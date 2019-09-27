Никто не заметит подмены

Боязнь зубных врачей постепенно сходит на нет - технологии XXI века позволяют лечить зубы безболезненно и в психологическом комфорте. Не последнюю роль в процессе лечения играет и человеческий фактор: успешное лечение, протезирование, профилактика - все это не только результат работы большой и слаженной команды специалистов, но и следствие дисциплинированности самих пациен тов. В клинике «Вэладент» этому уделяют особое внимание. Ирина Савчук расспросила Юрия Панкова, главного врача центра дентальной имплантации «Вэладент» на Каслинской и Людмилу Малышеву, кандидата медицинских наук, челюстно-лицевого хирурга, имплантолога, как нужно относиться к длительным срокам лечения, стоит ли бороться за каждый зуб и должен ли стоматолог... улыбаться.

- Стоматология - одна из самых технологичных областей медицины. Какие новшества вы считаете наиболее значимыми и прогрессивными?

Сейчас мы далеко шагнули в так называемую «цифровую стоматологию». Звучит довольно необычно, но если разобраться, то сейчас ведь всё переходит на «цифру». В части стоматологии это означает, что еще на стадии подготовки к лечению, не приступая непосредственно к процессу, мы планируем и моделируем будущую форму зуба, его ортопедическую конструкцию, проходим все стадии лечения в виртуальном режиме, а затем уже на основе полученных данных переходим в практическую плоскость. Мы не дергаем пациента лишний раз, существенно снижаем количество различных проб, примерок, других незапланированных действий. Мы сразу видим и знаем, что именно хотим делать и в какой последовательности.

ЮРИЙ ПАНКОВ, главный врач центра дентальной имплантации «Вэладент» на Каслинской

- А какие конкретно приемы вы используете?

Те же цифровые инструменты, которые применяются в любом технологичном производстве, привычные и всем понятные: сканирование, моделирование, 3D-печать и так далее.

- Скажите, существуют ли, так сказать, «безнадежные случаи»? Не секрет, что многие -пациенты, основательно запустившие свои зубы, оттягивают визит к стоматологу, а когда все-таки являются, то боятся открыть рот, и по одной простой причине: они ожидают услышать что-то вроде «ой, какой кошмар, поздно».

Ни один стоматолог этого не скажет и даже не подаст вида, что это может быть так, поэтому бояться тут нечего. Разные случаи предполагают разные возможности и способы лечения. Безна дежных не бывает. Например, часто звучит вопрос: стоит ли бороться за каждый зуб, если можно его просто заменить.

- С языка сняли...

Казалось бы, если ты серьезно его запустил, то и бог с ним, тратиться на спасение, чтобы потом снова лечить - сомнительное удовольствие. Я же отвечу так: по каждому зубу нужно сделать прогноз, определить его функцию и его будущее - он будет стоять сам по себе или служить опорой для большой и сложной конструкции? Если он один такой проблемный, а все остальные, что находятся рядом, в порядке, то лучше попытаться его сохранить. В дальнейшем с ним, конечно, может приключиться какая-то неприятная история, возможно, нужно будет менять его на имплант, но пока он никому не мешает и способен выполнять свои элементарные функции - жевать, например, - то лучше спасать. Но давайте посмотрим другой вариант: вот спасли мы его как часть конструкции, а он в дальнейшем начал «барахлить» и ставить всю эту нашу конструкцию, на которую потрачены немалые деньги, под угрозу. Лучше уж сразу его заменить, не рисковать. Еще одно важное показание для спасения/ замены - это сложность каждого конкретного случая. Если можно пролечить, элементарно поставить пломбу, сделать другие стандартные манипуляции, то мы этот зуб спасем. Но - долгосрочных прогнозов по нему мы не сделаем. Еще раз, чтобы поставить точку в этом вопросе: всё зависит от долгосрочного прогноза, чего мы от этого зуба ждем, какие функции на него возлагаем. Спасти-то мы можем все, главное понять - для чего.

ЛЮДМИЛА МАЛЫШЕВА, кандидат медицинских наук, челюстнолицевой хирург, имплантолог

- Вы сказали «долгосрочный прогноз». О каких сроках может идти речь?

- Чтобы спасти и вылечить один зуб? Одного года спокойно жизни точно будет мало. Если пациент вернется с ним через год, то лечение того не стоило.

- Есть еще понятие «вылечить и забыть».

Забыть в любом случае не получится, за зубами нужно ухаживать постоянно. На осмотры приходить как минимум раз в год, а то и чаще, в зависимости от конструкции. Регулярно делать снимки, компьютерную томограмму, наблюдать динамику. Если начинает развиваться какая-то проблема, ее нужно купировать на ранней стадии, чтобы в последствии не усложнять себе жизнь, а нам работу. Кроме того, есть еще и экономический фактор: вовремя «поймали» и зафиксировали проблему - сэкономили деньги на лечение.

- У зубов часто возникают такие д фекты, как трещины. Насколько они опасны и что с ними делать?

Трещины бывают разные. Например, стрелка в зубной эмали, самой прочной части зуба, не страшна. С ней мы разберемся без особых проблем. А вот так называемый «перелом зуба» - вещь уже довольно серьезная. Зуб с глубокой продольной трещиной нужно будет удалять в самые короткие сроки, потому что через трещину внутрь обязательно устремится инфекция, которая в свою очередь примется за разрушение костной ткани. А что такое костная ткань? Это основа для имплантации.

- Некоторые пациенты беспокоятся и комплексуют из-за того, что у них искусственные зубы. Стоит ли?

- Если это съемный протез, то, пожалуй, беспокоиться стоит.

- Почему?

- Восстановить мы его можем тремя способами, один из которых - съемный протез. В чем его минусы? Во-первых, объем, который он занимает в полости рта. Во-вторых, материал, из которого он сделан, может обладать достаточно высокой степенью аллергенности - таковы, на - пример, пористые пластмассы, впитывающие в себя вещества, которые мы употребляем с пищей. И жевательная эффективность у таких протезов очень низкая, процентов 30-40. Как видите, есть о чем волноваться.

- Второй способ?

Мостовидный протез. Тоже не все гладко. Для него придется пожертвовать соседними зубами, подготовить и обработать опоры, по - ставить коронки, вкладки, накладки и так да - лее. Это инвазивное вмешательство. Как следствие, эти зубы будут нести двойную нагрузку - за себя и «за того парня». Такая конструкция восстанавливает функцию на сто процентов, но несет негатив для соседних зубов. Получается, что самый эффективный способ - установка импланта: соседей не трогаем, срок годности не ограничен.

- Как вы считаете, что сейчас представ ляет главную угрозу здоровью зубов? Питание, экология, стресс?

- Самое страшное - отсутствие регулярного ухода. Мы забываем чистить зубы, не ходим на осмотры, не делаем профессиональную гигиену. Отсюда - риск воспалительных процессов, кариес, пародонтит, пульпит и прочее. А вторая серьезная угроза - как раз те внешние факторы, о которых вы упомянули. Возьмем, например, стресс, явление вроде бы из области психологии, но есть такое заболевание - бруксизм, то есть неосознанный скрежет зубами. Он приводит к стираемости зубов, быстрой потере твердых тканей, причем не у одного зуба, а у всех. Что касается других внешних факторов, то все субъективно. Регулярной гигиеной можно свести их влияние к минимуму. Повторюсь: максимальный урон зубам наносит микробный фактор, проще говоря - неправильная чистка зубов и отсутствие ухода. Спросишь у пациента: «Как часто вы приходите к стоматологу?», - отвечает: «Когда заболит». Это неправильный ответ.

- Есть какие-то противопоказания или ограничения к установке имплантов. Например, беременность?

- Беременность - временный фактор. На период беременности мы ничего не планируем, потому что организму и так хватает хлопот. Если говорить о других противопоказаниях, то среди них я бы назвал слишком молодой возраст, поскольку в данном случае нужно учитывать факторы роста организма. Все остальное субъективно и относительно. Например, если существует какое-то серьезное заболевание крови - это противопоказание; если вам приходится принимать противоинфекционные препараты - это противопоказание. И так далее. С другой стороны, при диабете заниматься зубами просто необходимо, поскольку вредное воздействие на них возрастает.

- Как жить с новыми зубами, особенно если они установлены по технологии All-on-4 – то есть «все и сразу».

- «Все на четырех» - это когда в сложных условиях мы ставим четыре импланта, обходим анатомические образования и делаем несъемную конструкцию, восстанавливая функции полностью. Думаю, это лучше, чем жить с обычными съемными протезами. Качество жизни повышается многократно: можно откусывать яблоко, грызть морковку, при этом ничего не нужно снимать и чистить - мы живем нормальной жизнью. Однако, как я уже говорил, нужно регулярно наблюдаться, ходить на осмотры и делать профилактику. Здесь как с автомобилем: не поменял вовремя масло - получил проблемы. В долгосрочных прогнозах очень многое зависит от дисциплины самого пациента.

- А каким должен быть стоматолог в общении с пациентом? Есть в этом какие-то элементы психологии? Вот вы достаточно улыбчивый человек, рядом с вами в кресле, наверно, чувствуешь себя комфортно. Люди ведь мыслят стереотипами: к этому врачу пойду легко, а этого побаиваюсь.

- Ну, это я сейчас вне лечебного кабинета такой, а когда мы работаем, мы не улыбаемся.

ИРИНА САВЧУК, директор Челябинского филиала АО "Согаз"

- Что так?

- Мы сосредоточены. Понятно, что у многих людей есть фобии, предубеждения против стоматологов, и здесь важно расположить к себе человека именно при первом контакте. А уже непосредственно во время лечения для нас важна слаженная командная работа. Сложных случаев очень много, поэтому наш успех зависит от длинной цепочки врачей. Один закончил - передал другому, это многошаговый план лечения, который иногда составляется на год-полтора.

- Многошаговый план на полтора года... Это же долгий срок, это дисциплина, это деньги в конце концов.

- Вы правы.

- И как убедить, что хорошее здоровье не случается по щелчку?

- Но ведь и проблемы тоже не возникают «по щелчку», как вы сказали. Они развиваются, накапливаются. Человеческий организм не может вдруг сам по себе сломаться и так же «вдруг» починиться. Существуют биохимические законы, с которыми мы поспорить не можем. Если организм решил, что объем костной ткани вокруг имплантов должен восстанавливаться три месяца, то и придется ждать три месяца. Но это не значит, что весь указанный срок нужно провести в стоматологической клинике. Вы живете обычной жизнью, а организм занимается своим делом - с нашей помощью, разумеется. В любом случае, повторюсь, нерешаемых проблем не существует. Все дело в способах решения.

- И вы улыбаетесь...

Потому что уверен в результате нашей работы.

Стоматологии «Вэладент», Челябинск:

ул. Курчатова, 36

ул. Каслинская, 99В

ул. Бейвеля, 6

www.veladent.ru

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