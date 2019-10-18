«А если свадьба или похороны?»: в «запретке» Челябинской области ввели плату за въезд

С 1 января 2020 года оформление въезда в Снежинск станет платным для тех, кто не прописан в ЗАТО. Такие решение приняли местные депутаты.

ТАК РЕШИЛИ ДЕПУТАТЫ

— Установить с 01 января 2020 года стоимость предоставления услуги «Получение и оформление разрешения на въезд и пребывание без соответствующей регистрации иногородних граждан на территории ЗАТО Снежинск по личным нуждам» в размере 200 рублей за одного человека, указанного в заявке на въезд, — говорится в документе от 7 октября 2019 года за подписью и.о. главы Дмитрия Восторина.

Кроме того, пошли слухи, что годовых пропусков больше не будет. Таким образом, если к вам в гости приезжает бабушка, чтобы посидеть с ребенком, придется каждый раз отстегнуть по 200 рублей.

ВЫБОР ЕСТЬ?

— В другие ЗАТО области и России можно заехать бесплатно. Оформление документов передали в МФЦ. Стало действительно удобно, но теперь нам не оставляют выбора. Если у тебя свадьба, похороны или юбилей, надо много денег, чтобы пригласить гостей из-за «колючки». Человек 40 — это уже 8000! — возмущается родственник одного из жителей города.

— Постоянно закручивают гайки. Время проверки документов увеличили до трех месяцев. Говорят: не нравится — уезжайте, — рассказал житель Озерска.

А ЧТО АДМИНИСТРАЦИЯ?

Мы позвонили в администрацию, чтобы узнать, для чего нужны такие высокие пошлины. Комментарий обещали предоставить в понедельник, на следующей неделе.

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