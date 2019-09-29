Авто эконом-класса в Челябинске обходится в 165 тысяч рублей в год

По опросу ВЦИОМ 47% россиян готовы отказаться от частых поездок на личном авто. Главная причина — дорогой бензин, обслуживание, налоги, страхование, оплата штрафов и парковки. Масла в огонь добавляют пробки и плохие дороги.

Однако по статистике 70% наших граждан ежедневно садятся за руль своего авто!

ВЫХОД ЕСТЬ

В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) вместе со слушателями мы глубже вникли в суть вопроса:

— Выгодно ли в Челябинске «гонять» на личном авто?

До работы, если вы живете не за городом, вполне можно добираться на общественном транспорте. В теплое время поможет велосипед.

Живете далеко? Можно на интернет-сервисах записаться в попутчики и доезжать до места рублей за пятьдесят.

Бензин дорожает и дорожает...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СИЛА ПРИВЫЧКИ

Автоэксперт страховой компании Сергей Рыков считает, что в Челябинске горожанин вполне может обойтись без личного авто:

— Город у нас не такой большой. Это в Москве многим нужно добраться на личном транспорте до «улавливающих» парковок и дальше ехать на метро. У нас расстояния не столь уже велики. А большинство у нас работает стационарно: людям нужно доехать до работы и вечером — домой.

У многих кредиты, ипотека, а еще машина. Что важнее? Но от авто не отказываются в силу привычки.

...на скутере будет дешевлеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСЧЕЗНЕТ 100 ТЫСЯЧ МАШИН

— В Челябинске зарегистрировано примерно 400 тысяч автомобилей, — продолжает Сергей Рыков. — Если хотя бы каждый четвертый откажется сесть за руль, то с улиц исчезнет сто тысяч 100 машин! Представляете, насколько чище будет воздух!

СЧИТАЕМ ТРАТЫ НА АВТО

Понятна обида автовладельцев: я оплатил страховку, налоги, штрафы, прошел техосмотр, а теперь мне машину на прикол ставить? Вопрос «попахивает» философией. Поэтому лучше взять калькулятор и подсчитать.

Стоимость владения бюджетным автомобилем («Лада Гранта», «Рено Логан», «Хьюндай Солярис») в Челябинске в год:

Мыть машину - трата денег и времени.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бензин

При ежедневной поездке по городу в 30 км, выходит 210 км в неделю. В год — около 11 тысяч км, в городском цикле на 100 км — 9 литров бензина. За год авто съедает примерно 990 литров, умножаем на 42 руб/литр, получаем — 41 580 руб.

Амортизация

Снижение стоимости новой машины — до 70 тыс. руб

Парковки

Минимум 50 руб/сутки и того — 18 тыс. руб

Штрафы

Один только проезд на красный свет — 5000 руб, выезд на «встречку» — до 8000 руб., не пропустил пешехода — 1000 руб, и т.д. За год набегает в среднем — 5 тыс.

Автомойка

Три раза в месяц по 100 рублей — 3,6 тыс. руб

ОСАГО

В среднем — 10 тыс. руб.

Транспортный налог

В среднем — 3 тыс. руб.

Техобслуживание

В среднем — 10 тыс.

«Переобувка» шин

В среднем — 4 тыс.

Итого: 165 180 рублей

Штрафы за незаконную парковку не редкость, парковаться у нас негде.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Получается, что владелец авто эконом-класса, который не попадает в ДТП, сильно не ломается, и не штрафуется, тратит 13 765 рублей в месяц.

Но на деле эта сумма может быть в разы больше. Владельцы машин с более объемным двигателем, тратят в разы больше.

А СКОЛЬКО БУДЕТ НА ТРАМВАЕ?

При трате, в среднем 100 рублей на проезд в день за год выходит (без учета льгот) — 36.500 рублей, это примерно 3000 в месяц. Минимум в пять раз дешевле, чем пользоваться автомобилем. Если вы ездите один.