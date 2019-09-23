Десять фото королевы бикини из Челябинска

Анастасия Ширяева из Челябинска в минувшие выходные стала победительницей чемпионата по бодибилдингу Свердловской области в категории фитнес-бикини до 160 см.

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Анастасия — мастер мужских стрижек в одном из барбершопов Челябинска. Наверное, покорять мужские сердца — ее конек.

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«Королева» готовится к чемпионату Челябинской области.

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А затем поборется за звание чемпионки УрФО, чтобы выступить на чемпионате России.

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Анастасия пока не планирует переходить на тренерскую работу и продолжает работать в барбершопе —мужском салоне красоты. «Где вы еще найдете столько парней, как в барбершопе?»

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Красавица ведет страничку в Instagram. Анастасия признается: каждый день ее строго расписан: «Режим. Еда. Вода. Работа. Тренировки. Позирование. Кардио».

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Неизвестно, свободно ли сердце красавицы. Недавно она разместила в сторис комментарий читателя с предложением выйти замуж.

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— Когда вчера пожаловалась, что ни разу ни один «прЫнц» не позвал замуж. Сразу поступило предложение от неизвестного: «Выходи за меня замуж».

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С такими успехами Анастасия вряд ли останется без мужского внимания. Желаем челябинке новых побед!

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733626" frameborder="0"></iframe> Чемпионка по фитнесу рассказала, почему не любит девчонок.

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