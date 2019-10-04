Ведьмы, хоккей и проводы в декрет: как челябинцы поздравили своих учителей

В Челябинске учащиеся 63 гимназии взялись за метлы, но не для того, чтобы провести субботник. На один день педагоги перенеслись в школу волшебства «Хогвартс» и снова сели за парту, чтобы освоить такие предметы, как зельеварение и история магии. Кстати, празднование Дня учителя в стиле Гарри Поттера стало для гимназистов доброй традицией.

В День учителя гимназия №63 превращается в ХогвартсФото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Хоккеисты «Трактора» сейчас находятся на выезде, но про любимых учителей не забыли, записав видеопоздравление. В большинстве своем воспитанники школы черно-белых учились в двух школах: 52-й и «Лидер». Виталий Меньшиков поблагодарил за терпение классного руководителя Людмилу Стерликову, отметив, что она была для него как мама.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735839" frameborder="0"></iframe> Хоккеисты «Трактора» сейчас находятся на выезде, но про любимых учителей не забыли, записав видеопоздравление..

Пока в интернете и родительских чатах не утихают споры: стоит ли дарить цветы, которые завянут через несколько дней, некоторые школьники нашли оригинальное решение — букеты из сладостей. Так сказать, подсластить жизнь. Сами учителя признаются, что не против сладких букетов и ценят оригинальность.

Школьники из пос. Вознесенка Сосновского района подарили учителям сладкие букеты

У преподавателя челябинского педагогического колледжа Елены Гуськовой сегодня двойной праздник. Сегодня студенты провожают ее в декрет.

_guskova_e_a_ В крайний рабочий день, перед уходом в декретный отпуск у меня получился такой шикарно-веселый и озорной день! Как по заказу, практически! Для поднятия настроения День самоуправления Люблю тебя, мой колледж Место очень сильной энергии, традиций, живущих здесь вечно, мастеров своего дела - профессионалов!

Семья правозащитника Вячеслава Курилина сегодня пришла в школу с воздушными шариками.

Старший сын Вячеслава Курилина в этом году пошел в школу

«Бессонная ночь, но результат того стоил»: в Тюмени учителю подарили букет из портретов.

vika_tyumen_nails Наш первый День Учителя бессонная ночь, но результат того стоил #мамапервоклассника #деньучителя2019##маникюрнавойновке #войновкаманикюр #станционнаяманикюр#люблюсвоюработу#комбиманикюр #ногтитюмень72 #войновкагельлак #гельлаквойновка #восточныймкр#тюмень

А вот такую открытку с комментарием «Когда попросил детей нарисовать открытку ко Дню учителя» с пещерным человеком и динозавром мы нашли на популярном портале «Пикабу». В комментариях предположили, что она адресована историку или биологу, но нашлись и те, кто сравнил динозавра с «орущей училкой» или осмелился предположить, что ребенок как бы намекнул, что преподавательнице пора на пенсию.

Вместо цветов — динозавр Фото: uchakucha/pikabu.ru

Еще один необычный подарок мы нашли у мастерицы из Донецка и не смогли пройти мимо. Мария Лева сделал куклу учительницы по фото. К сожалению, она не подписала, был ли это заказ от креативных учеников или она решила порадовать свою учительницу.

levamarija_doll Поздравляю со Всемирным днем учителя . Желаю находить общий язык с каждым из учеников, желаю давать детям все больше и больше знаний с каждым уроком, желаю становиться более счастливым человеком с каждым новым днем. Душевного Вам спокойствия, светлой надежды, домашнего уюта и благополучия. #levamarija_doll #куклапофото #портретнаякукла #подароквдонецке #текстильнаякукла #интерьернаякукла #кукла #деньучителя #учитель #школа #праздник #донецк

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735827" frameborder="0"></iframe> Кадеты поют своему учителю песню. Школа 45.

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