В Челябинске нашли ипотеку, платежи по которой равны коммуналке

Семьям, в которых с января 2018 года родился второй и последующие дети, государство помогает оформить ипотеку по льготной ставке 5% годовых. Это позволяет челябинцам приобрести собственную квартиру без длительного накопления на первоначальный взнос. Об особенностях ипотеки с господдержкой «Комсомолке» рассказала специалист АО «ЮУ КЖСИ» (создано Правительством Челябинской области) Виктория Кройтер.

Виктория Кройтер, эксперт по ипотечному кредитованию АО «ЮУ КЖСИ».

— Купить квартиру по «семейной ипотеке» можно в строящемся доме от застройщика, либо в готовом от юридического лица. При этом оба родителя при такой программе выступают созаемщиками и, как их дети, должны иметь гражданство Российской Федерации, — поделился эксперт. — Взамен первоначального взноса семья использует средства маткапитала, на сегодня — это 453 026 рублей.

Виктория Кройтер обратила внимание, что в сравнении с обычной ипотекой «семейная» предполагает ощутимо выгодную процентную ставку 5% — часть компенсируется за счет господдержки. Правда, родителям необходимо будет застраховать собственное здоровье и приобретаемую квартиру.

— Для примера, возьмем новые квартиры в 50 микрорайоне Паркового. Ипотеку на них мы подбираем бесплатно в режиме «одного окна», — продолжает Виктория Кройтер. — При льготной программе после реализации маткапитала в полном объеме среднемесячный платеж за квартиру-студию составит 3 976 рублей. Это сопоставимо с размером коммунальных платежей в зимний период, — заметила Виктория. — Правда, семьям с детьми, на мой взгляд, интересными будут варианты просторнее. Средний платеж за квартиру «студия + спальня» при аналогичных условиях составит около 8 979, а за «студию + две спальни» — 13 282 рубля.

В 50 микрорайоне Паркового застройщик ЮУ КЖСИ готовит к сдаче очередной дом. Его подъезды оборудованы пандусами для мам с колясками и инвалидов, подняться на лифте можно с нулевого этажа. Сегодня там приобретают квартиры молодые семьи для которых важно, чтобы все было рядом. В шаговой доступности уже работают детский сад и поликлиника, к открытию готовится школа на 1500 учеников.

Получить предварительный расчет по ипотеке на квартиры в 50 микрорайоне можно за 1 рабочий день у специалистов ЮУ КЖСИ. Достаточно заполнить форму заемщика. Подробности по телефону +7 (351) 245-60-60 или на сайте парки174.рф.

Застройщик АО «ЮУ КЖСИ». Проектные декларации — на сайте www.ipoteka-74.ru. Предложение не является публичной офертой. Ипотека предоставляется ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия №1481 от 11.08.2015. Срок кредита 15 лет, сумма кредита от 300 000 до 5 000 000 рублей. Валюта кредита — рубль РФ.

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