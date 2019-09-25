На высоких скоростях. В Челябинске первокурсников посвятили в студенты на катке

Вечер. Ледовый дворец «Уральская молния». Сверкающий лед. Тишина. А в гардеробе гул и смех. Первокурсники высших и средних учебных заведений Курчатовского района переобуваются в коньки. Это не соревнования и не отработка пропущенных уроков физкультуры. Это — посвящение в студенты, устроенное Администрацией Курчатовского района.

— Мы пригласили студентов образовательных организаций нашего района — у нас расположено пять учебных заведений. Мы раздали 500 билетов, и полуторачасовой сеанс будет только для них. С ребятами прибыли взрослые кураторы, домой поедут все вместе. Новый формат традиционного праздника, на коньках, предлагаем только мы. Надеемся, ребятам понравится, — говорит Ксения Утешева, старший специалист по работке с молодежью отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью Администрации Курчатовского района.

Студенты — народ заводной, охочий до всего нового. И «здоровый» формат праздника им пришелся по душе. На лед «Уральской молнии» пришли настоящие асы езды на коньках: ребята в детстве играли в хоккей, занимались фигурным катанием. На арене спорткомплекса они были в своей стихии. Впрочем, и новички катались отважно. Все о формате праздника отзывались положительно. Пропаганда ЗОЖ и спорта, по их мнению, лучше привычного формата в ночном клубам.

Студентка Челябинского государственного колледжа института питания и торговли Настя Рыбина тоже за здоровый образ жизни. Как будущему повару-кондитеру ей важно держать хорошую физическую форму и смотреть за весом: на работе дегустаций будет очень много.

— Раньше на коньках я чуть-чуть каталась. Сейчас хожу в тренажерный зал, придерживаюсь правильного питания. Пропаганда активного образа жизни среди молодежи очень важна. Соблазнов много, и сомнительных — в том числе. Мои ровесники должны знать, что нездоровым привычкам есть здоровая альтернатива.

Сокурсник Насти Рыбиной Егор Баранников тоже за ЗОЖ:

— Я занимался хоккеем четыре года. И сейчас в ледовой арене «поймал» ту атмосферу радости движения, которой наслаждался в детстве, когда стоял на коньках.

Полтора часа катания «Посвящения в студенты» ребят развлекала конферансье, неустанно подкидывая все новые и новые конкурсы. Первокурсники получали призы и подарки от Администрации Курчатовского района. И обещали, что не раз вернутся в «Уральскую молнию».

— Я в Челябинске только обживаюсь, выросла в глубинке области. Мне нравится, что выходной день могу провести на льду, сходить в бассейн, прогуляться в замечательном парке. Челябинск — город возможностей! Спасибо Администрации Курчатовского района за праздник, — говорит студентка одного из колледжей Елена Петрякова.