2019-09-23T10:54:07+03:00
Общество

Десять фото королевы бикини из Челябинска

Челябинская фитнес-красавица покорила жюри многих чемпионатов
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинская фитнес-красавица покорила жюри многих чемпионатов. Фото: СОЦСЕТИЧелябинская фитнес-красавица покорила жюри многих чемпионатов. Фото: СОЦСЕТИФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Ширяева из Челябинска в минувшие выходные стала победительницей чемпионата по бодибилдингу Свердловской области в категории фитнес-бикини до 160 см.

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия — мастер мужских стрижек в одном из барбершопов Челябинска. Наверное, покорять мужские сердца — ее конек.

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

«Королева» готовится к чемпионату Челябинской области.

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

А затем поборется за звание чемпионки УрФО, чтобы выступить на чемпионате России.

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия пока не планирует переходить на тренерскую работу и продолжает работать в барбершопе —мужском салоне красоты. «Где вы еще найдете столько парней, как в барбершопе?»

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

Красавица ведет страничку в Instagram. Анастасия признается: каждый день ее строго расписан: «Режим. Еда. Вода. Работа. Тренировки. Позирование. Кардио».

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

Неизвестно, свободно ли сердце красавицы. Недавно она разместила в сторис комментарий читателя с предложением выйти замуж.

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

— Когда вчера пожаловалась, что ни разу ни один «прЫнц» не позвал замуж. Сразу поступило предложение от неизвестного: «Выходи за меня замуж».

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

С такими успехами Анастасия вряд ли останется без мужского внимания. Желаем челябинке новых побед!

Личная страничка героя публикации в соцсети

Личная страничка героя публикации в соцсети

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ИСТОЧНИК KP.RU

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