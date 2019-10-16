Почему апостола Фому называют «Фома неверующий»

Среда, 16 октября

Постный день

В храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (глава 13)

Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то.

Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.

Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

Толкование Праведного Иоанна Кронштадтского:

— Во все времена и во всех местах земного шара много было людей, которые, нашедши сокровище Царствия Небесного, с радостию оставляли все, что имели, и принимались за это сокровище. Было много и богачей, которые, для того, чтобы купить это сокровище, продавали все, что имели, и покупали это сокровище милостынею и пожертвованиями. Искать нужно добродетель.

Четверг, 17 октября

Поста нет

Святой князь Владимир Ярославич (XI век)

Сын князя Ярослава Мудрого. В 14 лет отец стал наместником Новгорода. Управлять ему помогали воевода Вышата и святой епископ Лука. В зрелом возрасте Владимир построил Софийский собор и каменную крепость. Был ревнителем православной веры. Скончался в 32 года, через 20 дней после освящения Софийского храма. По молитвам к нему многие получали исцеление, поэтому его еще именуют — Новгородский чудотворец.

Княз Владимир Ярославович (фрагмент иконы).

Пятница, 18 октября

Постный день

Священномученик Дионисий (III век)

Уже взрослым принял христианство, став учеником знаменитого учителя церкви Оригена. Впоследствии стал епископом в Александрии во время гонений от императоров Декия и Валериана. Во время эпидемии чумы организовал уход за больными христианами и язычниками, молитвами и трудами спасая умирающих. Принял мученическую кончину.

Дионисий (фрагмент иконы).

Суббота, 19 октября

Поста нет

Святой апостол Фома

Был простым рыбаком, когда услышал благовестие Иисуса Христа и стал его ближайшим учеником. 12 учеников Спасителя. Это он не поверил свидетельству других учеников о Воскресении Господа, сказав: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю». На восьмой день после Воскресения Господь явился Фоме. «Господь мой и Бог мой!» — воскликнул апостол. Фома, будучи слабее других апостолов в вере, обошел с проповедью всю Римскую империю. Основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. За обращение в христианство сына и жены индийского правителя был после пыток казнен. Его пронзили пятью копьями. Мощи апостола хранятся в Индии, Венгрии, на Афоне.

Апостол Фома (фрагмент иконы).

Воскресенье, 20 октября

Поста нет

Преподобный Сергий Нуромский

Приехал в Россию с Афона в обитель Живоначальной Троицы Преподобного Сергия Радонежского. Несколько лет спустя в Вологодских лесах на берегу реки Нурмы поставил крест, построил часовню и нес здесь подвиг безмолвия. Не раз подвергался нападению разбойников, но не оставил этого места. О нем стало известно, 40 иноков пришли к нему, построили храм и основали Нуромский монастырь. Преподобный Сергий скончался в 1412 году.

Сергий Нуромский (фрагмент иконы).

Понедельник, 21 октября

Поста нет

Мученица Пелагея (V век)

Жила в Сирии, была очень красива и вела распутный образ жизни. Однажды она стояла на площади, а мимо нее проходили священники, среди которых был епископы Нонн. Священники отвернулись от нее, а Нонн сказал:

— Сколько времени она провела, умываясь, одеваясь, украшая себя перед зеркалом, чтобы выглядеть красивее многих, а мы, христиане, не заботимся об украшении своей души, не омываем ее слезами покаяния и не одеваем красотою добродетелей.

Через неделю Пелагея пришла в храм на богослужение, и там, услышав слова Евангелия, осознала свою греховность. И вскоре крестилась. Раздала все, что имела, нищим, и ушла в мужской одежде. Поселилась в одиночестве на Елеонской горе. Местные жители считали ее за монаха. И только после погребения узнали, что это женщина.

Вторник, 22 октября

Поста нет

Святой Иаков Алфеев

Один из 12-ти апостолов Христа. После вознесения Господа проповедовал вместе с апостолом Андреем. За это был распят. В книги Нового завета вошло очень проникновенное послание Иакова, где он говорит:

— Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык — небольшой член, но много делает.

Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает! И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.