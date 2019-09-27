Откровения автостопщицы: «Не насилуют, но койку предлагают почти все»

Почти сутки в пути. Дальнобойщик уже рассказал все байки, нахвалил своих умненьких детишек, поругал жену-стерву и любовницу — еще большую стерву. Заерзал в кресле, то и дело вытирает ладони о джинсы. Косится на молодую попутчицу.

— А может, мы с тобой это… нууу… остановочку сделаем, приляжем... вместе.

— Нет, я не по этой части, — без смущения ответила автостопщица.

— Твое право, — одобрительно кивнул дальнобойщик и даже улыбнулся.

Гора с плеч. Не надо изменять ни жене, ни любовнице. А спроси его, зачем предлагал, — пожмет плечами. Вроде как само собой это, так положено. Но бывают и слишком настойчивые.

Редкое фото. Алиса не любит фотографировать и сниматься сама. Фото из личного архива героини материала.

— Не насиловали, но койку предлагали почти все, — рассказывает автостопщица Алиса корреспонденту КП-Челябинск. — Обычно достаточно один раз сказать «нет» — и дальше едем, общаемся по душам. И все же была у меня одна неприятная история.

Ехала в Казань. Мужик за рулем вроде нормальный, разговаривали. Вдруг он включает поворотник, резко съезжает в лесополосу, останавливается, блокирует двери и требует с меня плату за проезд интимными услугами. Я отказываюсь. Он наваливается. Пытается стащить с меня куртку.

Достаю из кармана перцовый баллончик, который сжала в руке, как только машина резко изменила направление. Говорю: «Сейчас плохо будет всем. Мне терять нечего, а тебе это надо — несколько часов реветь и задыхаться?». Тогда он вышел из машины, открыл дверь с моей стороны и скинул на землю мой рюкзак. Я вышла следом, а он прыгнул за руль и уехал.

«ПСИХАНУЛИ И ПОЕХАЛИ НА ПОПУТКАХ»

Алиса только закончила институт в Екатеринбурге. По профессии — инженер-строитель. Постоянной работы пока нет. Зато есть много времени для любимых путешествий. В отличие от большинства туристов, ей для этого деньги не нужны. Бесплатно довезут, накормят и поселят.

— Я бы не сказала, что бесплатно. Автостопщик платит не деньгами, но общением и поддержкой. Роль напарника забирает много моральных сил, — поясняет Алиса. — Как-то после поездки специально несколько часов сидела в тишине и одиночестве.

А началось все совершенно случайно: первая поездка Алисы автостопом была вынужденной.

— Мы с подругой были в Перми, когда наша машина сломалась. Мы остались за 360 км от родного города. В кармане — 200 рублей. Психанули, поели на эти деньги и поехали домой на попутках. Первый опыт был вовсе не «Вау!» Водитель попался суровый. Но я поняла, что это действенный метод. Что реально можно вот так поехать бесплатно куда угодно! И уже со следующей поездки влюбилась в автостоп. Это путешествие без каких-либо ограничений, яркие эмоции каждый день, спонтанные решения, интересные люди.

— Неужели не страшно?

— Иногда бывает. Пугает неизвестность. А когда выходишь на трассу, поднимаешь руку, останавливается первая машина — тогда уже чувствуешь себя хорошо. Конечно, родные поначалу боялись моего увлечения и отговаривали. Но поняли, что я все равно это дело не брошу. Лучше я буду звонить им дважды в день и рассказывать, где я, чем уеду, ничего не сказав.

Рюкзак автостопщицы Алисы. Фото из личного архива героини материала.

КОГДА ДЯДЕНЬКА ЗОВЕТ ПОСМОТРЕТЬ ЩЕНОЧКА...

Автостоп — это череда неожиданных приключений. Только для бесстрашных. Судите сами.

Как-то в Абакане перед отъездом Алиса сидела с подругой в кафе. Девушки уже собирались идти ловить попутку, чтобы уехать в Красноярск, а мужчины за соседним столиком позвали их с собой в пещеры. Автостопщицы согласились и пять дней бродили по пещерам с настоящими спелеологами.

Или вот еще случай на трассе. Останавливается машина. Водитель говорит: «Девочки, я не могу вас подвести. Но у меня недалеко есть дом и ферма хаски. Большая стая милых маленьких собачек...»

— Мы с подругой тут же вспомнили мамин урок из детства: «Если незнакомый дяденька обещает показать щеночка, ни в коем случае не иди с ним» и… согласились. В результате мы с подругой переночевали в шикарном особняке с сауной и собачками. Оказалось, что этот дом мужчина обычно сдает, а сам живет в соседнем, — рассказала Алиса.

Но автостоп — не только романтика и приятные сюрпризы. Однажды Алису на трассе долго никто не подбирал. Зима, ночь, жутко холодно. Чтобы не замерзнуть, девушка за ночь обошла по объездной весь Саратов.

Алиса проехала автостопом два экватора. Фото из личного архива героини материала.

КАВКАЗЦЫ ЗАПРЕТИЛИ СПАТЬ В ПАЛАТКЕ

Представьте себе: суровый Кавказ, нездешняя молодая особа одна на трассе ловит попутку. Лично для меня это красный уровень опасности!

— Удивитесь, но там я чувствовала себя более комфортно, чем где-либо. Был случай: шла по трассе, и за мной увязалась машина. Мужик просто ехал рядом и о чем-то спрашивал. Тут останавливается фура. Из нее выбегает кавказец и с криками «Ты зачем к девушке пристал?!» прогоняет автомобилиста. Потом вез меня и возмущался, что я собираюсь ночевать в палатке. Говорил, что женщина не должна спать в таких условиях, что ей нужно дать все самое лучшее. Искал мне ночлег. И никаких намеков, просто от души!

А еще каждый второй водитель на Кавказе извинялся за поведение своих земляков где-нибудь в Москве, а потом вез в «кафешка моего любимого лучшего друга, который готовит самый лучший пироги во всей Северный Осетия! Ты должна попробовать!» И вот на пятом пироге понимаешь, что в тебя уже просто не лезет. Но все хотят накормить, помочь. Это и есть Кавказ!

Завтрак автостопщика на рассвете. Фото из личного архива героини материала.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ АВТОСТОПЩИЦАМ ОТ АЛИСЫ

— Надевайте джинсы.

— Берите с собой в качестве орудия защиты газовый баллончик. Раньше я возила нож. Но поняла, что при случае меня саму могут им же и пырнуть.

— Не берите с собой парней. Это ужасно. В мужской компании водители ведут себя развязно: скабрезные шуточки, рассказы об интимных похождениях. И даже не мечтай получить бесплатный ночлег или обед. Водитель думает: «Она же с парнем, он о ней и позаботится». Да и останавливаются машины реже. Одной гораздо лучше. Водители относятся, как к дочери, опекают.

— Я вожу с собой палатку на всякий случай, но мне ни разу не пришлось доставать ее! Дальнобойщики позволяют переночевать у них в машинах, где, как правило, есть две кровати. Несколько раз мне даже снимали номер в отеле, или находили пустую квартиру. И я жила там одна.

АВТОСТОП: МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД

Челябинец Александр Шевяков — веб-дизайнер на фрилансе и педагог детского центра мультипликации. Недавно он вернулся из путешествия автостопом, которое длилось месяц. Он доехал до Байкала, побывал в Бурятии, Хабаровске, Красноярском крае, Владивостоке.

Александр во время своего путешествия автостопом. Фото из личного архива героя материала.

— Это какая-то сказка! Тебя бесплатно везут, да еще и истории интересные рассказывают. Я получил колоссальный опыт и впечатления, — делится Саша своими эмоциями. — Все твердили: убьют, ограбят, изнасилуют. Честно: напугали. Но все оказалось не так. У меня за всю поездку было огромное количество приятных встреч и только парочка неприятных.

Один из таких случаев произошел ночью под Иркутском. Я зашел в кафе и попросил разрешение поставить рядом палатку. А меня там как давай зазывать: заночуешь у нас, тут шашлычки, все дела. Очень странные на вид дяденьки. Кафе «Голубая лагуна», в общем. И хотя я очень хотел спать, решил уносить оттуда ноги.

Но приятных впечатлений гораздо больше. Ехал от Красноярска с одним парнем. Разговорились. Рассказываю, что буду ночевать в палатке в тайге. Он: «Да ты что! А если медведь...» И он отдает мне свой номер люкс в отеле, который для него забронировала его фирма, а сам уезжает ночевать к родственникам.

Александр говорит, что приключений специально не ищет. В машине с дальнобойщиками не ночует. Только в своей палатке.

Байкал глазами Александра. Фото из личного архива героя материала.

НА ИНТИМ СОГЛАСНЫ 9 ИЗ 10 ДЕВУШЕК

— О чем говорят дальнобойщики?

— О женщинах! Про измены, про любовниц своих, — рассказывает Александр. — Потом переключаются на обсуждение политики. И третья тема — интересные истории из жизни.

Очень любят водители рассказывать, как они ловеласничали. Я ехал с 30 парнями, и все говорили, что им удалось уломать на интим 90% попутчиц. Может, преувеличивают. Но представьте: едет девушка с водителем от Байкала до Владивостока. Первый день он начинает ей знаки внимания оказывать — она неприступная. Второй день — покормил, обогрел, комплименты наговорил. Тут уже многие сдаются.

Красивые виды. Фото из личного архива героя материала.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ АВТОСТОПЩИКАМ ОТ АЛЕКСАНДРА

— Быть открытым и искренним.

— Не искать приключения на пятую точку.

— Девушкам нужно ездить с парнями. Или быть неприступными, как скала.

Александр побывал и в Бурятии. Фото из личного архива героя материала.

СКОЛЬКО СТОИТ

Александр проехал за 25 дней 14 700 км.

Дорога — бесплатно, только пару раз покупал билет на электричку, чтобы выехать за город (в черте города даром почти никто не везет).

Хостелы — 2 350 руб. за пять ночей, остальные — бесплатно в палатке.

Еда — около 5 000 руб. Если не питаться в кафе, выйдет дешевле.

ИТОГО: 8 000 руб. за путешествие длинною в месяц.

Сибирь встретила Александра вот такой красотой. Фото из личного архива героя материала.

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