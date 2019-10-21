«Сколола зуб, и начались проблемы»: мама больной девочки с ДЦП из Челябинска ищет стоматолога

У 12-летней Маши Нуржановой — тяжелая форма ДЦП. Диагноз поставили, когда девочке исполнился год — так положено по правилам. Но уже во время родов было понятно, что у ребенка будут большие проблемы со здоровьем. Недавно стоматологи обнаружили у Маши целый букет проблем с зубами.

«Ничего страшного, родите сами»

Мама девочки старается не обвинять врачей, но убеждена, что ребенок мог родиться здоровым, если бы врачи сделали кесарево.

— Во время беременности никаких серьезных проблем не заметили. Рожала в «тройке» (ОКБ №3. — Прим. ред.). Сказали, что плод очень маленький и решили, что ребенок задыхается. Одна [врач] пришла, говорит: дышит, вторая пришла: нет, не дышит. Роды были стремительными, — вспоминает Елена Нуржанова. — Случилось сильное кровоизлияние в голову. В житейском смысле, как взрослый инсульт.

Женщина подписала все документы на кесарево, но врачи заявили: «У вас второй ребенок, ничего страшного, родите сами».

— Я никого не обвиняю. Но считаю, они побоялись, что Маша родится мертвой, и на них будет какая-то ответственность, — добавила она. — Роды были на 35 неделе беременности — самой критической для мозга.

Во время реабилитации врачи прямо сказали: «Не ждите ничего хорошего. Надо собирать много денег».

Лечить зубы только под наркозом

Нуржановым повезло, что рядом с домом есть хорошая поликлиника, где можно ходить в бассейн, на массаж и ЛФК совершенно бесплатно. Маша ходила в садик для особых детей, а сейчас уже четыре года учится в специализированной школе. Там она стала больше говорить, выучила алфавит. Правда сидеть и стоять может только с поддержкой — на занятия вместе с ней ходит мама.

Недавно Маша упала и отколола себе кусочек переднего зуба. На осмотре у стоматолога выявили еще несколько проблем.

— Полезли коренные зубы, а молочные не выпадают — нужно удалять. Еще несколько надо лечить. Сколола она уже коренной зуб. Маша панически боится врачей, плюс детей с таким диагнозом можно лечить только под наркозом. В обычные клиники нас не берут, — рассказала Елена.

Лечение стоит 60 тыс. руб. Взять такую сумму многодетной маме просто неоткуда. У нее есть старший сын 21 года, а также младший ребенок четырех лет, его отец работает, но никак не помогает Маше. А родной папа Маши ушел, когда она была еще малышкой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Хотите помочь Маше? Отправьте любую сумму с помощью банковской карты через сайт фонда «Родная» или отправьте СМС «РОДНАЯ 500» на номер 3434 и подтвердите платеж.