Красавица из Челябинска одна воспитала сестру с инвалидностью и сделала из нее спортсменку

Познакомившись с сестрами Ольгой и Анастасией, сразу понимаешь: они крутые! 16-летняя Настя, несмотря на массу диагнозов от тугоухости до порока сердца и небольшой умственной отсталости, учится в 10-м классе и преуспела во многих видах спорта. Она победительница всероссийских соревнований по роллер-спорту и горным лыжам для детей с особенностями. Все это — благодаря своему упорству и старшей сестре Ольге.

Девочки росли в многодетной семье. Когда им было 8 и 20 лет соответственно, родители умерли. Маму забрала онкология. Отец не вынес новости о страшном диагнозе супруги — обострилась язва. Двое похорон за два года. Пятеро детей остались сиротами. У старших братьев уже были свои семьи. А вот Ольге предстояло взять опеку над младшими: 16-летним братом и сестренкой с инвалидностью.

Ольга во всем поддерживает сестру, всегда рядом. Фото из личного архива героинь материала.

СПОРТСМЕНКИ, ЭКСТРЕМАЛКИ...

На тот момент девушка закончила колледж в Златоусте и работала продавцом мебели.

— Чтобы оформить опеку, нужно было официальное трудоустройство, и я пошла работать в банк, — вспоминает Ольга. -Там трудилась два года, а потом мы переехали в Челябинск. Дело в том, что в Златоусте нет почти никаких возможностей для детей с инвалидностью. Нам даже школу никакую не могли предложить. Говорили: занимайтесь дома. В Челябинске же я нашла хорошую школу для Насти, а сама поступила на заочное отделение в УралГУФК.

Все увлечения Ольги связаны со спортом. На вопрос, что нравится больше всего, отвечает: «Все, что катится!» С 18 лет она подрабатывала инструктором по горным лыжам в Солнечной долине. Несмотря на сложное финансовое положение в многодетной семье, родители в свое время выкроили 16 тысяч на курсы инструктора для дочки. Это была не блажь едва совершеннолетней Оли, а вложение в себя — ведь, отучившись и сдав экзамены, она смогла зарабатывать любимым делом для своей семьи.

Ольга учит Настю кататься на сноуборде. Фото из личного архива героинь материала.

Конечно же, первой девушка научила кататься свою сестру. Настя во всем тянется за Ольгой. Старшая на роликах — и младшая с ней. Вместе на велосипедах (хотя Насте в силу здоровья это далось нелегко), вместе в поход и т.д. А этим летом в сочинской Розе Хутор Настасья пролетела на качелях над пропастью! Спортсменка, экстремалка…

— Да, она такая же, как я! — смеется Ольга.

Смелая Настя летает над пропастью в Розе Хутор. Фото из личного архива героинь материала.

«СЕСТРУ НЕ ЖАЛЕЮ»

Есть такая некоммерческая организация «600 шагов». Она предоставляет услуги социальной и спортивной реабилитации детям с особенностями развития. Ее филиалы открылись в Златоусте, где ребят обучают горным лыжам, и в Челябинске, где учат кататься на роликах. Ольга Борщова — одна из инструкторов «600 шагов».

— Миссия нашей организации — объединять обычных людей и людей с особенностями развития. Социализация важнее всего, — говорит Ольга. — Дети с инвалидностью не сидят дома. Они выходят, общаются. И спорт этому помогает. Раньше таких людей прятали от общества. Сейчас ситуация медленно, но меняется. Это радует.

Ольга обожает спорт. Фото из личного архива героинь материала.

Ну, а физкультура всем необходима, тем более детям с особенностями развития. Я вижу по своей сестре, какую это все приносит пользу, как она меняется. Сейчас она самостоятельно ездит в школу на общественном транспорте, может собаку выгулять, дома прибраться, в магазин сходить. Конечно, иногда у нее не получается что-то, что для здорового человека — пустяк. Плачет. Я стараюсь не жалеть. Отношусь к ней, как к здоровой. Хоть некоторые и выговаривают мне за строгость. Но я очень люблю свою сестру!

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Какие планы на будущее у Анастасии? Она и сама задается таким вопросом. Спрашивает у сестры: «А кем я могу стать?» К сожалению, большинство инвалидов живет на пособие. И вовсе не из-за лени. Найти работу человеку с особенностями здоровья — огромная проблема. Все зависит от работодателя, а большинство из них не хотят заморачиваться.

Настя занимается разными видами спорта. Фото из личного архива героинь материала.

— После школы Настя будет поступать в колледж. Пока ей предлагают стать швеей или маляром. Но я ее не вижу не там, не там. Ближе кулинария. В общем, об этом мы подумаем потом. Мне пришлось быстро повзрослеть. Поэтому хочу, чтобы Настя как можно дольше оставалась ребенком и не думала о том, как заработать на хлеб.

Оля на велосипеде, и Настя тоже. Хоть и научиться было непросто. Фото из личного архива героинь материала.

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