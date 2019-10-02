Сын Шварценеггера щеголяет в шинели из Челябинска

Слава железного Арни в России стала угасать. Молодежь уж и не знает, что этот молодящийся дедок когда-то крошил инопланетян, вьетконговцев и прочих монстров налево и направо. Но на днях экс-губернатор Калифорнии снова дал повод россиянам заговорить о себе. 72-летний Шварценеггер выложил в свой инстаграм фото с сыном Кристофером. Четвертому отпрыску Терминатора стукнуло 22 года. В его годы папаня уже взял первый титул «Мистер Олимпия», но отпрыск серьезно страдает от ожирения.

— С Днем рождения Кристофер, ты мне очень дорог. Я наслаждался каждой минут, наблюдая, как ты взрослеешь. Каждый день я очень горжусь тобой и не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты станешь.

Но это все сантименты, которыми современный шоу-бизнес торгует в инстаграмах ежедневно. Настоящая бомба — прикид парня — полицейская шинель с погонами полковника.

Оказалось, что в Штаты форма приехала из Челябинска шесть лет назад. Уральский силач Михаил Кокляев поехал на соревнования по силовому экстриму «Арнольд Классик». Там атлет взял бронзовую медаль, а после церемонии награждения подошел к идеологу соревнований и презентовал шинель. Для Арнольда ее передали товарищи Кокляева из Челябинска.

— В Челябинске был институт милиции, который расформировали. На прощальном банкете преподаватель Юрий Политицкий презентовал мне шинель полковника, за то что я помогал вузу. Позже на местных соревнованиях ко мне подошел Кокляев. Рассказал, что летит в Америку и поделился мечтой — подарить Шварценеггеру форму. У меня как раз лежала, — рассказал известный в Челябинске спортсмен Олег Ленгардт.

— Подарку Арни несказанно обрадовался и тут же его примерил. Российскую форму он не надевал с 1988 года, когда снимался в фильме «Красная жара». Тогда он играл капитана Ивана Данко, и отлично смотрелся в шинели советского милиционера. С тех пор прошло много лет, поэтому и погоны на шинели увеличились. Дослужился до полковника. Я думал, шинель где-нибудь в чулане пылиться, нет, вот же она! — поделился Кокляев.

В комментариях у дедушки Шварца одни шутят:

— Товарищ полковник Шварценеггер младший, разрешите обратиться?

А зеленое лобби и вовсе встревожил больше прикид Арнольда.

— Надеемся, эта шуба не из настоящего меха!