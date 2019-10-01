Строительный запрет в уральской «запретке»

В ЗАТО Озерск уже третий год продолжается противостояние городской администрации и бизнес-структур Павла Левина. Причина — попытки застроить начало старейшей улицы города, проспекта Ленина, двухэтажками. В чем подоплека конфликта — читайте в нашем материале.

Гектары преткновения

Земля, о которой идет речь, 0,85 гектара в начале проспекта Ленина, еще в 1992 году была предварительно выделена производственному кооперативу «Эрудит» постановлением главы тогда еще Челябинска-65 под строительство жилого дома. В ноябре 1996 года 8,5 тысячи квадратных метров перешли в аренду к некоему ООО «ПКФ «Милар», затем несколько раз передавались от одной компании другой. Вплоть до 2012 года участок так и оставался неосвоенным.

Семь лет назад началось движение: землю раздробили на три участка, каждый из них был закреплен за разными предприятиями, а спустя два месяца администрация приняла новые правила землепользования. Спустя еще шесть лет арендатор одного из участков, ООО «Свежий ветер» (учредитель Павел Левин), получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Однако, как сообщил Павел Левин (запись разговора имеется в распоряжении редакции), в его планах было возведение не коттеджа, а серии многоквартирных домов. По словам коммерсанта, согласовывать это строительство отказались городские власти.

Павел Левин сообщает, что на его компанию участок был переоформлен в 2012 году. Межевание на три участка было выполнено в 2012 году с ведома действовавшего тогда сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова (буквально через месяц он был арестован, а позже осужден по обвинению в мошенничестве с проектированием схемы теплоснабжения города на 22 миллиона рублей).

Судебные битвы, служебные проверки

Итак, в 2012 году «Свежий ветер» стал арендатором участка и произвел межевание. Вроде бы можно строить…

— Но в разрешении на строительстве мне отказали! — заявляет бизнесмен. — Оказалось, что в генплан Озерска внесены изменения, и категория использования земли изменена с жилищного строительства на рекреацию.

По версии Левина, чиновники таким образом организовали бизнес: показывали потенциальным застройщикам бумаги, где земельные участки помечены как отведенные под рекреационные цели, и отправляли «решать вопрос» в прикормленную челябинскую фирму. Позже один из партнеров Левина обратился в правоохранительные органы, как он утверждает, была проведена доследственная проверка. Уточним: речь, однако, идет не о возбуждении уголовного дела, а о доследственной проверке. По ее результатам все сотрудники подразделений администрации остались на своих местах.

— Пять лет ушло на то, чтобы добиться приведения правил землепользования в соответствие с генпланом города — жалуется Павел Левин. — Только в 2017 году прошли публичные слушания, где участники согласились с изменением территориальной зоны с рекреации на строительство.

— Не сильно-то долго Павел Борисович добивался этой замены, — парирует начальник управления архитектуры Озерска Ольга Жаворонкова. — В 2012 году были изменены правила землепользования, и в генпланах возникла путаница. В генеральном плане застройки Озерского городского округа — а в него входит семь населенных пунктов — спорная земля осталась зоной жилой застройки, а в плане населенного пункта Озерска возникла зона рекреации. Мы устранили путаницу, все три участка снова превратились в территорию для жилой застройки.

Тем не менее корректировкой генпланов конфликт не исчерпался. В 2018 году Левин получил разрешение на строительство индивидуального жилого дома. В разрешении на застройку «многоквартирниками» ему было отказано. Отказ предприниматель счел незаконным и, уже в 2019 году, обратился в арбитражный суд Челябинской области.

Первую инстанцию, судя по материалам суда, Левин проиграл. Пошел дальше и в уже в 18-м апелляционном арбитражном суде добился своего: вторая инстанция удовлетворила его требования и постановила немедленно выдать коммерсанту разрешение на строительство. По двум другим участкам судебные баталии пока продолжаются.

— В 1996 году, когда заключался первый договор аренды земли, Жилищный кодекс РФ не делал разницы между строительством индивидуальных жилых домов и многоквартирных, — комментирует Ольга Жаворонкова. — Но с тех пор все поменялось, сегодня эти два подхода четко регламентированы. Истец, имея на руках разрешение на индивидуальное строительство, замахнулся на многоквартирный дом. Это неприемлемо. Суд первой инстанции с нами согласился. Апелляционный суд решил, что размежеванные в 2012 году участки должны продолжить судьбу некогда целого участка, выданного под строительство, в том числе, и многоквартирного дома. Мы, разумеется, сейчас обжалуем это решение в кассационной инстанции, но финал будет не раньше чем в ноябре.

Есть ли разрешение?

Павел Левин, несмотря на победу, результатом не удовлетворен: он утверждает, что, во-первых, чиновники не торопятся исполнять решение суда, а во-вторых, он ожидает и в будущем палок в колеса своему проекту. Уж слишком, по его мнению, «вкусными» вышли планы по строительству многоквартирников.

— У нас в городе есть либо квартиры, либо коттеджи, промежуточного звена — многоквартирных малоэтажных домов — нет, — рассказывает директор «Свежего ветра». — Компания уже вложила в эту землю 30 миллионов рублей, я считаю, что проект интересен горожанам. Но администрация просто вне себя из-за того, что такой кусок проходит мимо них! Мне уже предлагали отказаться от проекта, сулили за это «целый» миллион рублей! Я стою на своем.

В управлении архитектуры «запретки» возражают, что решение суда исполнено, Павел Левин получил бумаги и в любой момент может начать на своем участке строительство хоть коттеджа, хоть двухэтажки на несколько квартир. Однако «Свежий ветер» и арендатор другого земельного участка — ООО «Завод «Уралтехпром» — обратились в прокуратуру с заявлениями по участкам, где также в разрешении на строительство было отказано. Прокурор Озерска Алексей Вахрушев подтверждает: в настоящее время по факту обращения бизнесмена проводится проверка в администрации города.

Реликтовый лес или помойка?

Жителей Озерска больше волнует судьба самой земли, предназначенной под застройку. Как рассказала местная активистка-эколог Валентина Корнилова, участок — кусочек девственного леса недалеко от берега озера Иртяш, главного и единственного источника питьевой воды для Озерска и близлежащих поселков. Эти слова подтверждаются и официальными документами, имеющимися в распоряжении редакции: согласно постановлению главы Озерска Евгения Щербакова, только на «левинском» участке расположены «108 подростов сосны, 24 березы, 32 сосны». Постановление, кстати, санкционирует покупку этих деревьев «Свежим ветром» для дальнейшей вырубки и строительства коттеджа.

С точки зрения Валентины Корниловой, вырубка — проявление варварства. Женщина вместе с четырьмя единомышленниками даже провела в середине сентября 2019 года акцию протеста, повязав предназначенные под топор реликтовые сосны шелковыми ленточками. В дальнейшем общественники обещают не прекращать пикетировать будущую стройку. А во время последнего визита в Озерск, тогда еще врио губернатора Челябинской области, Алексея Текслера пожаловались главе региона на угрозу деревьям. Текслер общественникам внял, распорядился разобраться в ситуации. Однако, как выяснилось, у областного минстроя пока связаны руки: стройка не начата, дольщики отсутствуют, а работа с бумагами по поводу строительства — дело мэрии, а не регионального ведомства.

Павел Левин называет выдумками аргументы экологов. По словам бизнесмена, «реликтовый лес» представляет собой на самом деле несанкционированную свалку, на которую сгружают не только бытовой мусор, но даже и медицинские отходы.

— В 2018 году я вывез с этой земли грузовик разного мусора, — утверждает предприниматель. — Вдобавок у жильцов домов по Ленина тут вырыты незаконные, нигде не зафиксированные погреба, стоят какие-то древние гаражи! У нас город в принципе стоит в лесу, здесь везде деревья, а мы ведь организуем компенсационную высадку!

Один из жильцов близлежащих домов по проспекту Ленина рассуждает иначе. Его беспокоит снабжение другими коммунальными ресурсами.

— Инженерные коммуникации на улице Ленина старые, — рассуждает озерчанин, пожелавший остаться анонимом. — И тут на конце всех трубопроводов — газа, воды, отопления — запланирован мини-поселок. Мы с соседями просто боимся, что сети не выдержат возросшей нагрузки, тогда плохо придется не только новоселам, но и старожилам!

— Городские власти не имеют ничего против застройщиков, — резюмирует Ольга Жаворонкова. — И решения суда мы, несомненно, исполним. Но к нам обращается общественность, а мы обязаны реагировать.

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