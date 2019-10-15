Декоративная штукатурка в Челябинске: плюсы и минусы, цены, советы специалиста

Ура, мы решились на ремонт! В первую очередь, из-за обоев, которые всего за пять лет местами расползлись и пожелтели. К счастью, есть более надежная альтернатива. Декоративная штукатурка в Челябинске продается давно. Но раньше я думала, что это только для богатых. А оказалось, что она даже поможет нам сэкономить. Причем, не только деньги, но и нервы.

— Попробовав декоративную штукатурку в одной комнате, люди покрывают ее стены во всей квартире и не возвращаются к обоям уже никогда, — заверил меня директор салона декоративных покрытий Lux Decor Семен Корякин и подробно объяснил, почему.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА В СРАВНЕНИИ С ОБОЯМИ И КРАСКОЙ

* Всегда выглядит свежей и чистой.

К сожалению, в нашем городе много пыли. Пористая краска впитывает ее, как губка. И появляются темные пятна, к примеру, вокруг выключателей. Конечно, на декоративную штукатурку в Челябинске пыль тоже садится. Но вы ее не увидите, благодаря фактуре и переливов стен с таким покрытием.

* Хорошо моется.

Декоративная штукатурка — по структуре более плотный материал, чем краска, и моется гораздо лучше. Если вы попытаетесь оттереть пятна на краске, то эти места станут более глянцевыми, по сравнению с остальной поверхностью.

* Просто отреставрировать.

Заносили мебель и шоркнули стену? Компания Lux Decor, занимающаяся декоративной штукатуркой в Челябинске, хранит образцы покрытия много лет. Специалисты приедут и отреставрируют так, будто ничего и не было.

А вот с обычной краской такой фокус не провернуть. Как бы аккуратно вы не пытались сделать мазок, заплатка все равно будет выделяться. С обоями еще сложнее: найти в точности такие же почти нереально. Даже партии одного и того же вида могут отличаться оттенками.

* Не обдирают животные.

Декоративная штукатурка в Челябинске — пожалуй, лучшее антивандальное покрытие для квартир с питомцами. Даже если кот попытается зацепиться когтями, у него это не выйдет.

* Огромный выбор, создание индивидуального решения

Выбор обоев очень ограничен. Краска — это всегда минималистичный дизайн. А вариантов узоров и цветовых решений у декоративной штукатурки в Челябинске безграничное множество.

* Устойчива к холодам и влаге.

Декоративной штукатуркой в Челябинске покрывают даже стены зданий снаружи. Жара, дожди, иней, лед, минусовые температуры — ей все ни по чем.

* Идеальные стены

Обои — это повторяющийся рисунок и заметные некрасивые стыки. Покраска подчеркивает неровности стен. Декоративная штукатурка их маскирует.

* Долгий срок службы.

Новые обои хорошо выглядят только первые три — пять лет. Краска служит дольше, но требует реставрации уже через один — три года. Декоративная штукатурка не будет вас беспокоить лет 10 — 15, после чего может понадобиться только локальная реставрация.

* Не надоедает.

Обои часто хочется переклеить. Декоративная штукатурка — это ручная работа. Каждый квадратный метр уникален. Но на расстоянии нескольких метров она выглядит как матовый фон, подстраиваясь под ваш интерьер.

СКОЛЬКО СТОИТ

— Если сравнивать с качественными обоями, то цена соизмерима. А в некоторых случаях декоративная штукатурка даже поможет сэкономить. Ведь если вы купите обои, к примеру, по цене 3500 рублей за рулон, то выбросите на помойку вместе с обрезками кругленькую сумму, — объясняет Семен Корякин.

Считаем стоимость декоративной штукатурки в Челябинске. От 350 руб. за квадратный метр — это цена материалов. Плюс от 350 руб. за квадратный метр — это работа специалистов компании Lux Decor.

ГДЕ КУПИТЬ

Компания Lux Decor работает на рынке декоративных покрытий уже более 10 лет. Развиваясь, она стала отходить от материалов, которые продаются на каждом шагу. С 2013 года Lux Decor производит собственную декоративную штукатурку в Челябинске.

— Это дало нам возможность предлагать клиентам хорошую продукцию по разумным ценам, — говорит Семен Корякин.

КАК ВЫБРАТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ШТУКАТУРКУ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

— Сначала лучше определиться с полом. Потому что вариантов не так уж много, и подобрать пол к стенам будет проблематично, — советует Семен Корякин. — Приезжайте в салон Lux Decor с образцом вашего напольного покрытия, и мы вместе подберем лучшие сочетания.

Обратите внимание на материалы при искусственном свете — они могут выглядеть совершенно иначе, чем днем на солнце.

В первую очередь согласовываем с заказчиком смету. У нас возможны варианты практически на любой кошелек.

Клиент может выбрать несколько видов декоративного покрытия. Мы делаем образцы на картоне. Их можно «примерить» в квартире, и уже тогда окончательно определиться. Кстати, наши дизайнеры помогут бесплатно.

Салон декоративных покрытий Lux Decor

Челябинск, ул. Тимирязева, 24

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