Бедные и красивые: девушки идут на преступления ради прически и маникюра

Снежане 20 лет. Раз в месяц ей нужно тонировать волосы, каждые две недели — делать маникюр и реснички. А еще ведь косметолог, шугаринг… Иначе модные тусовки и потенциальные папики — мимо.

Но денег на образ гламурной «кисы» у студентки нет. Поэтому Снежана на кассе вдруг вспоминает, что оставила кошелек в машине.

— Одну минуточку, — хлопает новыми ресницами девушка, выскакивает из салона и… бежать.

СОЦСЕТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

— Внимание: мошенница! Делает услуги у бьюти-мастеров и убегает, не заплатив. В моем случае нарастила ресницы и под предлогом сходить до машины исчезла! — написала работница салона красоты в группе «Черное&Белое Челябинск» в VK и выложила фото халявщицы.

Таких постов в соцсети все больше. Мастера индустрии красоты бьют тревогу: потребительский экстремизм становится мейнстримом.

Маникюр нужно делать минимум дважды в месяц. А еще волосы, ресницы...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

РАСПЛАТИЛАСЬ МУСОРОМ

Хочется верить в честность и списать эти инциденты на обстоятельства. Но истории ясно показывают, что девушки готовятся к таким походам в салоны заранее.

Например, молодая челябинка приготовила пакет с мусором, чтобы расплатиться им за маникюр. Пришла по записи в салон красоты в престижном ЖК «Александровский» в Челябинске. Ей сделали маникюр и педикюр на сумму 4 тыс. руб.

Клиентка стала рассчитываться картой, но на ней — вот неожиданность — не оказалось средств. Тогда девушка пообещала, что сейчас быстренько сбегает за деньгами, ведь она живет в этом же доме. В залог она оставила два своих пакета с вещами.

Девушка расплатилась за маникюр мусором. Фото: кадр с записи камеры наблюдения.

— Клиентка так и не вернулась. А в пакете оказались сломанная деталь от детского пластмассового стульчика и старые журналы мод. В общем, вынесла мусор, — написала Екатерина Иванова в группе «Мошенники Челябинска. Черный список» в VK.

Мошенницу запечатлела камера наблюдения.

СЛОВО МАСТЕРУ: «ЗА ВОЛОСЫ ИХ ЛОВИТЬ ЧТО ЛИ?!»

Но халявщице не обязательно сбегать. Она может и спокойно уйти с гордо поднятой головой, ведь точно знает: клиент всегда прав.

— Покрасила девушку с длиннющими густыми рыжими волосами. Сумма вышла приличная. Девушке все нравилось, пока она не дошла до кассы. Сразу стало не то и не так, — рассказывает корреспонденту КП-Челябинск стилист-колорист Алла Малинина. — Даже хозяйку на разборки вызвали. Она договорилась, что клиентка пару дней походит с новым цветом и, если с волосами все будет хорошо, принесет деньги. Понадеялась на ее честность.

Через несколько дней к нам забежала поболтать знакомая мастер из другого салона и рассказала про клиентку, которую она месяц назад покрасила в рыжий. Мол, вот коза — столько времени на нее убила, а она платить отказалась.

Стали обсуждать и выяснили, что это одна и та же девушка. Конечно, она и к нам не вернулась с деньгами. Вот так ходит по салонам раз в месяц, красит свои длиннющие волосы и говорит: “А мне не нравится”. А что сделаешь? За волосы ее поймаешь что ли? Кто-то поругается. Кто-то скажет: “Ну извините, только не жалуйтесь на нас”.

"Держи крепче, чтобы не убежали"Фото: Евгения ГУСЕВА

У челябинских парикмахеров есть свой форум, где мы активно обсуждаем эту проблему. Мы настолько не защищены, что назревает вопрос о коллективной жалобе мастеров. Нужно решать эту проблему на законодательном уровне.

Сейчас потребительский экстремизм на пике, особенно среди молодежи. Есть целые инструкции «Как не платить в салоне» — представляете?

Заранее халявщиц не распознать. Они прилично выглядят. Думаю, у многих и деньги есть. А неадекватное поведение — лишь способ пощекотать себе нервы. Это как дети богатых родителей, ворующие в магазине шоколад и сигареты. И ведь ходят такие девицы не по дешевым парикмахерским, а по салонам, где покрасить волосы стоит от 5 тыс. руб.

И такое по всей России. Особенно тяжелая ситуация в Сочи. Видимо, особенность менталитета. В Москве все чаще стали брать стопроцентную предоплату за услугу. Но в Челябинске такой вариант пока не прокатит.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Клиент не всегда прав, но доказать это сложно»

— Чтобы доказать, что это мошенничество, нужно доказать умысел, — говорит адвокат Анна Кудряшова. — Если случай единичный, это сделать труднее. Вдруг клиентке помешали оплатить услугу какие-то непреодолимые обстоятельства. Девушка может сказать, что собиралась непременно прийти и заплатить позже. Или, быть может, она действительно считает, что услуга оказана некачественно. Но если эта клиентка поступает так уже не в первый раз, да еще и в разных салонах, то налицо состав преступления.

Нравится или не нравится работа мастера — это субъективный фактор. Но есть понятие о некачественно оказанной услуге. Тут нужна экспертиза. Я не хочу сказать что клиент всегда прав. Но нужно доказать его неправоту и заставить заплатить непросто.

"Ой, что-то мне не нравится!"Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Другое дело — когда клиент внес предоплату. Тогда в спорной ситуации уже ему самому придется бегать и доказывать свою правоту. Но мало кто соглашается отдавать деньги заранее — риск.

Еще могу посоветовать мастерам заключать договор с указанием паспортных данных. Не думаю, что всех мошенников это остановит, но на некоторых клиентов повлияет чисто психологически.

Клиенты все же находятся в более выгодной позиции, так как при случае могут пожаловаться в Роспотребнадзор, или припугнуть налоговой.

Но если бы обманутые мастера не просто выкладывали посты в соцсети, а обращались в полицию, мошенниц было бы меньше.

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