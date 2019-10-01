Как заработать на мусоре: в Челябинске стартует конкурс социальной рекламы

Выбросить фантик на тротуар, окурок — в контейнер с мусором или бутылку из окна машины для россиян — обычное дело. А ведь бывает и еще хуже: мусор летит из окон жилых домов, а пакеты от чипсов и пластиковые бутылки — прямиком в реку.

— Мы хотим изменить отношение к мусору. Поменять поведение человека. Сделать мир чище. Чтобы каждый из нас понимал, что такие поступки в нормальном обществе неприемлемы, — говорит пресс-секретарь «Центра коммунального сервиса» (ЦКС) Сергей Жеребин.

ПЛАКАТ, МУЛЬТФИЛЬМ, РОЛИК

Именно «Центр коммунального сервиса» с недавних пор отвечает за вывоз бытового мусора в трех кластерах региона, в том числе и в Челябинском. Работать его сотрудникам зачастую приходиться в боевых условиях. Тут и там всплывают стихийные свалки. Контейнеры на площадках периодически поджигают. А подъезжать к бакам мусоровозам мешают припаркованные машины. В «ЦКС» верят, что их работу облегчит социальная реклама.

— Мы объявляем конкурс социальной рекламы «Сделай мир чище!» и обещаем победителям достойные призы. Речь идет о весомой материальной награде, — говорит Сергей Жеребин.

Конкурс проводится в трех номинациях:

— «Дизайн-макет» (макет рекламного баннера), победитель получит 40 тыс. рублей;

— «Анимационный ролик» (то есть мультфильм), победитель получит 50 тыс. рублей;

— «Видеоролик», победитель получит 60 тыс. рублей.

Налоги с каждой награды «ЦКС» выплатит сам.

Авторы работ, занявших 2 и 3 место, получат ценные подарки.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

— Конкурс рассчитан на участников старше 18 лет. Мы ждем работы от профессионалов, потому что планируем размещать дизайн-макеты и ролики на широкую аудиторию: в социальных сетях и на улицах города, на общественном транспорте, в поликлиниках, в СМИ, — говорит Сергей Жеребин.

Конкурсную работу можно прислать на электронную почту: media@cks174.ru до 25 октября 2019 года. А ознакомиться с полным положением конкурса — на сайте «Центра коммунального сервиса» и в социальных сетях.

Итоги конкурса подведут в ноябре. Победа будет присуждена участникам, чьи работы наберут максимальный суммарный балл. Жюри на конкурсе будет состоять только из профессионалов.

НЕ КРИТИКОВАТЬ, А ДЕЛАТЬ

Конкурс «Сделай мир чище!» поддержала администрация Челябинска и министерство экологии Челябинской области.

— Задача конкурса нам близка. Люди привыкли критиковать, а это возможность проявить свою гражданскую позицию и сделать что-то полезное, — говорит начальник управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Региональное министерство поддерживает сегодня целый ряд общественных проектов. Например, федеральный проект «Вода России», в рамках которого волонтеры очистил от мусора без малого 300 км берегов озер и рек в 30 городах и поселках Челябинской области. Или акцию «Разделяйка», участники которой смогли обменять 20 тонн макулатуры на 20 тысяч саженцев сосен.

А в следующую субботу, 12 октября, минэкологии, «Комсомольская правда»-Челябинск» и «PchelaNews» проведут экологический квест «ЗаБОР» в челябинском парке культуры и отдыха имени Гагарина.

Участники квеста пройдут шесть станций. Каждая посвящена актуальным экологическим проблемам: сохранению леса, водных ресурсов, атмосферы, животного мира, а также экологически чистому транспорту и раздельному сбору мусора. Внимательные судьи будут следить за выполнением заданий, отмечая набранные очки или штрафы. Соберите команду от 5 до 10 человек, заполните простую форму по ссылке и приходите — будет интересно.

Мы приглашаем наших читателей принять участие и в квесте, и в конкурсе социальной рекламы.

На правах рекламы.