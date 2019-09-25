Задай вопрос доктору: как справиться с аллергией у взрослых и детей

Как определить коварный аллерген? Поможет ли смена климата победить аллергию? Стоит ли делать прививки детям-аллергикам? И может ли аллергия передаваться по наследству?

На эти и многие другие вопросы челябинцев ответит врач аллерголог-иммунолог клиники «Источник» Марина Пинелис.

Марина Пинелис, врач аллерголог-иммунолог

Марина Леонидовна — главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук.

Направления деятельности:

• диагностика и лечение аллергических заболеваний у детей и взрослых;

• диагностика и лечение иммунопатологии у детей и взрослых;

• аллергодиагностика;

• аллергенспецифическая иммунотерапия (аллерговакцинация);

• Подготовка детей с аллерго- и иммунопатологией к вакцинациям.

Клиника «Источник»

Челябинск,

ул. Чичерина, 34а, тел.: (351) 77-88-887;

ул. 40-летия Победы, 11, тел.: (351) 77-88-887;

ул. Градостроителей, 1/3 (перед въездом в поселок «Лесной остров»), тел.: (351) 77-88-906, источниклесной.рф

Скорая медицинская помощь: (351) 77-88-911 (круглосуточно)

КлиникаИсточник.рф

На правах рекламы.