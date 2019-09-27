«Варвары!»: газоны самого красивого двора в Челябинске разрушили ради парковки

Двор дома № 65 по ул Молодогвардейцев так не поход на типовые пустыри панельных девятиэтажек. Здесь не вытоптанная земля, а трава. И клумбы — пышные, с редкими южными растениями.

Каждая сделана руками местных жителей: по росточку, по прутику. Пять лет возделывали газон, добиваясь шелковистости травы. Дикий виноград оплетает бетонную коробку контейнерной площадки.

Пышно растут штамбовые ивы, как настоящие аллейные деревья! Их из срезанных прутиков вырастили жители. Все это — дело рук бодрой бригады пенсионерок, которым не все равно.

Ради парковочного кармана снесли газон и деревья в этой точке двора. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Но автомобилизация наступает на пятки: машины во дворе стали парковать на высоких тротуарах вдоль газонов у подъездов. Пешеходы топают по дороге.

«СТРАШНЫЙ ДВОР У ВАС!»

— Вызвали меня в управляющую компанию, ДЕЗ Калининского района, еще зимой, чтобы обсудить, что нужно сделать в нашем дворе. А то, говорят, он страшный у вас. Я опешила: вы путаете нас с кем-то, у нас двор замечательный. А нужна нам детская игровая площадка и новое ограждение для стадиона, — рассказала активистка Валентина Челпанова.

Компромисса ради Челпанова предложили отдать под парковку высокие тротуары вдоль подъездных газонов. «Угу», — кивнули ей.

"Страшно у вас как-то", - сказали коммунальщики про двор дома по ул Молодогвардейцев, 65.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И только много позже выяснилось, что соседи Валентины пробивали парковочный карман у подъезда.

— У них два автомобиля, и они не хотят пройти пешком сто метров. Зачем им газон и деревья? — горько иронизирует пенсионерка.

— А что насчет детского комплекса? У вас на спортплощадке асфальт разбит...

— Инженер ДЕЗ мне сказала: «Что вы, Валентина Александровна, он 500 тысяч стоит!». А нам на обустройство двора выделили в нынешнем году 1,5 млн рублей. Только не будет у нас никакого комплекса. Все уйдет на парковочные карманы. Еще один устроят в начале дома.

Теперь машин во во дворе будет больше. Машин! Вместо травы!Фото: Инна КУМЕЙКО

ОБРУБИЛИ КОРНИ ТОПОЛЕЙ, ВЫВОРОТИЛИ ГАЗОН

А в пятницу, 27 сентября, во двор приехал бульдозер и снес шелковый газон напротив трех подъездов, чтобы устроить парковочный карман. Выкопали деревья, обрубили корни двух старых тополей.

Теперь появится карман площадью 120 квадратных метров. Выкопанные деревья — лох серебристый, иву — пересадили поблизости. Вряд ли они приживутся...

Неравнодушные жильцы все лето, каждый день по много часов проводят на благоустройстве.Фото: Инна КУМЕЙКО

ОТ РЕДАКЦИИ

Парковочные карманы делать во дворах нельзя!

Это доказанный факт. Как только во дворе делают парковку, количество машин во становится больше! Начинают парковаться и в карманах, и на тротуарах. Двор не место для газующих авто. Машины должны ночевать на стоянках. А во дворах должны гулять люди и не дышать выхлопными газами, и не протискиваться к своему подъезду через припаркованные легковушки.

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