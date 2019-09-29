2019-09-29T16:31:41+03:00
Происшествия

Стало плохо даже следователям: новые подробности гибели троих парней в машине на Южном Урале

Журналист КП-Челябинск узнал, что наши в гараже, где стоял автомобиль
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Фото: личные страницы погибших в соцсети, google.ru/mapsФото: личные страницы погибших в соцсети, google.ru/maps
Изменить размер текста:

ГАРАЖ ПРЕВРАТИЛСЯ В ГАЗОВУЮ КАМЕРУ

В ночь с пятницы на субботу в Златоусте погибли трое молодых парней. Тела Сергея Сергеева (26 лет), Павла Скачкова (27 лет) и Сергея Москвичева (20 лет) нашли в машине, стоявшей в гаражном боксе в районе Метзавода.

— Молодые люди распивали спиртные напитки в ночь с пятницы на субботу. На месте были найдены две бутылки водки и две «полторашки» пива. В какой-то момент они замерзли и сели в машину погреться — регулятор отопления был включен на максимум, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков.

Парни плотно закрыли ворота гаража, не подумав о том, что вентиляции там нет. Через некоторое время он превратился в газовую камеру. Как отмечают специалисты, в подобных случаях смерть наступает за пять минут. Кроме того, разомлев от тепла, они могли уснуть и не почувствовать опасности.

Гаражи на Риты Сергеевой, 7, где погибли парни. google.ru/maps

Гаражи на Риты Сергеевой, 7, где погибли парни. google.ru/maps

— Запах стоял даже когда мы приехали на место. Несмотря, на то, что ворота были распахнуты настежь, у нас начала кружиться голова, — отметил следователь.

Что касается гаража, то это — самострой. Пять боксов возвели между домами. На балансе гаражного кооператива они не значатся, уточнили в следственном комитете.

ХОТЕЛ СЫНА

Молодые люди характеризуются положительно, уточнили в правоохранительных органах. Правда, известно, что у одного из них была судимость за хулиганство. Случившееся широко обсуждается на страницах города Златоуста во ВКонтакте. Многие знали эту компанию

— Парни, куда вы ушли то от нас? Пашка, братан, ты все время кидал фото в ЧП, — написали в группе «ЧП Златоуст». — С детства росли на Метзаводе. Братан, Серега куда? Еще столько дел не сделано. Душа болит за тебя. Серега, автопробег помнишь? Ты мне недавно писал, Андрюха будешь автопробег делать, скажи, и я тоже поеду. Не успел парень.

— Я до сих пор поверить не могу в это. Зачем вы так рано ушли? Я же недавно с Серегой общался как так-то. Все детство вместе. Зачем? — написал в комментариях Илья Бухвалов.

— Господи, как же тяжело осознавать, что дети, которые выросли на твоих глазах, так рано и нелепо ушли из жизни, — пишет Лариса Якушева-Проколова.

— Всегда улыбались. Вежливые, культурные мальчишки, — пишет Галина Скорик-Андреева.

Погибшие часто отдыхали вместе. Фото: Яночка Крез/vk.com

Погибшие часто отдыхали вместе. Фото: Яночка Крез/vk.com

— Я так счастлива была, что встретила тебя тогда, такого нежного, заботливого, ласкового. Мальчика любимый ты слышишь? Ты так хотел, чтобы я права получила, так хотели сына… Ну как так, роднуля, как так, солнышко? Мы так хотели жить с тобой счастливо… — написала девушка Сергея Сергеева Яна на своей странице в соцсети.

Друзья вспоминают, что Павел получил тяжелую травму в детстве, но тогда выжил. На этот раз чуда не случилось.

— В детстве упали ворота на шею, кровь из ушей... Выжил... Сейчас глупо, — пишет Наталья Шилохвостова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности случившегося?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-919-321-97-42

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт о посадке Боинга в Барнауле: Причиной задымления могли стать перегрузка во время приземления или дефекты полосы
Такое мнение в беседе с «КП» высказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама»заслуженный военный летчик РФ , генерал-майор Владимир Попов
Новости 24
Следователи Челябинской области озвучили причину смерти троих парней в машине
Челябинская область вошла в топ-5 лидеров по пожарам из-за курения на балконах
Под Челябинском встретили доисторических птиц-ровесников динозавров
В Челябинске пенсионерам продадут билеты на «Трактор» по 100 рублей
Возле газовой заправки под Челябинском сгорело такси
В Челябинской области трое молодых парней задохнулись в машине
«Имеет право на личную жизнь»: минпросвящения РФ об увольнении тренера из Магнитогорска за откровенные фото
На обледенелой трассе М-5 в Челябинской области произошло смертельное ДТП
Из Центробанка в Челябинске вынесли 10 млн рублей
Известный зоозащитник из Челябинска спас собаку конькобежки Ольги Фаткулиной
В центре Челябинска автокран насмерть сбил школьницу
В Челябинске из ТРК «Алмаз» эвакуируют посетителей и машины
«Шел по обочине»: в Миассе легковушка насмерть сбила мужчину
«Заберем детей, если не переедите!»: чиновники шантажируют жильцов ветхо-аварийного дома в Челябинской области
Строительную компанию «Радуга» признали банкротом в Челябинске
Сколько денег потратили кандидаты в губернаторы Челябинской области на свою избирательную компанию
Женщину в красном уже неделю разыскивают в Челябинской области
У попавшей в больницу многодетной матери отбирают детей в Челябинской области
«Вернется или нет?»: неравнодушыне ищут владельца привязанной к столбу собаки
Борис Каплун выведет детей из Челябинска на сцену Уфимской оперы
Работники муниципального предприятия в Челябинской области не получали зарплату все лето
Неисправная вытяжка убила трех человек в Челябинской области
Житель Магнитогорска «усыновил» шестерых щенков-подкидышей