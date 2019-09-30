Ранивший тесаком пассажира маршрутчик из Челябинска пустился в бега

Полиция Челябинска продолжает расследовать нападение водителя маршрутки на пассажира с мачете.

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 22 сентября. Водитель маршрутного такси №91 на Комсомольском проспекте набросился с мачете на пассажира. Пострадавший рассказал, что шофер за рулем болтал по телефону. Челябинец сделал водителю несколько замечаний. Когда микроавтобус остановился, чтобы высадить мужчину, вслед за пассажиром выпрыгнул водитель.

— Муж рассказал: у маршрутчика были кровью налитые глаза. В руке водитель сжимал мачете, — сообщила корреспонденту КП-Челябинск жена раненого Анна.

Двумя ударами по голове водитель свалил мужчину с ног. Острое лезвие разрубило ухо. Вдобавок, шофер еще попрыгал на голове упавшего. После спокойно сел в маршрутку и уехал.

Скорую челябинцу, лежавшему в луже крови, вызвали прохожие. Нейрохирурги в третьей областной больнице диагностировали перелом височной кости черепа, сотрясение мозга, резаную рану уха.

— Муж все еще в больнице. Я дома с двумя маленькими детьми. К следователю, который ведет уголовное дело, ходила сестра, — спустя неделю рассказала «Комсомолке» жена пострадавшего.

Полиция установила государственный регистрационный номер микроавтобуса.

— Машина принадлежит компании «Автобан». Известна личность водителя. Он в бегах, его ищет уголовный розыск. Через некоторое время обещают объявить в федеральный розыск, — сообщила жена пострадавшего.

В полиции Челябинска корреспонденту КП-Челябинск подтвердили, что идет розыск подозреваемого

— Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Источник «Комсомолки» в следствии сообщил, что у оперативников были наработки, касаемые личности подозреваемого, но зацепки оказались ложными.

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