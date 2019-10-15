2019-10-15T13:14:13+03:00
Общество

«Мертвое дело»: в Челябинске коммунальщики собирают подписи с покойников

Жители считаю, что таким образом им отомстили
Ирина ГОЛЛАЙ
Поделиться:
В управляющей компании подделали протокол собрания.В управляющей компании подделали протокол собрания.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Изменить размер текста:

Дом № 42 на улице Краснознаменной — крепкая стандартная пятиэтажка 70-х годов. Коммунальщики любят такие, ведь хлопот с ними немного. Однако этот дом стал головной болью для управляющей компании — ее вконец достали жильцы.

— Мы вникали во все! А коммунальщикам это не нравилось, — говорит старший по дому Анатолий Кирьянов.

АСФАЛЬТ УКЛАДЫВАЛИ ВРУЧНУЮ

Люди хотели, чтобы их управляйка обсуждала с жильцами все работы по дому, приглашала их на приемку. Но ЖЭК делал по-своему.

— Штукатурили цоколь фасада — нарушили технологию, раствор лег криво, как «амурские волны». Через полгода цоколь дал трещины. Стену нужно опять ремонтировать, — рассказывает Анатолий Кирьянов. — Уложили асфальт прямо в лужи, в опавшие листья, без катка, вручную. По весне асфальт стал сходить. А когда жильцы получили отчетные документы, оказалось, что объем асфальта по ним завышен в два раза.

Коммунальщики избавились от жильцов криминальным способом. Фото: Гугл карты.

Коммунальщики избавились от жильцов криминальным способом. Фото: Гугл карты.

Сам Кирьянов — кандидат технических наук. В строительных технологиях разбирается. После каждого случая брака писал жалобы в ГЖИ и в прокуратуру. В итоге ДЭЗ Калининского района в одностороннем порядке решил расторгнуть договор с жильцами и собрал подписи жителей за разрыв отношений.

— Как минимум, 16 росчерков в протоколе поддельные. Соседи твердят: не расписывались нигде. Два человека вообще умерли несколько лет назад, — говорит Анатолий Кирьянов.

ЖИЛЬЦЫ НАДЕЮТСЯ НА СУД

В ДЭЗ Калининского района подделку подписей отрицают.

— Опрос проводился с 3 по 27 июля. На эти даты все жильцы были живы, — заявила пресс-секретарь управляющей компании Юлия Ключицкая.

Однако жители прислали в редакцию КП-Челябинск протоколы опроса и два свидетельства о смерти жильцов, якобы расписавшихся в документах.

— Когда из жизни ушли папа и дед, я сразу выписала их из квартиры, — рассказала родственница умерших Екатерина. — Сейчас я поражена бессовестным и циничным отношением к людям!

Жильцы подали коллективное обращение в суд и требуют отменить решение управляйки о расторжении договора. После этого они сами поменяют компанию.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Подделки — сплошь и рядом

— Практика проведения общих собраний дома существует с 2006 года. Тогда до 80% подписей были поддельными. С 2015 года за такое можно стать фигурантом уголовного дела по статье «Подделка подписи под официальным документом». Но подделки всплывают постоянно.

Если жильцы обнаружили такой факт, пусть обращаются в полицию. В других регионах суды проходили, виновников приговаривали к исполнительным работам и к штрафам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали жертвой коммунальщиков?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дневник врача: «Алкоголь в умеренных количествах можно принимать как лекарство. Но русскому человеку это говорить опасно!»
Почему люди могут хорошо разбираться в марках машин и дорогих часов, а о своем здоровье не знают базовых вещей: разговор без купюр записала «Комсомолка» [эксклюзив kp.ru]
Опасны ли микроволновки: в новом международном исследовании составлен рейтинг печей
Роскачество совместно с международными институтами потребительских испытаний товаров более чем из 30 стран провело самое глобальное исследование микроволновых печей за последние несколько лет
Новости 24
За бывшего губернатора Челябинской области Дубровского вступился сын
В Челябинске телефоны наркодилеров уничтожают с помощью голубей
Ноу-хау по-челябински: голуби вместо смесей
Подозреваемых в убийстве молодой матери, продававшей Audi, задержали в Челябинске
Ведьма в Челябинской области грозит навести порчу за выброшенный в лесу мусор
В Челябинске скончался один из мужчин, раненых в перестрелке
В Челябинской области пациентов детского инфекционного отделения перестали кормить по выходным
Челябинская область определяет пул возможных партнеров в Германии
Жительница Челябинской области умерла после укола
Флаг России и сосиски в тесте: в зоопарке Челябинска рассказали, чем посетители пытаются накормить животных
Алексей Текслер встретился с самыми мужественными земляками
В Челябинске автомобиль проехал по ноге ребенка и скрылся
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
В Верхнем Уфалее капитально отремонтируют дом, пораженный грибком
Задержаны подозреваемые в убийстве молодой матери, машину которой нашли в Челябинске
В Челябинской области грабитель отобрал у ребенка телефон в подъезде
В Челябинске фирма-банкрот продает офисный центр с крупными арендаторами
Центр Челябинска встал в пробках после появления выделенных полос
В Челябинской области пропал молодой мужчина в берцах и очках
Туристку из Челябинска задержали в Лондоне
«Бездуховные скрепыши»: жители Челябинской области требуют прекратить распространение игрушечных какашек
Неизвестный науке волосатый гриб обнаружил в лесу житель Челябинской области
В Челябинской области алкомаркету поставили памятник
Жители Челябинска жалуются на нехватку автобусов на популярном маршруте
Хет-трик Томаша Гики не помог «Трактору» в матче с рижским «Динамо»
В Челябинске 15 октября ограничат движение на шести улицах