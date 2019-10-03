2019-10-03T11:19:45+03:00
Общество

Учителем года в Челябинске стала Татьяна Лазарева

Подводим итоги конкурса от «КП»
Андрей АБРАМОВ
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Татьяна Лазарева победила в конкурсе КП-Челябинск.Татьяна Лазарева победила в конкурсе КП-Челябинск.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В преддверии всемирного праздника педагогов «Комсомолка» провела конкурс «Классный учитель». Читателей попросили прислать фото любимого наставника, а затем мы провели виртуальное голосование. Больше всего лайков набрала Татьяна Лазарева.

Она работает учителем начальных классов школы №54.

— Родители боятся школы! Скажу больше — я как многодетная мама сам волнуюсь за своих. У меня трое деток, — рассказала Татьяна.

Педагог напомнила, что каждый ребенок индивидуальный и нужно научиться видеть его сильные стороны.

— Кто-то может не уметь решать задачки, зато уже в юном возрасте пишет стихи. Не нужно мешать ребенку и внушать ему, что он что-то делает неправильно. Пусть развивает свой талант, а вы поможете ему подтянуть отстающие предметы.

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— Это всегда торжественно, волнительно и трогательно Каждые четыре года я влюбляюсь по новому в горящие глаза, искренние улыбки и открытые. Это здорово и всегда взаимно, — поделилась финалист конкурса.

«КП-Челябинск» поздравляет всех учителей Южного Урала с профессиональным праздником. Желаем вам теплого отношения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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