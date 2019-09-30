Итоги выборов-2019 в Зауралье: число коммунистов в парламентах возросло в несколько раз!

В Курганском областном отделении Коммунистической партии Российской Федерации» отмечают, что на выборах в муниципальные органы власти в Курганской области — в городские, районные и сельские Советы и Думы — результаты более, чем удовлетворительные. В среднем число народный избранников удвоилось! В местные органы власти избрано еще 124 депутата! Это примерно половина из числа тех, кто шел на выборы от КПРФ! Коммунисты-депутаты сегодня представлены в 64 местных парламентах. Более того, сразу в нескольких поселковых Думах — у коммунистов стало большинство. Проблема так называемого «муниципального фильтра» — сбор подписей депутатов в поддержку кандидатов на должности глав регионов, становится куда более решаемой.

Зауральские коммунисты на прошедших выборах явственно показали, что программы партии, цели и задачи понятны жителям региона, и они призваны действительно повысить качество жизни. Результаты, как говорят, на лицо.

Коммунисты дружной командой отстаивают интересы народа.

Цели и задачи понятны жителям региона

Так, по партийным спискам в выборах-2019 участвовало пять партий. «ЕР» набрала около 33 процентов голосов, на втором месте КПРФ — почти 25 процентов. Разрыв не такой существенный и говорит о все возрастающей популярности компартии.

Также нужно отметить, что до осенних выборов-2019 в Курганской городской Думе, на протяжении двух созывов, работал только один депутат от КПРФ — Яков Сидоров.

В этот раз выборы одному из 13-ти одномандатных округов (3-й округ), выиграла Наталья Воробьева.

От КПРФ в гордуму были избраны:

Итоговый результат — пять депутатских мандата в Курганской городской Думе!

первый секретарь обкома КПРФ — Виктор Зырянов

второй секретарь обкома КПРФ — Яков Сидоров

первый секретарь горкома КПРФ — Артур Пущин

первый секретарь обкома ЛКСМ — Максим Пивоваров

секретарь обкома КПРФ — Наталья Воробьева

Яков Сидоров занял второе место на выборах губернатора Зауралья.

Все депутаты — опытные, грамотные и принципиальные бойцы. Они действительно будут отстаивать интересы, прежде всего, подавляющего большинства простых горожан — трудящихся и безработных, рабочих и интеллигенции, ветеранов и молодежи! За ними не стоят ни личные интересы, ни интересы чиновников, ни отдельных групп бизнеса, как это принято в буржуазном парламенте.

Они, в соответствие с коммунистической идеологией и партийными принципами, призваны служить населению, всему народу.

Конкретность и радикальность

Положительным фактором, как отмечают политологи, можно считать и уверенное второе место кандидата от КПРФ на выборах губернатора Курганской области Якова Сидорова (почти 10 процентов голосов). Самовыдвиженец (врио рубернатора) Шумков В.М. набрал чуть более 80%. Кандидаты-спойлеры — не в счет.

На выборы коммунисты Зауралья выходили дружной командой, которая опиралась на Программу партии и Программу кандидата в Губернаторы Якова Сидорова. Программа, которая отличалась своей конкретностью и радикальностью в решении самых насущных проблем Кургана и его жителей, вобрала в себя бесценный опыт муниципального управления Анатолия Локотя, мэра-коммуниста Новосибирска.

Яков Сидоров, вместе с дружной командой, был вооружен прекрасной, реальной и научно обоснованной программой. В ее основу были заложены передовые идеи, изложенные в ходе научно-практической конференции, проведенной Курганским филиалом Уральского отделения института экономики РАН, а также лучшее из практического опыта губернатора-коммуниста Иркутской области Сергея Левченко.

В сочетании с высокой образованностью, богатым организационным и практическим опытом, Яков Сидоров обладал гораздо более высоким потенциалом для исполнения обязанностей Губернатора, в случае избрания, чем его молодой коллега из Хакасии — Валентин Коновалов.

Специалисты, сами представители Курганского отделения КПРФ, которые следили за предвыборной компанией и за проведением самих выборов, заметили, что в отличие от врио губернатора Шумкова, Яков Сидоров всегда был готов к дебатам по наиболее важным для населения вопросам. Хорошо ориентировался в социально-экономической обстановке в Зауралье. Грамотно и со знанием дела отвечал на вопросы. Знал на них ответы. Объехал почти всю область.

Доверие народа

Якова Сидорова не сковывали обязательства перед Москвой. Его не вынуждали скрывать, по мнению многих экономистов, убийственное, в прямом смысле, для зауральцев наличие многочисленных залежей урановых руд. Его не обременяли обязательства перед Росатомом в поддержке хищнической добычи урана и других редкоземельных элементов. Его поездки не сопровождала пышная свита. Его не встречал собранный по приказу народ. Его встречи не освещались ни в одном из подконтрольных власти СМИ! Не это ли нарушения Конституции и избирательного законодательства в части обеспечения равных условий и возможностей влияния на избирателей? Неужели такие вещи стали нормой, легитимностью, «законом»?

Депутаты-коммунисты полны решимости, наряду с решением злободневных наказов своих избирателей, отстаивать наиболее актуальные и важнейшие вопросы и интересы всех жителей региона, доказывая и отстаивая их на всех эшелонах власти!

И результаты выборов отчетливо показывают все большее доверие граждан к программам КПРФ, доверие к лидерам партии, доверие к кандидатам. Это именно те люди, которые отстаивают интересы народа, проводить народную политику!

ВАЖНО

КУРГАНЦЫ ДОСТОЙНЫ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ!

Из программы команды кандидатов в депутаты Курганской городской Думы VII созыва от КПРФ

— Новые решения, идеи и подходы, устремленные в будущее: формирование базового бюджета, поддержка коллективного производства, создание электронных ТСЖ, обеспечение повсеместно комфортной среды, истинная забота о тружениках и молодежи, ветеранах и детях.

— Поддержать деятельность социально-ориентированных товаропроизводителей, как крупных промышленных предприятий, так и среднего и мелкого бизнеса за счет гибкого регулирования отношений в части применения налогового законодательства, обеспечения финансовых и страховых гарантий.

— Расширить использование коллективных форм хозяйствования, создание народных предприятий и частичной национализации во благо города предприятий, ранее ошибочно переданных на приватизацию. Все это вместе взятое обеспечит формирование бюджета, создание рабочих мест и выполнение социальных обязательств.

Представители КПРФ протестуют против добыча урана в пойме реки Тобол, это несет опасность для здоровья населения региона.

Для обеспечения достойных условий жизни и деятельности жителей города необходимо создать благоприятную среду обитания. Для этого, прежде всего для молодежи, расширить строительство доступного жилья, взяв на себя гарантии ипотечного и долевого участия.

— В условиях массового развала управляющих компаний и разгула воровства ими средств, собираемых с населения, коммунисты предлагают систему ЛИЧНОГО управления всеми, в том числе и общедомовыми расходами на основе специального программного обеспечения для своего, электронного ТСЖ, как координатора с муниципальными специализированными службами.

— Следует развить современную, процессорно-управляемую транспортную инфраструктуру города. Вернуть городское троллейбусное сообщение, как самый экологически чистый и социальный вид транспорта. Расширить льготы для ветеранов на проезд в общественном и пригородном транспорте.

— В сфере здравоохранения ограничить бесчисленные «оптимизации» сети учреждений, обеспечить доступность лечения, лекарств и медицинских препаратов. Особое внимание уделить качеству питьевой воды, контролю за содержанием вредных веществ и предупредить угрозу загрязнения реки радионуклидами, связанной с планами расширения добычи урана в затопляемой зоне р. Тобол.

— Прекратить преступную ликвидацию и слияние учреждений образования и культуры, увеличить их финансовую поддержку из бюджета, обеспечить повышения заработной платы работникам этих сфер до подмосковного уровня.

— За нами стоят, прежде всего, коренные интересы и чаяния самого народа = абсолютного большинства жителей областного центра — рабочих и специалистов, учителей и медицинских работников, ученых и работников культуры, ветеранов и молодежи. Мы всегда готовы придти на помощь друг другу, а вместе — мы сила!

Курган должен стать для каждого уютным домом, в котором хочется жить и трудиться!

КСТАТИ

В конце сентября вновь избранные депутаты, представители Инициативной группы по проведению референдума Курганской области с вопросом «Согласны ли Вы с тем, что добыча урана методом подземного выщелачивания в пойме реки Тобол на месторождении Добровольное в Звериноголовском районе Курганской области представляет потенциальную угрозу загрязнения природных вод и опасность для здоровья населения региона?» провели свое экстренное заседание.

На заседании были приняты решения:

1. Подать в облизбирком новое ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума.

2. Направить специальное обращение к недавно избранному Губернатору Вадиму Шумкову с информацией об обстоятельствах, целях и предложениях инициативной группы, связанных с наличием и добычей урана в Зауралье.

3. Подготовить и провести научно-практическую конференцию по всему кругу вопросов, связанных с проблемой наличия и добычи урана, с привлечением соответствующих специалистов, независимых экспертов, общественности и СМИ.

4. Обратиться в Госдуму РФ с предложением провести в Кургане выездное заседание специальной группы с рассмотрением всех вопросов экологической безопасности населения региона.

5. С целью информирования широкого круга общественности подготовить и опубликовать в газете «Советская Россия» статью с освещением всех вопросов, рассмотренных на заседании инициативной группы.

На правах рекламы.