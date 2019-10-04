2019-10-04T13:16:51+03:00
Общество

Ведьмы, хоккей и проводы в декрет: как челябинцы поздравили своих учителей

Смотрим самые оригинальные поздравления с Днём учителя
Ирина Фадюшина
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Ведьмы, хоккей и проводы в декрет: как челябинцы поздравили своих учителейВедьмы, хоккей и проводы в декрет: как челябинцы поздравили своих учителейФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске учащиеся 63 гимназии взялись за метлы, но не для того, чтобы провести субботник. На один день педагоги перенеслись в школу волшебства «Хогвартс» и снова сели за парту, чтобы освоить такие предметы, как зельеварение и история магии. Кстати, празднование Дня учителя в стиле Гарри Поттера стало для гимназистов доброй традицией.

В День учителя гимназия №63 превращается в Хогвартс Фото: Антонина СНЕГУРЕНКО

В День учителя гимназия №63 превращается в ХогвартсФото: Антонина СНЕГУРЕНКО

Хоккеисты «Трактора» сейчас находятся на выезде, но про любимых учителей не забыли, записав видеопоздравление. В большинстве своем воспитанники школы черно-белых учились в двух школах: 52-й и «Лидер». Виталий Меньшиков поблагодарил за терпение классного руководителя Людмилу Стерликову, отметив, что она была для него как мама.

Хоккеисты «Трактора» сейчас находятся на выезде, но про любимых учителей не забыли, записав видеопоздравление..

Пока в интернете и родительских чатах не утихают споры: стоит ли дарить цветы, которые завянут через несколько дней, некоторые школьники нашли оригинальное решение — букеты из сладостей. Так сказать, подсластить жизнь. Сами учителя признаются, что не против сладких букетов и ценят оригинальность.

Школьники из пос. Вознесенка Сосновского района подарили учителям сладкие букеты

Школьники из пос. Вознесенка Сосновского района подарили учителям сладкие букеты

У преподавателя челябинского педагогического колледжа Елены Гуськовой сегодня двойной праздник. Сегодня студенты провожают ее в декрет.

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В крайний рабочий день, перед уходом в декретный отпуск у меня получился такой шикарно-веселый и озорной день! Как по заказу, практически! Для поднятия настроения День самоуправления Люблю тебя, мой колледж Место очень сильной энергии, традиций, живущих здесь вечно, мастеров своего дела - профессионалов!
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Семья правозащитника Вячеслава Курилина сегодня пришла в школу с воздушными шариками.

Старший сын Вячеслава Курилина в этом году пошел в школу

Старший сын Вячеслава Курилина в этом году пошел в школу

«Бессонная ночь, но результат того стоил»: в Тюмени учителю подарили букет из портретов.

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Наш первый День Учителя бессонная ночь, но результат того стоил #мамапервоклассника #деньучителя2019##маникюрнавойновке #войновкаманикюр #станционнаяманикюр#люблюсвоюработу#комбиманикюр #ногтитюмень72 #войновкагельлак #гельлаквойновка #восточныймкр#тюмень
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А вот такую открытку с комментарием «Когда попросил детей нарисовать открытку ко Дню учителя» с пещерным человеком и динозавром мы нашли на популярном портале «Пикабу». В комментариях предположили, что она адресована историку или биологу, но нашлись и те, кто сравнил динозавра с «орущей училкой» или осмелился предположить, что ребенок как бы намекнул, что преподавательнице пора на пенсию.

Вместо цветов — динозавр Фото: uchakucha/pikabu.ru

Вместо цветов — динозавр Фото: uchakucha/pikabu.ru

Еще один необычный подарок мы нашли у мастерицы из Донецка и не смогли пройти мимо. Мария Лева сделал куклу учительницы по фото. К сожалению, она не подписала, был ли это заказ от креативных учеников или она решила порадовать свою учительницу.

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Поздравляю со Всемирным днем учителя . Желаю находить общий язык с каждым из учеников, желаю давать детям все больше и больше знаний с каждым уроком, желаю становиться более счастливым человеком с каждым новым днем. Душевного Вам спокойствия, светлой надежды, домашнего уюта и благополучия. #levamarija_doll #куклапофото #портретнаякукла #подароквдонецке #текстильнаякукла #интерьернаякукла #кукла #деньучителя #учитель #школа #праздник #донецк
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Кадеты поют своему учителю песню. Школа 45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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