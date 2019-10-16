«А если рванет»: пять наивных вопросов о строительстве АЭС в Челябинской области

На днях «Росатом» сообщил о том, что Челябинская область рассматривается как возможная площадка для размещения атомной электростанции. Все, кто смотрел сериал «Чернобыль», содрогнулись: «А может, не надо?». Мы решили разобраться, что это за проект и насколько он безопасен.

1. Где АЭС построят?

Для строительства АЭС рассматривают Суроямское железорудное месторождение в Нязепетровском районе.

— Это будет атомная станция малой мощности. Мы намерены предлагать строительство таких объектов регионам для развития месторождений или перерабатывающих комбинатов, а также для удаленных районов. У нас есть два подобных проекта: плавучая атомная теплоэлектростанция на Чукотке. Подписано соглашение о строительстве с Якутией, — рассказал директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Иванов.

2. Зачем нам АЭС?

По сути, она будет обслуживать ГОК, который предстоит построить. Местные жители надеются получить рабочие места и спасти район от вымирания.

— У нас самая высокая безработица. Людям просто негде работать и они уезжают! Если начнет развиваться Суроямское месторождение, появится порядка 3000 рабочих мест. А если еще будет АЭС, тогда вообще город зацветет новыми красками. Главное, чтобы все было безопасно. Наши леса считаются лучшими на Урале — не хотелось бы их потерять, — говорит активист Константин Сметанин.

3. Спросят ли у нас?

Как будет учитываться общественное мнение и будет ли учитываться вообще? В правительстве Челябинской области пока не комментируют:

— У нас нет информации. Когда она поступит в правительство, будет формироваться позиция, — ответили в пресс-службе

Еще в прошлом веке в Челябинской области планировали построить Южно-Уральскую АЭС. На референдуме в 1991 году 76% челябинцев выступили против. Но кто знает, учли бы это мнение, если бы не масштабный экономический кризис в СССР? Однако уже в 2008 году губернатор Петр Сумин одобрил декларацию о намерениях инвестировать в строительство энергоблоков.

— В территориальной схеме размещения энергетических мощностей есть Южно-Уральская АЭС. Ее планировали построить до 2030 года. Место для ее не определено, не понятно количество и тип блоков. Сначала фундамент был заложен недалеко от Озерска, потом про этот проект забыли, потому что нужно большое количество воды для охлаждения, — вспоминает руководитель фонда «За природу» Андрей Талевлин.

4. А точно построят?

В Росатоме прямо заявили: никакого проекта пока нет.

— Площадка в Челябинской области — лишь одна из нескольких перспективных, оценку которых мы проводим, — уточнил Андрей Иванов.

Местные жители уже настолько устали от обещаний, что признаются: на очередную новость не обратили внимания.

— Пока вы мне не написали, даже не обсуждал ни с кем. Чтобы построить АЭС, нужны колоссальные средства. А у нас не могут найти денег, чтобы построить Суроямский ГОК, для которого и хотят сделать атомную электростанцию, пусть даже небольшую. Раза два в год появляются слухи, что начинают строить ГОК, а там по-прежнему чистое поле, — рассказал Константин Сметанин. — Удивительно, почему до сих пор нет инвестора. Говорили, что запасов на 100 лет хватит.

5. Что если рванет?

Технологии совершенствуются, и при правильной эксплуатации атомные электростанции безопасны, но как учит история, так бывает не всегда. Дать 100% гарантии никто не может, признают эксперты.

— Рвануть может в любой момент. АЭС — сложный объект, он работает на ядерном топливе, идет цепная реакция. Сегодня в России половина реакторов такая же, как в Чернобыле. Какой будет в Челябинской области — не известно. На Чукотке используется модифицированный реактор, как на подводных лодках, — рассказал Андрей Талевлин.

Он отмечает, что строительство АЭС слишком дорого. Так, стандартный энергоблок стоит 5 млрд евро. Еще дороже обойдутся утилизация и захоронение отходов, не говоря о ликвидации возможных последствий.

— Проблема безопасности реакторов и утилизации радиоотходов — две ахиллесовы пяты ядерной энергетики. Например, ущерб от Чернобыльской АЭС в три раза превысил стоимость энергии от всех АЭС Советского Союза, — продолжает Андрей Талевлин. — Думаю, проще построить газотурбинную станцию. При одинаковой мощности она в четыре раза дешевле и в три раза быстрей. И нет таких катастрофических последствий.

Он также отмечает, что для возведения АЭС нужно проводить исследования климата, который изменился за последние десятилетия, и сейсмичность. Уральские горы принято называть старыми. Тем не менее, год назад в Усть-Катаве произошло землетрясение.

КСТАТИ

Издательство «Комсомольская Правда» выпустило книгу «Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых». Ее автор Владимир Губарев в первые дни катастрофы оказался в ее эпицентре и стал свидетелем, как пожарные и операторы, рабочие и солдаты, ученые и офицеры, академики и генералы пытались укротить атомное облако Чернобыля.

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