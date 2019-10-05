Репетиторы в Челябинске: как выбрать хорошего и сэкономить
Прошедший сентябрь показал родителям слабые места их детей-школьников. Кто-то уже нахватал двоек по математике, у кого-то не сложилось с физикой. Дополнительные занятия английским — само собой разумеющееся даже для отличников. С двумя уроками в неделю ребенок не заговорит на «инглише», а впереди ЕГЭ. Наш корреспондент решила найти школьных репетиторов в Челябинске: чтобы хорошие были, но при этом брали недорого.
ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ: КОМУ ПОДХОДЯТ?
Во-первых, тем, кто хочет сэкономить. Пожалуй, это самый бюджетный вариант. Стоимость часа — в среднем 200 руб. Зависит от статуса репетитора в Челябинске и количества учеников в группе.
Заниматься у репетитора вдвоем - дешевле, чем одному.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Минус — внимание педагога делится на нескольких детей. Но группы небольшие: от трех до семи человек. Важно, чтобы уровень знаний всех учеников был примерно одинаковый. Если у вашего ребенка индивидуальный случай, то такой вариант не для вас.
Плюсы: во-первых, вместе веселее. Во-вторых, если речь идет о курсах иностранного языка, то ребята на уроке общаются друг с другом. Это хорошая практика.
Где найти групповые занятия с репетитором в Челябинске? С иностранными языками проблем нет — в городе полно частных школ и клубов. Примеры стоимости курсов английского за месяц (восемь занятий по 90 минут, для школьников):
* The English Club — от 4 тыс. руб.
* PlanetEnglish — около 3,5 тыс. руб.
* Languages World — от 2,5 тыс. руб.
По основным школьным предметам, как правило, можно найти репетитора-частника в Челябинске недалеко от дома. Обратите внимание на объявления, развешанные в округе. Спросите в родительском школьном чате — наверняка, кто-то уже ходит на такие занятия.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ НЕДОРОГО
Кажется, кому-то нужен репетитор...Фото: Олег УКЛАДОВ
Да, такое тоже возможно. Если для вас принципиальна цена, обратите внимание на молодых репетиторов в Челябинске.
Минус — небольшой опыт, часто отсутствуют рекомендации.
Плюс — энтузиазм и, как правило, молодые люди нравятся детям. А значит, смогут заинтересовать своим предметом.
Есть специальные сайты по подбору репетиторов в Челябинске:
* chel.profi.ru,
* chel.repetitors.info,
* chelyabinsk.repetitor.net и др.
Они ищут специалиста под ваш запрос: нужный предмет, занятия на дому у специалиста или с выездом к вам, ценовые рамки.
Есть репетиторы в Челябинске с выездом на дом даже за 350 руб. в час. Но это студенты старших курсов. Средний ценник репетиторов в Челябинске с опытом — 700 руб. в час. Высококлассные специалисты с собственными методиками просят от 800 руб. за час занятия.
ОНЛАЙН-РЕПЕТИТОР
Молодой педагог занимается с учеником по скайпуФото: Алексей БУЛАТОВ
Сегодня в моде онлайн-обучение.
Плюсы: позволяет сэкономить время и деньги на дорогу, это не обязательно должен быть репетитор в Челябинске. Можно заниматься хоть у столичного педагога, хоть у заграничного.
Минус: в силу индивидуальных особенностей некоторым детям сложно заниматься, если педагог не сидит рядом с ним. Впрочем, это скорее дело привычки.
Найти частника, работающего по скайпу, можно на сайтах, которые мы указали выше. Ценник у начинающего репетитора будет около 300 руб. (можно найти даже за 100 руб.), а у очень опытного — от 650 руб. К примеру, кандидат филологических наук, доцент с 17-летней репетиторской практикой, зарубежными публикациями и сертификатами из Владимирской области позанимается с вашим ребенком английским языком за 1,5 тыс. руб. в час. А лауреат конкурса Международной соросовской программы образования в области точных наук из Москвы подготовит к ЕГЭ по математике за 3 тыс. руб. в час. И это не потолок.
Также есть онлайн-школы по английскому языку, где предлагают заниматься не только с русскоговорящими педагогами, но и с носителями языка. Например, Novakid, Аllright и другие. Цена за один урок (30 минут) с иностранцем при покупке абонемента сразу на несколько месяцев — от 890 руб.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU