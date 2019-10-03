2019-10-03T14:00:20+03:00
Происшествия

Самолет Москва — Челябинск со 163 пассажирами протаранил трап в аэропорту

Следователи опубликовали видео с места происшествия
Андрей АБРАМОВ
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Трап врезался в самолет в аэропорту Челябинска. Фото: Уральское СУТ СК РоссииТрап врезался в самолет в аэропорту Челябинска. Фото: Уральское СУТ СК России
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Ранним утром в челябинском аэропорту Баландино сел рейс №180. Он прилетел из Москвы. Пассажиры готовились к выходу, собирали вещи, как вдруг раздался скрежет, задрожал фюзеляж борта. Оказалось, что в борт врезался пассажирский трап.

Предварительная версия — водитель трапа потерял управление. Пока неясно, будет ли ему или другим ответственным из числа администрации аэропорта наказание. Место происшествия осмотрели следователи.

— На борту были 163 пассажира, из них 11 детей. Никто не пострадал, помощь медиков не потребовалось. Сейчас идет доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе Уральского СУТ СК России.

На корпусе осталась вмятина. Фото: кадр с видео

На корпусе осталась вмятина.Фото: кадр с видео

После посадки в Челябинске самолет должен был принять на борт новых пассажиров и отправиться в Москву. Однако вылет Airbus A-321 задержался. После удара на корпусе образовалась внушительная вмятина. Непонятно, можно ли эксплуатировать самолет с таким повреждением. Авиакомпания выслала за пассажирами новый борт и техников, которые должны осмотреть повреждение.

В аэропорту города Челябинска трап для высадки пассажиров повредил воздушное судно. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка.

Трап врезался в самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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