Корм для собак, заслуживающий доверия

Корм для собак ALL DOGS, производимый датской компанией Aller Petfood — является вкусным и полезным лакомством. Это полноценный рацион для собак любых пород, размеров, возраста и активности. В кормах ALL DOGS содержатся высококачественные ингредиенты, такие как мясо, овощи, злаки, жиры, рыба, витамины и минералы. Линейка кормов разработана в Дании и производится в соответствии с европейским законодательством. Выбирая корм ALL DOGS, владельцы собак могут быть уверены, что их любимцы получат все необходимые питательные элементы.

«Компания Aller Petfood — это не просто очередной производитель кормов для домашних животных. Мы выступаем за информационную открытость в производстве кормов для кошек и собак. Наша основная задача состоит в том, чтобы предоставить владельцам точную и беспристрастную информацию о кормах и кормлении домашних животных, основанную на фактах и на нашем многолетнем опыте. Мы с радостью делимся своими знаниями на нашем сайте и в социальных сетях. Мы хотим, чтобы у владельцев домашних животных была возможность сделать осознанный выбор при покупке кормов для своих любимцев. Мы также надеемся, что подобная позиция послужит хорошим примером для других производителей.

Для нас важно, чтобы прозрачность, которая так важна и необходима в индустрии кормов, стала повсеместной», — говорит Генриетта Бюллинг, директор и владелец компании Aller Petfood. Aller Petfood — семейная датская компания, находящаяся под управлением вот уже четвертого поколения семьи Бюллинг. История компании Aller Petfood начинается в Аллер-Ме лле, на стариннои мельнице в датском местечке Аллер, что находится в южной части датского полуострова Ютландия. Название восходит к стариннои традиции мельников называть мельницу по месту ее нахождения. Семья Бюллинг занимается разработкои и производством кормов для животных с 1921 года! Изначально семья занималась производством сельскохозяйственных кормов, затем аквакультурных, и в 1979 году семья расширила свой ассортимент, начав производить корма для домашних животных.

Сегодня компания имеет клиентов по всему миру и все внимание сосредоточено на кормах для кошек и собак. Подразделение «Аллер Петфуд Россия» находится в Санкт-Петербурге и управляет двумя заводами: заводом по производству консервированных кормов в Санкт-Петербурге и предприятием по производству сухих кормов для домашних животных в Твери.

Aller Petfood ведет свой бизнес, основываясь на самые высокие стандарты качества и большой личной приверженностью делу. По словам компании, высокое качество достигается сочетанием пищевои безопасности и лучших ингредиентов, тщательно подобранных командои экспертов. В 2007 году эти инициативы привели к тому, что

Aller Petfood стала первой компанией по производству кормов для домашних животных в Европе, которая получила сертификат ISO 22000. В апреле прошлого года, российское подразделение еще раз подняло планку в сфере управления качеством кормов для домашних животных, получив сертификат FSSC 22000. Это означат, что корм для собак ALL DOGS производится на том же высоком уровне, что и продукты питания для людей. Аудит по сертификации FSSC 22000 гарантирует, что компания Aller Petfood как производитель кормов для домашних животных постоянно находится под пристальным контролем: Даже если бы компания захотела обмануть потребителя, выпустив продукцию, не соответствующую заявленным ею характеристикам, это было бы невозможно. Таким образом, можно однозначно утверждать, что корм для собак ALL DOGS не содержит ГМО, сои, красителеи , ароматизаторов и других искусственных добавок. К тому же, компания Aller Petfood обладает профессиональным оборудованием и командои опытных специалистов, готовых выпускать продукцию в соответствии со стандартами FEDIAF (Европеи скои Федерации производителеи кормов для животных). Выбирая ALL DOGS в качестве корма для вашего любимца, вы можете быть уверенным в его качестве, и в том, что ваша собака получит все необходимые питательные вещества.

На правах рекламы.