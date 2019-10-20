Дальнобойщик из Челябинской области умер после издевательств в американской тюрьме

Сердце 41-летнего Алексея Мешкова из города Чебаркуль остановилось в далекой Америке 15 октября. Если бы он знал, как закончится его дорога к американской мечте, остался бы дома.

Сейчас родственники в Челябинской области собирают деньги на поездку в США: нужно кремировать тело и привезти прах на малую Родину. У Алексея осталось двое детей — 24-летняя дочка и пятилетний сын.

ТАК ВЕЗТИ ДЕШЕВЛЕ...

— По самым скромным подсчетам требуется 10 тысяч долларов, — рассказала журналисту КП-Челябинск сестра Алексея Нина Коленченко. — Полечу я вдвоем со старшей дочерью брата. Мама Леши умерла давно, жив его отец. Он перенес инфаркт и не сможет лететь. Тело брата хранится в морге в Чикаго. Похоронное бюро — в Нью-Йорке. Я никогда не была в США, и с трудом представляю, какие расходы предстоят нам. Тело придется кремировать: вывозить прах намного дешевле, как бы это грубо не звучало. В морге тело месяц хранится бесплатно. У нас совсем мало времени, чтобы успеть все сделать.

Справка о смерти.

ИЗ-ЗА ССОРЫ УГОДИЛ ЗА РЕШЕТКУ

О том, как жил Алексей в Штатах, родственникам Алексея рассказала жена его американского друга по имени Дарья.

— Алексей получил официальное разрешение на работу и устроился водителем. Взял фургон в лизинг. Отправлял семье в Россию деньги. В ноябре 2018 года во время разгрузки фургона он поскандалил с сотрудником компании. Дошло до потасовки. Вызвал полицию.

Четыре месяца он ждал суда. Его признали виновным в хулиганстве и дали те самые четыре месяца лишения свободы. Время в СИЗО засчитали, но освобождать Алексея не торопились. Перевели его в иммиграционную тюрьму, потом — в другую. Денег на счету у него не осталось, медстраховку заблокировали.

Как-то Алексей позвонил моему мужу и попросил выйти на его адвоката. Адвокат удивился, он был уверен, что его давно отпустили. Начал разбираться. Выяснилось, что у Алексея есть проблемы по части иммиграции. А адвокат по этим делам стоит 5 тысяч долларов за каждую поездку в тюрьму.

В тюрьме он провел без месяца целый год.

На судебном заседании причину удержания под стражей объяснили тем, что из системы слетели данные о легальном статусе Алексея за один из месяцев 2017 года. Но у него хранились все документы об этом. Мы копии отправили на адрес тюрьмы.

Там их получили: все нормально, не к чему больше придраться. Но снова задержки.

Таким Алексей был до отъезда в США.

«ОН НЕ ХОДИТ И НЕ ГОВОРИТ».

— От стресса у Алексея случился инфаркт. Его отвезли в тюремную больницу. Оттуда друзьям позвонил офицер: можно его забирать, но он не ходит и не говорит. 13 октября мы его забрали к нам домой. На него было страшно смотреть. Лицо серое, худой, еле дышит. Съел две ложки супа и не смог больше. Сказал, что привык к гнилой кукурузе с горохом.

В понедельник, 14 октября, ему лучше стало. Начал улыбаться, вещи свои выстирал. Говорил, что пора выходить на работу, собирать деньги на адвоката и судиться с тюрьмой за незаконное задержание.

Этот снимок сделан за два дня до смерти.

Рассказал, что в тюрьме над ним издевались: на три месяца кинули в сырой карцер, чтобы права не качал… Знали, что заступиться за него здесь некому.

ПЫТАЛИСЬ РЕАНИМИРОВАТЬ

— Умер Алексей рано утром у нас дома, сидя в кресле. Мой муж вызвал реанимацию. Врачи полчаса пытались вернуть его к жизни. А когда поняли, что смысла нет, тело в мешок засунули и унесли.

Полицейских приехала куча, начали дома обыск, мужу приказали сидеть на кухне. Искали признаки насильственной смерти. Не нашли ничего.

Вот такая история. Вот такая американская мечта.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

— Нам уже присылают по 100 рублей, по тысяче. Всем благодарна, предоставлю отчет о каждой копейке, — говорит сестра Алексея Нина. — По любому вашему запросу отправлю подтверждающие документы родства.

Счет открыт в Сбербанке 4081 7810 4720 0590 0482. Получатель — Коленченко Нина Валерьевна.