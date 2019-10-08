Дочь написала матери: «Я спрыгну с балкона, если ты меня отсюда не заберешь!»

«Крамер против Крамера». Это название популярного в 80-е фильма о разводе супругов. Примерно так же звучит в челябинском суде дело об определении места жительства 12-летней девочки.

Когда бывшие супруги делят ребенка, печальнее ситуации не придумаешь... Фамилию семьи мы не указываем.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

Ольга работает медсестрой в поликлинике. Коллеги характеризуют ее тихой и спокойной. Они и не подозревали, что в семье у нее бушуют нешуточные страсти.

Муж Ольги — Сергей считает себя успешным предпринимателем. Управляет компанией грузоперевозок. Однако, когда супруга решила развестись, захотел наказать ее «по полной»: отобрать дочь и заставить платить алименты на ее содержание.

— Три года мы с Сергеем жили нормально, а потом его как подменили. Стал поднимать руку. Невзлюбили меня и родители мужа. Унижали постоянно. Терпела ради детей. Через шесть лет родила дочку. Но отношения лучше стали. И когда сын стал совершеннолетним, решила: уйду, — рассказала Ольга.

Женщина уверена: бывший супруг «помешался» на деньгах. Вот и теперь хочет вывернуть дело так, чтобы не платить алименты на несовершеннолетнюю дочь. И разменная монета — ребенок.

РАЗВОД

Сам развод сначала проходил относительно спокойно. Несмотря на нрав бывшего супруга, с помощью юристов и психологов удалось договориться о разделе имущества и детях. Старший сын — ему исполнилось 18 лет — остался с отцом, а дочь, ей 12, с матерью.

Ольга после развода купила квартиру в соседнем городке. Перевела ребенка в новую школу в другом. И поклонник нашелся: хороший и надежный мужчина.

Когда бывший муж об этом узнал, то пришел в ярость. В конце учебного года забрал документы ребенка из школы и перевел дочь обратно. И увез ребенка к себе домой на каникулах.

Девочка была согласна. В новой школе она учиться не хотела — возраст переходный. Да и привыкла к своим одноклассникам. А отец тем временем снова подал в суд, требует запретить бывшей жене видится с дочерью.

Сегодня дочка живет с новой сожительницей отца и падчерицей. Шлет СМС-ки маме: «Мама, забери меня отсюда. Мне с балкона, что ли, прыгнуть?».

Теперь только суд определит место пребывания ребенка.

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Сейчас в районном суде идет рассмотрение дела. После первого заседания Ольга пришла на работу вся в слезах. Она убеждена, что правосудия ей добиться не удастся:

- Вы бы видели, как нагло себя ведет мой бывший муж! Мой адвокат в суд не явился. Наверное, испугался или его подкупили.

Ольга и слова не смогла в свою защиту произнести. Единственный способ общения с дочерью — через СМС-ки. Их хотела предъявить судье растерянная мать. Но судья отказалась их читать.

- Я рассказала, что бывший муж был жесток по отношению к ребенку. В доказательство суд предложил провести психологическую экспертизу. Мы приехали по указанному адресу. Дочь не опрашивали, тесты никакие она не проходила. Просто была беседа. Специалисты сказали, что все нормально. И мы уехали. А потом в суде появилось заключение, что ребенку с отцом комфортно.

Сегодня ребенок ответит на вопросы судьи, где же ей лучше.

ЗА ПОМОЩЬЮ К ОМБУДСМЕНУ

Коллеги по работе посоветовали Ольге обратиться к уполномоченному по правам ребенка.

На следующий день после первого разбирательства мать пришла на консультацию в аппарат детского омбудсмена. Юристы выслушали, попросили принести все документы, а также заключения экспертов и переписку с дочерью. С точки зрения законодательства при вынесении решения судья должен прислушаться к мнению ребенка. Судебное заседание назначено на 8 октября.