— Это вообще туши свет! Также пристают, просят поцеловать. Вот буквально вчера была заявка: две дамы хотели «водителя, жаждущего любви». Так и указали в заявке. Обещали двойной тариф. Мальчишки поржали, и... не поехали.

БОГАТЫЙ ТАКСИСТ

— Я три тысячи каждый день имею. Две с половиной чистыми, — хвастается таксист за сорок. — Скажи: нормально же?

— Нормально.

— Ну вот и я говорю. При этом работаю, когда хочу: днем или ночью, могу выходные себе устроить среди недели. И жена довольна. Деньги каждый день есть. А если нет денег — просто сажусь за руль. Отработал, поехал в магазин, продукты купил.

— А минусы есть?

— Вот ты зарплату раз в месяц получила и раскидала: это, допустим, за коммуналку, это на алименты... Ну у тебя, наверное, нет алиментов. Вот, а мне каждый день какую-то сумму надо откладывать, иначе все деньги как сквозь пальцы утекают.

Не все таксисты хорошо зарабатывают.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

БЕДНЫЙ ТАКСИСТ

— Зарабатываем копейки! — плачется другой водитель. — Тарифы уже несколько лет не повышались. Еще и штрафуют за каждый чих. Отказался от заявки несколько раз — штраф, кто-то пожаловался — тоже деньги сняли.

— А говорят, вы по три тысячи за смену имеете…

— Кто тебе такое сказал?! Это если вообще не спать. Я вчера во втором часу ночи думаю: «Ну все, последнюю заявку беру». Девушка и с ней двое навеселе. Давай туда заедем, давай сюда заедем. А мне бы уже до кровати доехать. На 500 рублей накатал. Протягивают пятитысячную. Откуда у меня сдача с такой купюры? Я столько не зарабатываю и за 18 часов. А разменять уже негде, ночь. Они: мол, твои проблемы.

Девушка насобирала что-то в сумочке, хотела заплатить хотя бы часть. Так эти же ей не дали: «Дама не будет платить!» и все тут. Пьяные кавалеры, чтоб их! Так и ушли все трое, не расплатившись. А ведь таксисты не от хорошей жизни ночами подрабатывают... Все, приехали. 180 рублей.

— У меня 200.

— Слушай, нет сдачи. Простишь?

ПОТОМУ ЧТО МЫ — БАНДА

— Нэ пристегивайся, нэ бойся. Я по горному сэрпантину десять лет катал. В городе могу с закрытыми глазами ездить. Красивый музыка для красивый девушка включу сейчас, как королева поедешь. Что у тебя — безнал? Наличка лучше!

— Да неудобно же: то сдачи нет, то вообще платить могут отказаться…

— Как отказаться? Что ты такое говорищ!? У меня все платят. Если кто-то себя плохо ведет, я по рации братишек вызываю. Все, кто не на заявке, тут же приезжают. Машин пять собирается. Мы друг другу помогаем. Обычно все сразу понимают.

АНТИРЕЙТИНГ ПАССАЖИРОВ

Недавно обсуждали случай: водитель «Бла Бла Кар» из Челябинска отказался везти пассажирку весом более 80 кг. Это же, как минимум, не бодипозитивно! А если бы я весила столько, то вообще назвала бы дискриминацией.

— Это не капризы, а забота об автомобиле, — поясняет мой таксист. — Про грузоподъемность слышала? Я как-то взял пассажирку… Хорошо, что она одна была, иначе бы колеса полопались.

Стройные девушки без детей - хорошие пассажирки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— И какие еще вам пассажиры не нравятся?

— Борзые. Ситуация: загружается ко мне тело и открывает бутылку пива. Я ему: «Уважаемый, не стоит распивать спиртные напитки в салоне моего автомобиля». Он давай быковать: мол, а че, я пить хочу, да и вообще я тебя заказал. Вроде как я арендованный у него. Короче, он вышел через сто метров. Ну как вышел… я помог ему, конечно.

Но хуже всех эти… яжматери. Чтобы сэкономить, не указывают в заявке, что нужно кресло для ребенка. У меня его нет. Ладно, поехали. В окно отвернулась и не следит, что ее дитятко вытворяет. А я прям чувствую, как он своими ботинками по спинке кресла пинает.

Потом смотрю в зеркало: вообще на ноги вскочил прямо на сиденье. Все чехлы укатал мне. На мое замечание мамаша отвечает: «Это же ребенок. Я что, его привязать должна?» Пристегнуть, дура! А если экстренное торможение?! Вот из-за таких и не любим возить женщин с детьми.

— У меня тоже история есть. В Миассе таксист высадил двух пассажирок, потому что от них пахло рыбой. А женщины в столовой работают. Как вам такое?

— Неоднозначная ситуация. Но скажу, что пассажиров с душком тоже не люблю. От одного перегаром несет за версту, от другой — духами тошнотворными, от третьих — потом. Салон впитывает эти запахи. А потом вы же жалуетесь, что машина вонючая приехала.

САМЫЙ КОРОТКИЙ РАЗГОВОР

— Какие пассажиры вам больше всего не нравятся?

— Болтливые.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10