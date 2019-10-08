Педагог — это призвание: победители конкурса «Классный учитель» получили награды от челябинской «Комсомолки»

«Комсомольская правда» призвала своих читателей участвовать в конкурсе. Условия просты — за пару недель до профессионального праздника педагогов — Дня учителя, нужно было через сайт www.kp.ru прислать фотографию своего любимого наставника. Фото были размещены на странице конкурса, в котором, кстати, приняли участие более полутора сотен учителей из разных городов и поселков Челябинской области.

Помогать каждому ребенку

По итогам виртуального, народного голосования больше всех голосов в конкурсе «Классный учитель» набрали Ирина Шишкина, Юлия Избаева и Татьяна Лазарева. В понедельник, 7 октября в редакции челябинского филиала «Комсомольской правды» награды вручили трем победителям.

Женщины рассказали, что уже не первый год работают в школах, и имеют за плечами солидный опыт.

Так, преподаватель иностранных языков магнитогорской школы №13 Ирина Алексеевна Шишкина имеет 38-летний стаж педагогической деятельности. После окончания МГПИ (ныне МГТУ) сразу пошла работать в школу. Сейчас она учитель Высшей категории, Ветеран труда, была награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения, Президентский грантом федерального уровня «Лучший учитель».

— Сейчас мои ученики живут и работают в разных концах страны, за рубежом, и отрадно, что меня помнят, поэтому и я набрала большое количество лайков, — улыбается Ирина Алексеевна. — Я всегда душой проживаю весь учебный год вместе со своим классом. Вместе мы гуляем, ходим в походы, в кино. Главное зажечь детей, сделать так, чтобы они были твоими друзьями, помощниками.

Юлия Избаева уже больше четырех лет работает учителем математики и информатики в школе поселка Новопокровка, что в Варненском районе. Школа не маленькая — более 140 учеников.

— Математика не простой предмет, и главное уметь заинтересовать учеников, так преподать материал, чтобы им было интересно, занимательно. И мы стараемся использовать все, в том числе, и современные методы обучения. Информатика — предмет, который интересен сегодня многим ученикам, но и здесь тоже нужно найти правильный подход, — ученикам всех классов от пятого до десятого, — делится своим опытом Юлия Избаева.

Кстати, Юлия Рашидовна — потомственный педагог. Ее мама больше 40 лет преподавала в школе.

Татьяна Лазарева из челябинской школы №54 — преподаватель начальных классов. 13 лет учит самых маленьких школьников. Говорит, что главное для нее — стать авторитетным наставником.

— Нужно, чтобы дети на меня смотрели, как на друга, и одновременно, как на их главного наставника. Чтобы шли за мной, тянулись, впитывали знания, которые я им даю, были дисциплинированными. Кто-то приходит в первый класс, уже умея читать и считать, кто-то едва-едва освоил эти азы. Но к концу первого месяца учебы стараешься сделать так, чтобы все подтянулись, и все освоили нужный объем учебного материала. И главное здесь — уделять внимание и помогать каждому ребенку.

Благородная и созидательная

Спонсоры нашего конкурса — компании «Интерсвязь» и Челябинская областная организация профсоюз работников народного образования, вручили подарки, и от всей души поздравили всех участников и победителей конкурса с профессиональным праздником Днем учителям. Организаторы точно подметили, что учитель, педагог — одна из самых благородных и созидательных профессий. Работа учителя — это верность призванию, огромное терпение, забота и доброта! Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит развитие нашего юного поколения. Пожелали наставникам крепкого здоровья, творческих и профессиональных успехов!

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