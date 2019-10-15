«Мертвое дело»: в Челябинске коммунальщики собирают подписи с покойников

Дом № 42 на улице Краснознаменной — крепкая стандартная пятиэтажка 70-х годов. Коммунальщики любят такие, ведь хлопот с ними немного. Однако этот дом стал головной болью для управляющей компании — ее вконец достали жильцы.

— Мы вникали во все! А коммунальщикам это не нравилось, — говорит старший по дому Анатолий Кирьянов.

АСФАЛЬТ УКЛАДЫВАЛИ ВРУЧНУЮ

Люди хотели, чтобы их управляйка обсуждала с жильцами все работы по дому, приглашала их на приемку. Но ЖЭК делал по-своему.

— Штукатурили цоколь фасада — нарушили технологию, раствор лег криво, как «амурские волны». Через полгода цоколь дал трещины. Стену нужно опять ремонтировать, — рассказывает Анатолий Кирьянов. — Уложили асфальт прямо в лужи, в опавшие листья, без катка, вручную. По весне асфальт стал сходить. А когда жильцы получили отчетные документы, оказалось, что объем асфальта по ним завышен в два раза.

Коммунальщики избавились от жильцов криминальным способом. Фото: Гугл карты.

Сам Кирьянов — кандидат технических наук. В строительных технологиях разбирается. После каждого случая брака писал жалобы в ГЖИ и в прокуратуру. В итоге ДЭЗ Калининского района в одностороннем порядке решил расторгнуть договор с жильцами и собрал подписи жителей за разрыв отношений.

— Как минимум, 16 росчерков в протоколе поддельные. Соседи твердят: не расписывались нигде. Два человека вообще умерли несколько лет назад, — говорит Анатолий Кирьянов.

ЖИЛЬЦЫ НАДЕЮТСЯ НА СУД

В ДЭЗ Калининского района подделку подписей отрицают.

— Опрос проводился с 3 по 27 июля. На эти даты все жильцы были живы, — заявила пресс-секретарь управляющей компании Юлия Ключицкая.

Однако жители прислали в редакцию КП-Челябинск протоколы опроса и два свидетельства о смерти жильцов, якобы расписавшихся в документах.

— Когда из жизни ушли папа и дед, я сразу выписала их из квартиры, — рассказала родственница умерших Екатерина. — Сейчас я поражена бессовестным и циничным отношением к людям!

Жильцы подали коллективное обращение в суд и требуют отменить решение управляйки о расторжении договора. После этого они сами поменяют компанию.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Подделки — сплошь и рядом

— Практика проведения общих собраний дома существует с 2006 года. Тогда до 80% подписей были поддельными. С 2015 года за такое можно стать фигурантом уголовного дела по статье «Подделка подписи под официальным документом». Но подделки всплывают постоянно.

Если жильцы обнаружили такой факт, пусть обращаются в полицию. В других регионах суды проходили, виновников приговаривали к исполнительным работам и к штрафам.

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