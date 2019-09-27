Интенсивные сады в Челябинской области вырастут на 40 гектаров и займут более 120 гектаров

Яблоки, груши, сливы, смородина, малина, жимолость, вишня теперь свои. Снабдить горожан ценными витаминами обещают в Челябинской области, где возрождают промышленное садоводство. Уже в этом году площадь садов и ягодников составит более 120 гектаров, а бюджетная поддержка на закладку многолетних насаждений достигнет рекордных 64 млн рублей. Значительное увеличение площади — на 40 с лишним гектаров — обеспечивают интенсивные сады, технологию возделывания которых успешно осваивают в Каслинском районе. С работой фермерского хозяйства, известного как «Григорьевские сады», ознакомился министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Настоящий прованский пейзаж — вместо заросших полей в деревне Григорьевка теперь шпалерные яблоневые и грушевые посадки, ягодники. Общая площадь посадок в этом году превысит 100 гектаров. Но задача не только увеличить площадь, но и выйти на максимальную продуктивность. О том, что представляет из себя интенсивный сад, рассказала управляющая фермерским хозяйством в поселке Григорьевка Ольга Сегаль:

— Мы растим не древесину, а яблоки, — подчеркивает она. — Интенсивные сады — это не те сады, которые могут жить сами по себе. Мы контролируем и управляем всеми процессами: от выбора сорта до выхода на определенный объем плодоношения. На относительно невысоких деревьях, на каждом мы будем ежегодно получать до 25 килограммов яблок. Используя шпалерные технологии, комбинированные препараты, мы полностью формируем кроны яблонь и груш, по типу «новое веретено» или «разреженно-ярусная», в зависимости от того, что позволяет та или иная сорто-подвойная комбинация.

Чем горизонтальней ветка, тем больше на ней урожай. Кроны в результате должны сомкнуться и образовать плодовую стену из деревьев. Используем капельный полив, чтобы вовремя внести необходимые микроэлементы и заложить плодовые почки на молодых яблонях. Комплексно защищаем саженцы, хотя уже сделали вывод, что до трех лет, в период наибольшего роста, обработки должны быть минимальными и только по междурядью, чтобы не тормозить развитие растений. Поэтому выбираем иммунноустойчивые сорта.

Закладка Григорьевских садов началась в 2015 году и к 2018 году достигла 47 гектаров. В этом году это уже 60 гектаров, и будет заложено еще 40. На пик плодоношения сады выйдут к 2021 году. Урожай 2019 года: 20 тонн яблок, 250 килограммов жимолости и 750 килограммов смородины. Сегодня это не только уникальный опыт по освоению интенсивной технологии возделывания промышленных садов, но и кропотливая работа над совершенствованием местных сортов плодово-ягодных культур. При закладке используется посадочный материал свердловской, южноуральской и алтайской селекции.

В самом начале фермерам удалось привлечь к работе всех ученых региона, объединив их опыт и знания. «Григорьевские сады» постоянно курируют ученые Свердловской селекционной станции садоводства, входящей в состав Уральского отделения Российской академии наук: кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий сотрудник Леонид Котов, в апреле этого года отметивший 90-летний юбилей, главный научный сотрудник станции Сергей Макаренко и руководитель структурного подразделения Татьяна Слепнева.

— На дегустации, которая была проведена в Крыму, уральские сорта были приняты с восхищением, покорили своим вкусом и ароматом. Исследования показали, что содержание витаминов в них в разы больше, чем в южных сортах, — рассказывает Леонид Андрианович. — «Краса Свердловска», «Экранное», «Серебряное копытце», «Персиянка», «Первоуральская» по содержанию витаминов С и РР оказались значительно ценнее известного американского сорта «Голден Делишес». Несмотря на наличие уникальных сортов, на Урале после разрухи 90-х годов прошлого века и до сих пор не было промышленного садоводства.

— Это просто удивительно, — говорит Татьяна Слепнева. — Челябинская область сначала покорила всех «Садами России» — предприятием, которое создал Владимир Степанов, а потом появилась Ольга Сегаль —«Григорьевские сады» уже получили известность в российском садоводстве.

Посадки яблонь, груш, жимолости, черной смородины в этом году дополняют вишня, облепиха, слива уральской селекции. Саженцы новых сортов вишни вырастили для фермеров в Челябинском НИИ садоводства и картофелеводства.

— Мы не ждем, когда новый сорт будет районирован или выйдет на рынок, — говорит Ольга Сегаль, — а уже сегодня работаем с перспективными сортами, закладываем экспериментальные ряды, чтобы посмотреть, как новички будут вести себя по сравнению с традиционными сортами.

Сегодня фермеры активно сотрудничают с научно-исследовательским институтом садоводства имени И.В. Мичурина, в котором по их просьбе подбирают рецептуры к плодам и ягодам, выращенным на Урале, чтобы сохранить уникальный вкус и полезные свойства. По словам Ольги Сегаль, в 2020-2021 годах в Григорьевских садах будет построены плодохранилище с регулируемой газовой средой и производство по переработке. Для этого уже отведен земельный участок, проведены необходимые согласования, готовится проектно-сметная документация.

25 сентября с работой Григорьевских садов ознакомился министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. Он также подчеркнул значимость промышленного садоводства для обеспечения продовольственных потребностей южноуральцев:

— Яблоки, которые вырастают на территории региона, очень хорошего качества. На это влияют и фитосанитарные условия для формирования плодов. Исследования показывают, что наши яблоки и вкуснее, и полезнее тех, что мы привозим из южных регионов и из-за рубежа. Помимо яблок, это и груши, и сливы, то есть весь набор садовых культур. Нужно снабжать витаминами наше население. Эту задачу и будут решать сады интенсивного типа.

Программу поддержки многолетних насаждений в регионе мы начали не так давно, тем не менее, за счет средств федерального и областного бюджетов эта поддержка ежегодно увеличивается. Если с 2015 по 2018 годы общий уровень субсидий составил порядка 48 млн рублей, то в этом году это рекордные 64 млн рублей, 40 из них уже перечислено аграриям. На 2019 год мы ставили задачу значительно увеличить площадь под садами и питомниками, и она выполняется за счет роста площади интенсивных садов. Опыт «Григорьевских садов» пока не смог повторить ни один сельскохозяйственный производитель Уральского региона.

В целом в регионе к 2018 году общая площадь промышленных садов («Григорьевские сады», «Сады России», плодовые сады в Аргаяшском районе) составила 84 гектара. При бюджетной поддержке общая площадь садов и ягодников в регионе в 2019 году увеличится на 40 гектаров и превысит 120 гектаров.

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