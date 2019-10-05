Репетиторы в Челябинске: как выбрать хорошего и сэкономить

Прошедший сентябрь показал родителям слабые места их детей-школьников. Кто-то уже нахватал двоек по математике, у кого-то не сложилось с физикой. Дополнительные занятия английским — само собой разумеющееся даже для отличников. С двумя уроками в неделю ребенок не заговорит на «инглише», а впереди ЕГЭ. Наш корреспондент решила найти школьных репетиторов в Челябинске: чтобы хорошие были, но при этом брали недорого.

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: КОМУ ПОДХОДЯТ?

Во-первых, тем, кто хочет сэкономить. Пожалуй, это самый бюджетный вариант. Стоимость часа — в среднем 200 руб. Зависит от статуса репетитора в Челябинске и количества учеников в группе.

Заниматься у репетитора вдвоем - дешевле, чем одному.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Минус — внимание педагога делится на нескольких детей. Но группы небольшие: от трех до семи человек. Важно, чтобы уровень знаний всех учеников был примерно одинаковый. Если у вашего ребенка индивидуальный случай, то такой вариант не для вас.

Плюсы: во-первых, вместе веселее. Во-вторых, если речь идет о курсах иностранного языка, то ребята на уроке общаются друг с другом. Это хорошая практика.

Где найти групповые занятия с репетитором в Челябинске? С иностранными языками проблем нет — в городе полно частных школ и клубов. Примеры стоимости курсов английского за месяц (восемь занятий по 90 минут, для школьников):

* The English Club — от 4 тыс. руб.

* PlanetEnglish — около 3,5 тыс. руб.

* Languages World — от 2,5 тыс. руб.

По основным школьным предметам, как правило, можно найти репетитора-частника в Челябинске недалеко от дома. Обратите внимание на объявления, развешанные в округе. Спросите в родительском школьном чате — наверняка, кто-то уже ходит на такие занятия.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕДОРОГО

Кажется, кому-то нужен репетитор...Фото: Олег УКЛАДОВ

Да, такое тоже возможно. Если для вас принципиальна цена, обратите внимание на молодых репетиторов в Челябинске.

Минус — небольшой опыт, часто отсутствуют рекомендации.

Плюс — энтузиазм и, как правило, молодые люди нравятся детям. А значит, смогут заинтересовать своим предметом.

Есть специальные сайты по подбору репетиторов в Челябинске:

* chel.profi.ru,

* chel.repetitors.info,

* chelyabinsk.repetitor.net и др.

Они ищут специалиста под ваш запрос: нужный предмет, занятия на дому у специалиста или с выездом к вам, ценовые рамки.

Есть репетиторы в Челябинске с выездом на дом даже за 350 руб. в час. Но это студенты старших курсов. Средний ценник репетиторов в Челябинске с опытом — 700 руб. в час. Высококлассные специалисты с собственными методиками просят от 800 руб. за час занятия.

ОНЛАЙН-РЕПЕТИТОР

Молодой педагог занимается с учеником по скайпуФото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в моде онлайн-обучение.

Плюсы: позволяет сэкономить время и деньги на дорогу, это не обязательно должен быть репетитор в Челябинске. Можно заниматься хоть у столичного педагога, хоть у заграничного.

Минус: в силу индивидуальных особенностей некоторым детям сложно заниматься, если педагог не сидит рядом с ним. Впрочем, это скорее дело привычки.

Найти частника, работающего по скайпу, можно на сайтах, которые мы указали выше. Ценник у начинающего репетитора будет около 300 руб. (можно найти даже за 100 руб.), а у очень опытного — от 650 руб. К примеру, кандидат филологических наук, доцент с 17-летней репетиторской практикой, зарубежными публикациями и сертификатами из Владимирской области позанимается с вашим ребенком английским языком за 1,5 тыс. руб. в час. А лауреат конкурса Международной соросовской программы образования в области точных наук из Москвы подготовит к ЕГЭ по математике за 3 тыс. руб. в час. И это не потолок.

Также есть онлайн-школы по английскому языку, где предлагают заниматься не только с русскоговорящими педагогами, но и с носителями языка. Например, Novakid, Аllright и другие. Цена за один урок (30 минут) с иностранцем при покупке абонемента сразу на несколько месяцев — от 890 руб.

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