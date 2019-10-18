2019-10-18T16:50:41+03:00
Общество

«А если свадьба или похороны?»: в «запретке» Челябинской области ввели плату за въезд

Также в городе заговорили об отмене годовых пропусков
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Пошлина вводится с 1 января 2020 года. Фото: ВИКИПЕДИЯПошлина вводится с 1 января 2020 года. Фото: ВИКИПЕДИЯ
Изменить размер текста:

С 1 января 2020 года оформление въезда в Снежинск станет платным для тех, кто не прописан в ЗАТО. Такие решение приняли местные депутаты.

ТАК РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

— Установить с 01 января 2020 года стоимость предоставления услуги «Получение и оформление разрешения на въезд и пребывание без соответствующей регистрации иногородних граждан на территории ЗАТО Снежинск по личным нуждам» в размере 200 рублей за одного человека, указанного в заявке на въезд, — говорится в документе от 7 октября 2019 года за подписью и.о. главы Дмитрия Восторина.

Кроме того, пошли слухи, что годовых пропусков больше не будет. Таким образом, если к вам в гости приезжает бабушка, чтобы посидеть с ребенком, придется каждый раз отстегнуть по 200 рублей.

ВЫБОР ЕСТЬ?

— В другие ЗАТО области и России можно заехать бесплатно. Оформление документов передали в МФЦ. Стало действительно удобно, но теперь нам не оставляют выбора. Если у тебя свадьба, похороны или юбилей, надо много денег, чтобы пригласить гостей из-за «колючки». Человек 40 — это уже 8000! — возмущается родственник одного из жителей города.

— Постоянно закручивают гайки. Время проверки документов увеличили до трех месяцев. Говорят: не нравится — уезжайте, — рассказал житель Озерска.

А ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ?

Мы позвонили в администрацию, чтобы узнать, для чего нужны такие высокие пошлины. Комментарий обещали предоставить в понедельник, на следующей неделе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Живете в Озерске? Расскажите о жизни в «запретке» нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Генерал-майор юстиции Анатолий Сазонов: Смертную казнь за убийство детей пора вернуть. В исключительных случаях
Замруководителя Главного управления криминалистики СК рассказал о самых современных методах раскрытия преступлений, которые позволяют вычислить убийцу даже среди близнецов
Новости 24
Депутат из Локомотивного, застреливший свою жену из ружья, останется под стражей
Магнитогорск может остаться без прессы: там собираются сносить киоски «Роспечать»
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Школы Челябинской области могут перейти на пятидневную учебную неделю
Мост в селе Долгодеревенское откроют через неделю
Бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского может возглавить Союз журналистов Челябинской области
Жителей Челябинска напугали клубы дыма в центре города
Алексей Текслер инспектирует долгострои
Житель Челябинска обнаружил таинственную скульптуру в городском бору
Началось. В Челябинской области снегом заметает федеральные трассы
Как в фильме ужасов. В Златоусте в больнице нашли кровавые матрасы и дыры в потолке
В Челябинске учительница умерла во время школьного праздника
В Челябинской области умерла бабушка жертвы семейного тирана
Два жителя Челябинской области стали миллионерами благодаря лотерее
В Челябинске чиновники мэрии опровергают новости об обысках
Чиновники минэкологии не нашли скандальной стройки на Тургояке
В Челябинске брак в ремонтах дворов скрывают липовыми отчетами
В Челябинске к школам ведут смертельно опасные пути