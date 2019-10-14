Власти Челябинска обещают демонтировать уличные заборы

Сначала заколотить весь город заборами серого и черного цвета, чтобы потом понять, что лишканули. Это — про распоряжение временно исполняющей полномочия главы города Натальи Котовой.

В понедельник, 14 октября, на аппаратном совещании в мэрии, временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова скомандовала подсчитать все дорожные ограждения в городе.

ПРИКРОВАТНЫЕ ДУЖКИ

— Подсчитать, чтобы понять, где они неприглядны и требуют обновления, а где — лишние. Ревизию барьерных ограждении нужно провести Управлению дорожного хозяйства и СМЭУ ГАИ, — распорядилась Котова, обращаясь к заму по дорожному хозяйству и транспорту Владимиру Алейникову.

О бессмысленном тотальном озаборивании города «Комсомолка» твердит со времен мэра Евгения Тефтелева. Тогда унылыми серыми ограждениями обнесли газоны, тротуары, остановки общественного транспорта. В самом центре Челябинска появились секции ажурного чугуна, крашенные в черный цвет. В народе серые секции метко назвали прикроватными дужками.

МЕТАЛЛ НАВЫЛЕТ

Но от риска ДТП заборы не спасают. КамАЗ-убийца на Северо-Западе протаранил, как пушинку, ограждения трамвайной остановки и смертельно ранил молодую женщину. На куски разлетелся чугун забора на площади Революции. Скорость вылета острых кусков металла так высока, что осколки дополнительно травмируют и пострадавших, и случайных прохожих.

Опрос на портале «Активный житель74» показал, что большинство проголосовавших против озаборивания улиц. 30% считает, что эту проблему должны решать специалисты.

— Сложная тема, — говорит глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — ГОСТ требует, чтобы на расстоянии 50 метров от мест накопления людей — на остановках, отнесенных поворотах — заборы устанавливались. Они могут быть разного дизайна и модификации. У нас в городе, например, секции из металла похожи на прикроватные дужки. Вдоль бульвара Ленина мы предлагаем заменить заборы на хорошо укрепленные в земле бетонные столбики в мраморной крошке. Иногда, конечно, доходит до маразма. Одно дело — отделить многополосную дорогу от тротуара. Но на улице Лесопарковой, например, забор вколотили между газоном и тротуарам. Для чего? Хорошо, что тему подняли на уровне города, потому что серьезные средства тратятся не только на их установление, но на покраску.

Напомним, в год на установку заборов в Челябинске тратится до полумиллиарда рублей.

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