2019-09-26T10:09:51+03:00
Недвижимость

В Челябинске нашли ипотеку, платежи по которой равны коммуналке

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Ипотечная ставка на квартиры от застройщика составляет 5%.Ипотечная ставка на квартиры от застройщика составляет 5%.
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Семьям, в которых с января 2018 года родился второй и последующие дети, государство помогает оформить ипотеку по льготной ставке 5% годовых. Это позволяет челябинцам приобрести собственную квартиру без длительного накопления на первоначальный взнос. Об особенностях ипотеки с господдержкой «Комсомолке» рассказала специалист АО «ЮУ КЖСИ» (создано Правительством Челябинской области) Виктория Кройтер.

Виктория Кройтер, эксперт по ипотечному кредитованию АО «ЮУ КЖСИ».

Виктория Кройтер, эксперт по ипотечному кредитованию АО «ЮУ КЖСИ».

— Купить квартиру по «семейной ипотеке» можно в строящемся доме от застройщика, либо в готовом от юридического лица. При этом оба родителя при такой программе выступают созаемщиками и, как их дети, должны иметь гражданство Российской Федерации, — поделился эксперт. — Взамен первоначального взноса семья использует средства маткапитала, на сегодня — это 453 026 рублей.

Виктория Кройтер обратила внимание, что в сравнении с обычной ипотекой «семейная» предполагает ощутимо выгодную процентную ставку 5% — часть компенсируется за счет господдержки. Правда, родителям необходимо будет застраховать собственное здоровье и приобретаемую квартиру.

— Для примера, возьмем новые квартиры в 50 микрорайоне Паркового. Ипотеку на них мы подбираем бесплатно в режиме «одного окна», — продолжает Виктория Кройтер. — При льготной программе после реализации маткапитала в полном объеме среднемесячный платеж за квартиру-студию составит 3 976 рублей. Это сопоставимо с размером коммунальных платежей в зимний период, — заметила Виктория. — Правда, семьям с детьми, на мой взгляд, интересными будут варианты просторнее. Средний платеж за квартиру «студия + спальня» при аналогичных условиях составит около 8 979, а за «студию + две спальни» — 13 282 рубля.

В 50 микрорайоне Паркового застройщик ЮУ КЖСИ готовит к сдаче очередной дом. Его подъезды оборудованы пандусами для мам с колясками и инвалидов, подняться на лифте можно с нулевого этажа. Сегодня там приобретают квартиры молодые семьи для которых важно, чтобы все было рядом. В шаговой доступности уже работают детский сад и поликлиника, к открытию готовится школа на 1500 учеников.

Получить предварительный расчет по ипотеке на квартиры в 50 микрорайоне можно за 1 рабочий день у специалистов ЮУ КЖСИ. Достаточно заполнить форму заемщика. Подробности по телефону +7 (351) 245-60-60 или на сайте парки174.рф.

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации — на сайте www.ipoteka-74.ru. Предложение не является публичной офертой. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия №1481 от 11.08.2015. Срок кредита 15 лет, сумма кредита от 300 000 до 5 000 000 рублей. Валюта кредита — рубль РФ.

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