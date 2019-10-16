2019-10-16T10:04:32+03:00
Общество

Почему апостола Фому называют «Фома неверующий»

Православный календарь с 16 по 22 октября: праздники, даты, чтения
Андрей СОКОЛОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
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Среда, 16 октября

Постный день

В храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (глава 13)

Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.

Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.

Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

Толкование Праведного Иоанна Кронштадтского:

— Во все времена и во всех местах земного шара много было людей, которые, нашедши сокровище Царствия Небесного, с радостию оставляли все, что имели, и принимались за это сокровище. Было много и богачей, которые, для того, чтобы купить это сокровище, продавали все, что имели, и покупали это сокровище милостынею и пожертвованиями. Искать нужно добродетель.

Четверг, 17 октября

Поста нет

Святой князь Владимир Ярославич (XI век)

Сын князя Ярослава Мудрого. В 14 лет отец стал наместником Новгорода. Управлять ему помогали воевода Вышата и святой епископ Лука. В зрелом возрасте Владимир построил Софийский собор и каменную крепость. Был ревнителем православной веры. Скончался в 32 года, через 20 дней после освящения Софийского храма. По молитвам к нему многие получали исцеление, поэтому его еще именуют — Новгородский чудотворец.

Княз Владимир Ярославович (фрагмент иконы).

Княз Владимир Ярославович (фрагмент иконы).

Пятница, 18 октября

Постный день

Священномученик Дионисий (III век)

Уже взрослым принял христианство, став учеником знаменитого учителя церкви Оригена. Впоследствии стал епископом в Александрии во время гонений от императоров Декия и Валериана. Во время эпидемии чумы организовал уход за больными христианами и язычниками, молитвами и трудами спасая умирающих. Принял мученическую кончину.

Дионисий (фрагмент иконы).

Дионисий (фрагмент иконы).

Суббота, 19 октября

Поста нет

Святой апостол Фома

Был простым рыбаком, когда услышал благовестие Иисуса Христа и стал его ближайшим учеником. 12 учеников Спасителя. Это он не поверил свидетельству других учеников о Воскресении Господа, сказав: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». На восьмой день после Воскресения Господь явился Фоме. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул апостол. Фома, будучи слабее других апостолов в вере, обошел с проповедью всю Римскую империю. Основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и жены индийского правителя был после пыток казнен. Его пронзили пятью копьями. Мощи апостола хранятся в Индии, Венгрии, на Афоне.

Апостол Фома (фрагмент иконы).

Апостол Фома (фрагмент иконы).

Воскресенье, 20 октября

Поста нет

Преподобный Сергий Нуромский

Приехал в Россию с Афона в обитель Живоначальной Троицы Преподобного Сергия Радонежского. Несколько лет спустя в Вологодских лесах на берегу реки Нурмы поставил крест, построил часовню и нес здесь подвиг безмолвия. Не раз подвергался нападению разбойников, но не оставил этого места. О нем стало известно, 40 иноков пришли к нему, построили храм и основали Нуромский монастырь. Преподобный Сергий скончался в 1412 году.

Сергий Нуромский (фрагмент иконы).

Сергий Нуромский (фрагмент иконы).

Понедельник, 21 октября

Поста нет

Мученица Пелагея (V век)

Жила в Сирии, была очень красива и вела распутный образ жизни. Однажды она стояла на площади, а мимо нее проходили священники, среди которых был епископы Нонн. Священники отвернулись от нее, а Нонн сказал:

— Сколько времени она провела, умываясь, одеваясь, украшая себя перед зеркалом, чтобы выглядеть красивее многих, а мы, христиане, не заботимся об украшении своей души, не омываем ее слезами покаяния и не одеваем красотою добродетелей.

Через неделю Пелагея пришла в храм на богослужение, и там, услышав слова Евангелия, осознала свою греховность. И вскоре крестилась. Раздала все, что имела, нищим, и ушла в мужской одежде. Поселилась в одиночестве на Елеонской горе. Местные жители считали ее за монаха. И только после погребения узнали, что это женщина.

Вторник, 22 октября

Поста нет

Святой Иаков Алфеев

Один из 12-ти апостолов Христа. После вознесения Господа проповедовал вместе с апостолом Андреем. За это был распят. В книги Нового завета вошло очень проникновенное послание Иакова, где он говорит:

— Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык — небольшой член, но много делает.

Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.

Челябинский поп-блогер рассказал о том, когда секс не является грехом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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