В Челябинской области желающих пожениться отправляют к... психологу

Бесплатные психологические курсы для будущих супругов открылись в ЗАГСе Копейска. В августе и сентябре лекции читали прямо во дворце бракосочетания. А сейчас перешли на онлайн-площадку — в группу «Отдел ЗАГС Копейского городского округа» в VK.

Проект «Долго и счастливо» направлен на укрепление семьи и профилактику разводов. Ведь — только вдумайтесь — по статистике из каждых трех поженившихся пар две разводятся!Например, в том же Копейске в этом году зарегистрировано 770 свадеб и 520 разводов.

— Боюсь, что скоро цифры сравняются. Тенденция печальная, — вздыхает начальник отдела ЗАГС городского Копейского округа Татьяна Мукаева. — Поэтому мы и организовали для брачующихся такие лекции с психологом. У нас тут каждый день очереди на расторжение брака…

"Сейчас только к психологу заедем - и в ЗАГС"Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

ЧЕМУ УЧАТ МОЛОДОЖЕНОВ

На лекториях психотехнолог Елена Савва рассказывает молодым, как не попасть в ловушку семейных проблем. Психотехнологии — это практические приемы и упражнения, которые приводят к нужному результату в сознании и поведении человека.

Дело в том, что люди в состоянии стресса не могут сами себе помочь — это факт! Им нужна профессиональная помощь, а не слова сочувствия близких, — комментирует Елена Савва. — Но даже профессиональная помощь не всегда бывает такой, какая необходима. Советовать может каждый. Советуют терпеть, перестать обижаться и простить, начать уважать, красиво одеваться…

Я рассказываю о современных технологиях самопомощи, чтобы появилось понимание: мы можем менять даже самые критические ситуации и возвращать счастье в семью.

Молодожены приходят на лектории с воодушевлением. Специалист уже рассказала им, как сохранить счастливые семейные отношения и как преодолеть кризисы. Сейчас в формате постов в ВК начали говорить о деньгах и финансовых отношениях в семье. Многие считают: «муж должен...» Но какая цена вопроса? А просить деньги у своего супруга — это унижение? На эти вопросы отвечает Елена Савва.

Психотехнолог Елена Савва и молодожены Копейска. Фото: vk.com/zagskop

А еще Елена Савва обещала написать серию статей о том, как выйти из депрессии после неэкологичного развода. Это проект, в котором согласилась принять участие ее клиентка. Четыре года женщина провела в состоянии подавленности и потери интереса к жизни. А нужно-то было — всего три занятия с психологом, и депрессия ушла!

1,5 ТЫС. РУБ. ЗА ССОРУ

В ЗАГСе говорят: нет ценности семьи у молодого поколения. Поскандалили — и бегут разводиться. Так одной копейской паре ссора обошлась более, чем в 1,5 тыс. руб. После скандала муж подал документы на развод в суд (у супругов были общие дети). На первое заседание супруга не пришла. На второе обоим сказали можно не являться — разведут и так. А супруги взяли, да помирились.

Мужчина скорее звонить в ЗАГС: мол, что делать, наш брак еще в силе? Но поздно. Пришлось супругам заплатить пошлину за расторжение брака, а потом за его новое заключение. Итого 1650 руб.

По статистике разводятся почти 70% пар.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В ЗАГСе психолог работает не только с брачующимися, но и с теми, кто решил развестись. Правда, эта группа людей идет на лектории без энтузиазма, для галочки.

Они уже все решили, — говорит главный специалист по регистрации и расторжению браков отдела ЗАГС Копейского городского округа Мария Коновцева. — Посидели на лекции, послушали и ушли. У всех была возможность пообщаться с психологом лично. Но ни один не захотел.

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ ПАР РАЗВОДЯТСЯ

Психотехнолог Елена Савва назвала несколько причин:

* Сталкиваются с проблемой, с которой не могут справиться. И тогда лучшее решение, которое они знают, — развод.

* Свобода жить так, как хочется. Раньше мнение общества имело огромный вес, и процесс развода людей мог сопровождаться обсуждениями на партсобраниях. Сейчас при малейшей проблеме человек может просто убежать от ее решения.

* Популярность инфокурсов (как для мужчин, так и для женщин), которые по факту пропагандируют легкие отношения, их доступность. Они обучают способам взаимодействия, которые не способствуют умению слышать другого. В результате у всех — завышенные требования к партнеру, а вот о себе каждый думает что он «подарок».

* Больше разводов среди молодых, потому что в этом возрасте люди склонны искать новое. Много энергии, мало знаний и опыта для решения проблем. Это не значит, что в более зрелом возрасте люди умеют решать проблемы. Скорее наступает смирение и привыкание к тому, как живешь.

* Классические сложные периоды в семейной жизни: один год, три года и т.д.

* Время индивидуалов. Большинство из нас к чему-то стремятся, развиваются, ищут свое счастье, реализацию своего потенциала в разных сферах. И личные кризисы тоже могут отражаются на семейных отношениях, вплоть до разводов.

* Точка невозврата. В ссорах и скандалах супруги становятся врагами. Не могут простить боль и обиды от слов и поступков. Ситуация накручивается, и однажды рушит все, как торнадо.

На старте семейной жизни. Перед тем, как перейти к апррвктике, нужно бы изучить теорию. Фото: архив КП

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

* Помнить (особенно в минуты кризиса), что вы вместе, потому что любите друг друга.

* Помнить, что все поступают из лучших побуждений, даже если кажется иначе.

* Помнить, что развод — крайняя мера, которая будет стоить вам здоровья (75 баллов по шкале стресса, при том, что смерть близкого — 100 баллов), денег, времени на восстановление. Отпечаток останется на всю жизнь. Почти в 90% случаев нерешенные проблемы первого брака проявляются в следующих отношениях.

* В любой ситуации оставаться в отношениях. Не убегать, а искать общие решения.

* В критической ситуации не жаловаться друзьям или родителям. Этим можно только навредить. Лучше обращаться к профессиональным психологам. Во всем цивилизованном мире это давно стало нормальной практикой.

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