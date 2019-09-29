Стало плохо даже следователям: новые подробности гибели троих парней в машине на Южном Урале

ГАРАЖ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ

В ночь с пятницы на субботу в Златоусте погибли трое молодых парней. Тела Сергея Сергеева (26 лет), Павла Скачкова (27 лет) и Сергея Москвичева (20 лет) нашли в машине, стоявшей в гаражном боксе в районе Метзавода.

— Молодые люди распивали спиртные напитки в ночь с пятницы на субботу. На месте были найдены две бутылки водки и две «полторашки» пива. В какой-то момент они замерзли и сели в машину погреться — регулятор отопления был включен на максимум, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков.

Парни плотно закрыли ворота гаража, не подумав о том, что вентиляции там нет. Через некоторое время он превратился в газовую камеру. Как отмечают специалисты, в подобных случаях смерть наступает за пять минут. Кроме того, разомлев от тепла, они могли уснуть и не почувствовать опасности.

Гаражи на Риты Сергеевой, 7, где погибли парни. google.ru/maps

— Запах стоял даже когда мы приехали на место. Несмотря, на то, что ворота были распахнуты настежь, у нас начала кружиться голова, — отметил следователь.

Что касается гаража, то это — самострой. Пять боксов возвели между домами. На балансе гаражного кооператива они не значатся, уточнили в следственном комитете.

ХОТЕЛ СЫНА

Молодые люди характеризуются положительно, уточнили в правоохранительных органах. Правда, известно, что у одного из них была судимость за хулиганство. Случившееся широко обсуждается на страницах города Златоуста во ВКонтакте. Многие знали эту компанию

— Парни, куда вы ушли то от нас? Пашка, братан, ты все время кидал фото в ЧП, — написали в группе «ЧП Златоуст». — С детства росли на Метзаводе. Братан, Серега куда? Еще столько дел не сделано. Душа болит за тебя. Серега, автопробег помнишь? Ты мне недавно писал, Андрюха будешь автопробег делать, скажи, и я тоже поеду. Не успел парень.

— Я до сих пор поверить не могу в это. Зачем вы так рано ушли? Я же недавно с Серегой общался как так-то. Все детство вместе. Зачем? — написал в комментариях Илья Бухвалов.

— Господи, как же тяжело осознавать, что дети, которые выросли на твоих глазах, так рано и нелепо ушли из жизни, — пишет Лариса Якушева-Проколова.

— Всегда улыбались. Вежливые, культурные мальчишки, — пишет Галина Скорик-Андреева.

Погибшие часто отдыхали вместе. Фото: Яночка Крез/vk.com

— Я так счастлива была, что встретила тебя тогда, такого нежного, заботливого, ласкового. Мальчика любимый ты слышишь? Ты так хотел, чтобы я права получила, так хотели сына… Ну как так, роднуля, как так, солнышко? Мы так хотели жить с тобой счастливо… — написала девушка Сергея Сергеева Яна на своей странице в соцсети.

Друзья вспоминают, что Павел получил тяжелую травму в детстве, но тогда выжил. На этот раз чуда не случилось.

— В детстве упали ворота на шею, кровь из ушей... Выжил... Сейчас глупо, — пишет Наталья Шилохвостова.

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